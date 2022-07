En dépit du 5e volet des sanctions européennes, le navire russe Shtandart est présent dans le ports espagnols et français en affichant un anti-Poutinisme sans réelle signification, en instrumentalisant l’aide humanitaire aux populations ukrainiennes victimes de la guerre russe, en promouvant le soft power russe, et en faisant appel à la générosité du public pour son propre profit. Oleh Sentsov et Roman Suschenko, ainsi qu’une trentaine d’organisations ukrainiennes, demandent à Elizabeth Borne, Première ministre de la France, de mettre fin à cet injustifiable régime de faveur. Lettre précemment publiée sur le blog de Bernard Grua : https://bit.ly/Shtandart-lettre-sentsov-sushchenko

De :

Oleh Sentsov, Roman Sushchenko et le collectif d’opposants à la dérogation du navire russe « Shtandart » aux sanctions européennes.

A :

Madame Elisabeth Borne

Première Ministre

Hôtel de Matignon

57, rue de Varenne

7507 Paris

Copie :

Son Excellence, Monsieur Vadym Omelchenko, ambassadeur de l’Ukraine en France

Vice-amiral d’escadre Olivier Lebas, Commandant en Chef pour l’Atlantique, Préfet Maritime de la deuxième région

Secrétariat général de la mer

Monsieur Philippe Mahé, Préfet du Finistère

Monsieur Nicolas Basselier, Préfet de Charente-Maritime

Objet : Demande d’annulation de la dérogation du navire russe Shtandart aux sanctions européennes.

Le 8 juillet 2022

Madame la Première ministre,

Le président de la République a clairement fait connaître la position de la France en ce qui concerne la guerre que la Russie mène en Ukraine. Vladimir Poutine a réagi en déclarant, le 19 juin 2022, que notre attaché culturel était persona non grata à Moscou. Ceci indique que la Russie classe la France dans les pays hostiles. Concernant le navire russe Shtandart, les justifications que vous avait fait parvenir Monsieur Michel Balique, Président de l’association des amis des grands voiliers français, sont à notre avis soit caduques, soit infondées. Vous pourrez prendre connaissance, ici, des motifs invoqués et des démentis qui leur ont été apportés : « Affaire Shtandart : réponse à Michel Balique, Président de l’association « Les Amis des Grands Voiliers » ». – https://bit.ly/shtandart-grands-voiliers.

Ainsi, la dérogation au 5e paquet de sanctions que votre gouvernement a consentie au navire russe Shtandart – France 3 (09/06/2022) – en lui accordant de visiter librement les ports français ne nous semble plus appropriée.

Nous vous rappelons que le Shtandart a déjà fait l’objet d’interdictions d’escales dans notre pays :

À Sète , le Préfet a invoqué le « risque de trouble à l’ordre public ». Selon Cyril Vasseur, marin bénévole français à bord, cet argument est seulement un prétexte. La vraie cause serait donc ailleurs – France 3 (06/04/2022).

, le Préfet a invoqué le « risque de trouble à l’ordre public ». Selon Cyril Vasseur, marin bénévole français à bord, cet argument est seulement un prétexte. La vraie cause serait donc ailleurs – France 3 (06/04/2022). À Bordeaux , l’adjointe au maire, Madame Brigitte Bloch, déléguée au tourisme, a dit : « On ne sait pas quelle utilisation les Russes feraient de cette venue, en termes de propagande » – Sud Ouest (09/06/2022).

, l’adjointe au maire, Madame Brigitte Bloch, déléguée au tourisme, a dit : « On ne sait pas quelle utilisation les Russes feraient de cette venue, en termes de propagande » – Sud Ouest (09/06/2022). À Lorient, le maire Fabrice Loher a précisé que « Le Shtandart appartient à Shtandart Project, basé à Saint-Pétersbourg, dont on ne sait si la société a des liens directs avec l’État russe ». Il a ajouté : « Mais il faut aussi faire pression sur la société civile russe » – Ouest France (01/03/2022).

De plus, Aalborg et Esbjerg au Danemark, Anvers en Belgique et Arlingen aux Pays-Bas ont refusé leur accès au Shtandart. Cette année, le Shtandart n’est donc pas autorisé à prendre part à la course des grands voiliers, « Tall Ships Races » – France 3 (08/03/ 2022).

Mais le problème le plus manifeste se trouve bien à La Rochelle où l’association Aidons l’Ukraine 17, censée procurer assistance aux réfugiés et aux victimes de la guerre en Ukraine a été transformée en un outil de lobbying en faveur du Shtandart, après que les Ukrainiens en furent exclus. À ce sujet, l’ambassade d’Ukraine a pris contact avec la préfecture de Charente-Maritime et avec la Mairie de La Rochelle. Monsieur Oleksiy Goncharenko, député ukrainien et membre de la délégation ukrainienne permanente au Conseil de l’Europe a écrit au Maire de la Rochelle. Monsieur Serhiy Kiral, Premier adjoint au maire de Lviv a sollicité l’administration présidentielle ukrainienne ainsi que le groupe d’experts Yermak-McFaul afin de vérifier la validité de la dérogation du Shtandart quant aux sanctions européennes. Enfin, des ressortissants ukrainiens ont clairement fait savoir leur opposition à la présence du Shtandart à La Rochelle et au mode opératoire de son groupe de pression. Cette affaire est présentée ici : « Le scandale du navire russe “Shtandart” dans le port de La Rochelle » – https://bit.ly/scandale-shtandart.

Il en résulte que la Municipalité de La Rochelle et le Préfet de Charente-Maritime ont demandé au Shtandart de ne plus arborer le pavillon russe. De plus, elles n’autorisent plus le Shtandart à s’amarrer en centre-ville. À rebours de l’enthousiasme initial, le bateau doit, dorénavant, lors de ses passages, être dissimulé dans le bassin de la base sous-marine de La Rochelle La Pallice, qui, de plus, n’est pas accessible au public – Sud Ouest (29/06/2022).

Il convient de noter que le Shtandart n’a plus un programme de navire-école. Il se contente d’activités commerciales, dont l’embarquement de passagers payants. Plus préoccupant encore, il a désactivé son système d’identification AIS depuis le 6 juin 2022, cachant, ainsi, sa position, sa route, sa vitesse et sa destination. Voir : « Signalement aux autorités maritimes : Shtandart, grand voilier russe, naviguant en eaux territoriales françaises sans AIS » – https://bit.ly/shtandart-autorites-maritimes.

Par ailleurs, le navire russe Shtandart fait appel à la générosité du public français en ne reculant pas devant l’utilisation des couleurs ukrainiennes tout en se prétendant un activiste anti-Poutine. Voir : « Non, Commandant Martus, le “Shtandart” n’est pas un navire anti-Poutine » – https://bit.ly/shtandart-faux-antipoutine.

Compte tenu des éléments que nous vous avons exposés, nous pensons qu’il est de notre devoir de vous signaler la présence proche de ce navire russe en mer d’Iroise, au cœur de la base française de la Défense maritime atlantique et de la Force océanique stratégique. En effet, nous attirons votre attention sur le fait que bien que non invité, le Shtandart nous a oralement indiqué qu’il a l’intention de participer, du 10 au 14 juillet 2022, aux 30 ans des Fêtes Maritimes de la grande cité du Ponant. Du 14 au 17 juillet, il est prévu qu’il prenne part à Temps Fête, à Douarnenez, avant de se diriger vers Vigo puis de retourner à La Rochelle.

En conséquence de ce qui précède, nous nous permettons de vous demander, Madame la Première ministre, de bien vouloir annuler la dérogation au 5e volet des sanctions européennes consentie au navire russe Shtandart.

Nous vous prions, Madame la Première ministre, de bien vouloir agréer l’expression de notre très haute considération.

Signé par :

Oleh Sentsov, Simferopol, Ancien prisonnier politique du Kremlin, réalisateur, citoyen d’honneur de Paris, soldat des Forces armées d’Ukraine

Roman Sushchenko, Tcherkassy, Ancien prisonnier politique du Kremlin, journaliste, premier vice-président du Conseil régional de Tcherkassy

Et trente-trois personnalités ou instutions ukrainiennes en France. Voir le détail des signatures.

