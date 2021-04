Napoléon Bonaparte : Ce triste prédateur et grand exterminateur !

La contrition de ce dictateur peu avant son décès il y a 200 ans :

« L'avenir apprendra s'il n'eût pas mieux valu, pour le repos de la Terre, que ni Rousseau, ni moi, n'eussions vécu. » Napoléon Bonaparte. Et si les naïfs et les imbéciles découvraient la vérité !

C’est quand même bien curieux qu’en Europe, il n’y ait encore des citoyens pour considérer ce dictateur foudre de guerre et s’en serve comme modèle…

Franchement, je m’interroge sur la naïveté des Français nationalistes qui commémorent le décès d’un Empereur qui ne fut autre -comme il le reconnaissait lui-même !- qu’un sanguinaire sans scrupules pour asseoir un pouvoir qui n’avait rien de fraternel…

Comment deux cents ans après son décès, le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte qui a notamment rétabli l'esclavage dans les colonies françaises, qui a incarné un pouvoir autoritaire et dictatorial en ensanglantant toute l’Europe, peut-il ainsi être considéré par des Français (et d’autres nostalgiques abrutis !) comme un grand homme ! J’en reste quand même épaté !

Souillures de l’âme de l’histoire, grognards grognions et autres ânes bâtés nous bourrent le mou sur leur nain, ce grand exterminateur et Empereur Français Napoléon 1er !

Tous ces gouvernants et hommes de pouvoirs qui nous montrent leurs solides connaissances et nous discourent sur la morale de l’humanité et n’hésitent pas à parler d’espérance en publiant des ouvrages sur Napoléon Ier qui aurait été un grand homme génial, me rendent bien triste, car ils poussent les consciences vers des gouffres de sottises et dans un abîme de désespérance communautaire.

Il m’est aussi arrivé ces dernières années de traverser des villages en Haute-Marne (à l’est de la France) où cet Empereur des Français trônait tout paré de dorure sur la place devant la mairie, tel un sphinx.

Tristesse !

Oui, tristesse que l’aveuglement de ce peuple d’autruches.

Non non, je n’exagère pas dans mon sentiment !

Mais maigre consolation, j’ai relu tout récemment un texte de mon ami Michel de Nostre-Dame, alias Nostradamus, alias Saint Malachie, qui, bien qu’ayant vécu plusieurs siècles avant l’“Empereur aux abeilles”, n’en avait pas moins une opinion très négative de ce prédateur et fossoyeur de la Révolution française.

Napoléon ! N’était-ce pas lui encore qui rétablit l’esclavage en France et dans les territoires des “colonies de l’empire” avec une brutalité impressionnante ? N’hésitant pas à “suicider” ses propres généraux Antillais trop idéalistes…

Lui encore, qui solda (sans jeu de mot) le territoire des Amériques de la grande Louisiane, pour financer la poursuite des guerres européennes.

Il est vrai que les idéaux de la Révolution française étaient rendus fragiles, car son comportement n’avait pas été d’une très grande dignité ni d’une pleine humanité, en oubliant toute mesure et compassion, et avait ainsi, elle-même préparé le lit d’un futur prédateur, despote et dictateur.

Je vous mets pour preuve ci-dessous, ces quelques “quatrains” que rédigea Nostradamus en ne se faisant guère d’illusions sur la difficulté des peuples dans leurs capacités et leur courage, à opter pour la sagesse plutôt que pour la bêtise et ces guerres innombrables qui couvrent les siècles passés et avenirs où les "apprentis sorciers” dictateurs en tous genres s’en donnent à cœurs-joies, se moquant biens des petites gens qu’ils sont censés aider dans leurs misères matérielles, morales et spirituelles.

On ne manquera pas d’être surpris encore de nos jours, par la stupidité de ces hommes de guerres qui ravagent et détruisent les richesses des peuples au lieu de s’atteler à leur développement et épanouissement. « À titre d’exemple, je vous indique un projet de reconstruction porté à main nues par des femmes seules, après une guerre civile.(**) »

Ces misérables n’ont pourtant aucunes excuses car un guide, il y a plus de deux mille ans enseignait déjà à cette époque, le message de la bonté et du pardon en proclamant que : “Tous les hommes sont frères sur cette Terre” et qu’il convient donc d’aider son prochain plutôt que de perdre son âme en des combats guerriers qui souillent l’âme des peuples et anéantissent l’espérance d’un salut éternel.

On se rappellera avec quelle hargne la famille des Bonaparte s’employa à détruire cet idéal de paix et du bonheur des peuples en baîllonnant ceux qui s’en faisaient les défenseurs. Les religions eurent quand à elles, à subir des dommages graves de ces nains de la cause humaine.

En 1811, son frère Jérôme Bonaparte, nommé roi de Westphalie (une région de l’Allemagne), ne fit-il pas fermer lui aussi, cloîtres, monastères et lieux du cultes et jeter les religieux à la rue, dans la région annexée par l’Empereur des Français ?

Heureusement pour l’espèce humaine, l’une de ces grandes âmes contemporaines devait par ses prières, éclairer et protéger de nombreuses personnes, grâce aux faveurs célestes dont elle était dépositaire.



Cette âme forte favorisée de multiples dons célestes avait “pré-vue” la seconde guerre mondiale en précisant qu’elle aurait lieu cinquante ou soixante ans avant l’an deux mille, soit deux cents ans avant qu’elle n’arrive (lire le chapitre LXI. FRAGMENT SUR LA DESCENTE AUX ENFERS de la douloureuse passion de Jésus Christ d’après les visions de la sœur Anna Catharina Emmerick (**)(**).

On appréciera donc la comparaison d’une puissance spirituelle comme celle de la Sœur Anna Catharina Emmerick devant le gouffre de l’abîme laissé par ces couillons de politiques, de dictateurs et militaires de tous poils qui font régresser l’humanité.

L’on m’a posé un jour la question de l’utilité de la connaissance de l’avenir.

On peut répondre qu’il est utile pour les individus de savoir dans quels travers ne pas s’engager afin d’éviter des dommages pour soi et sa communauté.

C’est très utile, même si dans la considération générale de l’élévation des peuples, ceux qui ont une âme suffisamment lumineuse, peuvent voir sur plusieurs centaines d’années ou de siècles, quelles seront les épreuves à surpasser. Jean de Jérusalem avait également cette grâce divine (**).

Je dirais que le mouvement des peuples durant les siècles, ressemble un peu à des envolées volcaniques et des mouvements de laves. (***)

On peut aussi donner une autre explication plus facile à comprendre : Quand vous êtes dans une classe avec d’autres élèves et que l’un ou l’autre des élèves chahute, il suffit qu’une personne passe dans le couloir et regarde par la fenêtre qui donne sur la classe pour qu’elle sache ce qui se passe dans cette classe et se faire une idée de ce que sera cette classe si elle continue dans de telles conditions jusqu’à la fin du cycle scolaire.

Les élèves pourraient ainsi être des peuples dans un siècle donné et celui qui regarde par la vitre voit parfaitement ce qu’il en est de ce temps donné et se faire une idée de ce que seront ces peuples dans les siècles futurs s’ils continuent leurs comportements.

Il n’y a là rien de moralisateur. C’est juste une constatation de faits bruts.

Nostradamus et Jean de Jérusalem, pour avoir traversés leurs époques pouvaient ainsi voir et laisser les lignes de forces des temps à venir en fonction de leurs observations sous le regard et avec la grâce du Divin créateur de l’univers, pour ces quelques rares personnes qui prendront le temps de regarder la marche des peuples.

Ces âmes pouvaient voir, car elles étaient libres et respectueuses de la marche de l’univers et de ses créatures.

—

Mais voyons plutôt à propos de ce sanguinaire foudre de guerre, ce qu’en pensait 250 ans avant sa naissance, le sage Nostradamus (alias Saint Malachie) :

Napoléon : Ce triste prédateur et grand exterminateur

Centurie 1 / 60

Un Empereur naistra près d'Italie,

Qui à l'Empire sera vendu bien cher,

Diront avec quels gens il se ralie

Qu'on trouvera moins Prince que boucher.

Le lieu de naissance de Napoléon Ier est bien précisé. Il ne se trouve ni en France, ni en Italie, mais en Corse (près d'Italie). Napoléon s'est rallié à la Révolution, dont il profitera comme les autres révolutionnaires, même s'il n'est ni concussionnaire, ni escroc, comme les Sieyès, les Talleyrand et les Fouché. Les guerres qu'il entreprendra saigneront la France (vendu cher à l'Empire) et couvriront de charniers les pays d'Europe (moins prince que boucher).

Profiteur de la Révolution, Napoléon répandra les idées de Rousseau et, à Sainte-Hélène, il écrira cette phrase désabusée : « L'avenir apprendra s'il n'eût pas mieux valu, pour le repos de la Terre, que ni Rousseau, ni moi, n'eussions vécu. »

Centurie VII / 13

De la cité marine et tributaire,

La teste raze prendra la satrapie :

Chasser sordide qui puis sera contraire,

quatorze tiendra la tyrannie.

La teste raze (le Petit Tondu, comme on le désignait) prendra Toulon, la cité marine, et en chassera les Anglais (les sordides). Ceux-ci ne lui pardonneront pas la défaite subie ; il les retrouvera ensuite opposés à ses projets et ils lui susciteront des guerres jusqu'à son effondrement. Pendant quatorze ans, de l'an VIII (1799) à 1814, il exercera le pouvoir.

Centurie VI 11 / 57

De soldat simple parviendra en empire,

De robe courte parviendra à la longue

Vaillant aux armes en église ou plus pyre,

Vexer les prestres comme l'eau faict l'esponge.

De lieutenant deviendra empereur et échangera sa tunique d'officier contre le manteau impérial. Grand soldat, dur au combat, il sera encore plus dur à l'égard de l'Eglise et du Pape Pie VII qu'il malmènera. La devise de la prophétie de Saint Malachie pour le Pape Pie VII est « Aquila Rapax », devise qui caractérise on ne peut mieux les rapports de Napoléon 1er à l'égard de Pie VII.

Centurie IV/ 28

Lou grand eyssame le levera d'albelhos,

Que non sauran donte sigen venguddos

Denech l'embousq, lougach sous las treilos

Ciutat trahido per cinq lengos non nudos.

Ce quatrain, écrit en langue romane ancienne, signifie : Les abeilles remplaceront les fleurs de lys sur le manteau impérial qui en sera couvert d'un véritable essaim et l'on ne comprendra pas un tel choix. Les cinq membres du Directoire, ridicules et semblables à des geais sous leurs chapeaux à grandes plumes, trahiront la Révolution et se contenteront de palabrer quand Bonaparte, par son coup d'Etat, les renversera du pouvoir.

Centurie I / 76

D'un nom farouche tel proféré sera

Que les trois sœurs auront fato le nom :

Puis grand peuple par langue et fait duira,

Plus que nul autre aura bruit et renom.

Il prendra un nom farouche : Napoléon, qui s'écrit en grec « né Appolyon » (nouvel exterminateur). Ses sœurs porteront le même nom et auront le même destin. Le peuple de France, séduit par ses paroles et ses victoires, lui établira un renom à nul autre pareil.

Centurie IV / 54

Du nom qui oncquez ne fut au Roy Gaulois,

Jamais ne fust un fouldre si craintif,

Tremblant l'Italie, l'Espagne et les Anglois,

De femme estrange grandement attentif.

Ce nom « Napoléon » n'aura jamais été porté par un souverain sur le trône de France. Et ce foudre de guerre qui fera trembler l'Italie, l'Espagne et même l'Angleterre, se montrera on ne peut plus craintif à l'égard de sa femme (l'étrangère) Marie-Louise.

Centurie VIII / 61

Jamais par le decouvrement du jour,

Ne parviendra au signe sceptrifère

Que tous ses sieges ne soient en sejour,

Portant au coq don du TAG armifère.

Malgré ses hauts faits militaires et ses conquêtes territoriales, il ne parviendra jamais à se faire reconnaître par l'Etranger comme le souverain incontesté de la France. Les trônes distribués à ses parents et collaborateurs s'écrouleront avec le sien quand le Coq Gaulois (la France) recevra le coup mortel de l'Angleterre.

Centurie IV/ 75

Prèst à combattre fera defection,

Chef adversaire obtiendra la victoire :

L'arrière-garde fera defension

Les deffaillans morts au blanc territoire.

Engagé dans une guerre contre la Russie, il ne pourra livrer bataille, les armées russes, sous le commandement du Tzar, s'enfonçant de plus en plus à l'intérieur du pays, le froid seul devant assurer leur victoire.

L'arrière-garde du général Ney assurera la protection de la retraite et ceux de ses soldats qui tomberont de fatigue ou de privations trouveront la mort dans la neige.

Centurie X / 24

Le Captif prince aux Itales vaincu

Passera Gennes par nier jusqu'à Marseille,

Par grand effort des forains survaincu

Sauf coup de feu, barril liqueur d'abeille.

Vaincu, puis captif à l'île d'Elbe (Œthalia), il s'en évadera et, par le golfe, de Gênes, viendra débarquer près de Marseille. Une nouvelle et puissante coalition étrangère (forains, de foris = étrangers) le vaincra et si Napoléon ne peut trouver la mort sur le champ de bataille, combien de ses fidèles y répandront, leur sang (liqueur d'abeille) !

Centurie V / 60

Par teste rase viendra bien mal eslire,

Plus que sa charge ne porter passera :

Si grand fureur et rage fera dire,

Qu'à feu et sang tout sexe tranchera.

Les misères engendrées par les guerres du Petit Tondu lasseront tout le monde. Napoléon ne pourra plus conserver le pouvoir et devra abdiquer sous la fureur des hommes et des femmes.

Centurie Il / 44

L'aigle posée entour des pavillons,

Par autres oyseaux d'entour sera chassée

Quand bruit des cymbres, tubes et sonnaillons

Rendront le sens de la Dame insensée.

L'ère napoléonienne, après avoir plané sur les territoires des aigles d'Autriche, de Prusse et de Russie, sera chassée et quand le bruit des musiques militaires se fera entendre dans Paris, alors le peuple, qui fit la révolution, reviendra à la raison et appellera le Roi.

Avons-nous eu en France, entre 1555 et 1804, un soldat, autre que Napoléon Ier, qui soit parvenu au trône impérial ? Avons-nous eu, avant Napoléon, un empereur ou un roi dont le manteau était couvert d'abeilles ? Cet empereur n'a-t-il pas été le premier à porter ce nom farouche : Napoléon n'a-t-il pas fait trembler les nations européennes, perdu ses troupes et son prestige dans les plaines glacées de la Russie ? N'a-t-il pas succombé sous les coups de la coalition formée par l'Angleterre ?

Il eût été difficile à ceux qui, avant et pendant la Révolution de 1789, auraient cherché à connaître le proche avenir, de découvrir dans les quatrains de Nostradamus ceux se rapportant à l'époque napoléonienne qui allait s'ouvrir, car ils ne, possédaient, pour les aider dans leurs recherches, aucune donnée se rapportant à des dates. Tout au plus auraient-ils pu, quand Napoléon prit pour emblème les abeilles, attribuer à son règne les quatrains qui les mentionnaient.

Si Nostradamus n'a donné dans son texte, et pour cette époque, aucune indication de ciels planétaire permettant de déterminer les dates des événements de ce temps, c'est qu'il savait combien, peu on s'intéresserait à ses prophéties pendant cette période révolutionnaire. Mais, étant donné l'importance de ces événements et leur répercussion sur l'esprit des hommes, il n'a pas voulu les passer sous silence.

—

(Les textes interprétant les quatrains sont de Em. Ruir, tirés de son livre “Nostradamus de nos jours à 2023”, pages 70 à 75, aux éditions Médicis, édité le 03 janvier 1948.)

—

Tout cela c'est le passé. (Comme l’écrit Em. Ruir !)

Soit !

Mais encore fallait-il que cela soit dit et connu pour éviter que nos politiciens et hommes de pouvoirs ne nous fassent une fois de plus, prendre des vessies pour des lanternes quand ils parlent de leur grand homme Napoléon qui n’était qu’un triste exterminateur. On pourrait en dire de même pour le Roi Soleil ! Louis XIV reconnaissait lui-même sur son lit de mort avoir passé plus de temps à guerroyer et à gaspiller les richesses du royaume, au lieu d’élever le niveau du peuple de France dont il avait “la charge céleste”. La misère ayant fait le lit de la Révolution française qui suivi… en toute inhumanité…

Il serait temps que les peuples proposent aux politiques, une bonne remise à jour de leurs classiques… afin qu’ils ne nous serinent pas une fois de plus en période électorale avec leurs discours et programmes creux sans aucunes envergures ni ouvertures d’esprits. (Lire à ce propos ce que j’en pense : Elections 2021 et 2022 : « Avançons vers un monde plus fraternel ! » )

Votre serviteur de l’inutile (cf. : Luc 17,10),

Pierre Sarramagnan-Souchier,

le 23 avril 2021.

Note :

Lire aussi : Nous sommes d’essence divine et c’est pourquoi… “ Un jour la douceur d’âme gouvernera la fragilité du monde ! ”



Note bis : Ringard : 4,8 millions d’euros le sabre !

Le sabre porté par Napoléon Bonaparte, alors qu’il était 1er Consul, à la bataille de Marengo, le 25 prairial an VIII (14 juin 1800), a été vendu aux enchères, le dimanche 10 juin 2007, pour 4,8 millions d’euros. “C'est un record mondial pour un souvenir de l’Empereur, pour un sabre et pour une arme en général”, s’est félicité Bernard Croissy, l’expert de la vente qui a eu lieu à la maison d’enchères Osenat de Fontainebleau.

Franchement, il y en a qui n’ont pas peur du ridicule à offrir à leur mari descendant du “grand exterminateur” un outil qui a sabré quelques têtes sur les champs de batailles !

Et dire que tous les hommes sont frères disait le Christ et la Sainte Vierge ! Apparemment cela n’est pas entré dans toutes les consciences de l’humanité ! Le Pape prônait la nécessaire désertion et insoumission devant la bêtise, (que ce soit de la guerre, de la course à l’armement, etc.), je ne peux qu’abonder dans son sens face à ce genre d’attitude ridicule !

Si j’étais à la place de la compagne du descendant de ce dictateur, avec 4,8 millions d’euros, je pourrais en faire des trucs pour la paix. Comme de financer des projets de développement dans le Sahel, de reconstruire des villages détruits par la guerre civile, de financer des hôpitaux gratuit pour enfants polios et intouchables, etc. Ce n’est quand même pas les idées qui me manqueraient. Et en plus cela “redorerait le blason humanitaire” de cette famille de sabreurs de têtes !

Il y a des jours où je me demande si la bêtise, ce n’est pas transmissible de génération en génération. “La connerie, c’est aussi sûrement génétique en somme” ! Il est vrai que c’est tellement plus facile de gaspiller l’énergie des peuples en criant à la lutte anti-terroriste et à justifier la construction de l'armement et des bombes nucléaires au lieu de créer les bases d’une paix durable sur cette Terre en proposant la fraternité et l’humanité en commençant par le désarmement…