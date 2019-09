Nasrallah vs Netanyahu : « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette »

Alors que presque tout le monde s’attendait que la réplique viendrait après les fêtes de l’Achoura (10ème jour du mois de Muharram du calendrier de l’Hégire ) les terribles roquettes russes antichar de grand vitesse initiale et de haute précision de type Kornet ont été tirées le dimanche 1er Muharram (1er septembre), jour de fête musulmane !

La zone de combat

« Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nous deux qui flanchera se prendra un poing dans la gueule. » Pince-sans-rire. C’est un peu le jeu auquel se livrent actuellement un Netanyahu en pleine campagne militaro-électorale et un Nasrallah en mal d’aura. L’un devra absolument gagner - et confortablement - les Législatives prévues dans deux semaines suite à l’autodissolution de la Knesset sous peine d’aller, la tête baissée et vêtu de son seul slip, chez le juge qui l’attend de pied ferme pour des affaires de corruption et de trafic d’influence. L’autre est obligé de reprendre du poil de la bête en retrouvant son image d’antan, celle de champion islamo-arabe de la résistance antisioniste qu’elle s’est faite au détriment de Tsahal en juillet-août 2006 et qui a énormément pâti de déconvenues postérieures. À savoir la perte de centaines de combattants dépêchés en Syrie pour soutenir le régime d’Assad et des millions de dollars suite de sanctions américaines sur les organisations soupçonnées de générer du cash pour le Hezbollah et aussi du fait de l’embargo totale de Washington sur le parrain iranien. Ainsi Bibi Netanyahu qui ne rate aucune occasion pour claironner que l’Iran et ses agents ne seront en sécurité nulle part a tenu parole en bombardant, il y a une semaine de cela des quartiers du Hezbollah en Syrie où il y eut selon ce Mouvement deux morts, et au Liban, où toujours selon la même source, l’attaque aux drones « piégés » n’a fait que des dégâts matériels. De même le chef de la milice libanaise a tenu parole en ripostant à ces deux attaques, lui qui dans un discours menaçant a promis que les deux « agressions » ne resteront pas sans réponse sans préciser toutefois ni où ni quand, visiblement pour semer le doute et la panique dans les casernes israéliennes de la frontière nord. Néanmoins, le secrétaire général de l'organisation chiite libanaise a tranché que la riposte partira du Liban et pas forcément des Fermes de Chebaa, une zone que se disputent Israël et le Liban. Et surprise ! Alors que presque tout le monde s’attendait que la réplique viendrait après les fêtes de l’Achoura (10ème jour du mois de Muharram du calendrier de l’Hégire ) les terribles roquettes russes antichar de grand vitesse initiale et de haute précision de type Kornet ont été tirées le dimanche 1er Muharram (1er septembre), jour de fête musulmane ! Résultat : Tsahal reconnaît que les tirs ont bien détruit un blindé sur la route de la caserne d'Avivim mais ne parle pas de pertes humaines contrairement au Hezbollah qui a annoncé des blessés et des morts probables côté ennemi. « Auparavant, l’armée libanaise avait déclaré qu’un drone israélien avait violé l’espace aérien libanais et largué des bombes incendiaires. Des feux se sont déclenchés dans les pinèdes. » rapporte Le Figaro . Netanyahu qui a aussitôt interdit à ses ministres siégeant au conseil restreint de sécurité de s’exprimer sur le sujet s’est montré tout souriant lors d’un point de presse à Jérusalem après que son armée a riposté en bombardant avec une quarantaine d’obus les villages de la plaine de Maroun Arras et Bint Jbeil. « Le Hezbollah a mené l'attaque mais n'a pas fait de victimes (…) L'affrontement sur le terrain semble avoir pris fin, mais la position stratégique demeure et l’armée reste en état d'alerte » a déclaré un porte-parole de l'armée israélienne. Ainsi se termine cette brève et énième escarmouche en deux ennemis jurés. Du moins pour l’instant.

