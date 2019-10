Nadine Morano, excusez-vous auprès de la communauté musulmane

= le strict respect de la loi de 1905 est essentiel mais aussi le respect à la différence et au droit international qui garantit à chaque citoyen de vivre, pratiquer librement dans l’espace public ses convictions religieuses. =





C« est bien vous, TPV qui ecrivez cela... sauf qe vous vous trompez.

La France n »est pas un pays dans lequel vous pouvez venir vous installer et vivre comme vous l’entendez comme chez vous, avant !!!

La France a une culture et une histoire millenaire et a bati son modèle, surtout sur les deniers siecles sur un modèle d’assimilation qui n"a rien a voir avec le communautarisme que vous proposez et souhaitez.

Donc, vous vous assimilez, c’est a dire vous devenez français, avec comme objecif de vivre comme un français, agir comme un français, connaitre l’histoire du pays et construire avec les autres français son devenir. Vous serez ainsi les modèles de ceux qui nous rejoindrons dans l’avenir et qui seront fier de vous imiter.

Et son devenirde notre pays) , ce ne sont pas des femmes voilées.

Si cette assimilation ne vous convient pas, vous pouvez aller faire communauté dans les pays voisins, s’ils vous acceptent, ou trouver d’autres lieux qui vous conviennent mieux... Vous n’etes pas les bienvenus lorsque vous apportez vos contraintes, vos travers et vos obligations, nous avons les notres et nous les assumons, car cela fait des siecles que nous en avons évalué les defauts et les avantages. C’est notre histoire et peut-être la votre demain

L’islam, en tant que spiritualité, peut etre compatible tant que cela n’empiete pas sur celle que nous pratiquons et dans tous les cas ne supporte pas le débordement sur la vie quotidienne et publique de la population française.

Inutile de vous en expliquer plus, si vous ne comprenez pas, regardez vous dans la glace demain matin, reflechissez en prenant le bus en attendant que les femmes soient montées pour y aller a votre tour... mais cela n’est qu’un exemple n’est-ce pas !

Rien, absolument rien, ne NOUS oblige a vivre a coté de vous et encore moins a vous recevoir si vous n’etes pas prets a devenir français et autre chose qu’un français de papiers... vous etes admirables dans le pays d’ou vous venez, développez-le, enrichissez-le, affirmez votre richesse là ou on l’attend... mais elle est sans valeur chez nous.

Bon week end à tous.