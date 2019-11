« Né d'aucune femme »

roman de Franck Bouysse

éditions de la manufacture de livres

334 pages

janvier 2019



Roman social noir....



Ce sont des paysans pauvres qui ont eu successivement quatre filles et pas un seul garçon pouvant prendre la relève....

« Malgré tout ce qu'on abattait, mon père nous faisait comprendre que ça suffisait pas, que ça suffirait jamais. Du mieux et du plus qu'on faisait, ça changeait rien. »

L'histoire se situe dans une époque peu lointaine où des jeunes filles étaient placées comme bonnes chez des propriétaires....

Celle-ci est particulièrement dramatique à en avoir la « nausée ».



J'avais envie d'abandonner cette lecture dès le début.... Ce me fut impossible.

L'histoire racontée est noire, très noire, voire « abominable » mais elle s'accroche au lecteur qui ne peut qu'aller jusqu'au bout de sa lecture. C'est passionnant, bien écrit et relate une histoire qui aurait pu avoir lieu.

L'aînée des filles, âgée de 14 ans a été placée par son père chez un maître des forges qui en fera sa chose, y compris son esclave sexuel ayant fonction de lui donner un enfant.

Un jour, le père, pris par des remords insupportables décide d'aller rechercher sa fille, prêt à rendre la somme dérisoire reçue....

Sommée par sa femme, il part pour ne plus revenir.....

Il devait retrouver sa petite famille avec Rose, ou ne plus être acceptée par sa femme.



La férocité du maître des forges baignera dans le sang et le feu ce beau projet impossible.

Rose, prisonnière, violée, martyrisée, prisonnière a été achetée dans un seul but : enfanter afin de donner un fils au maître du lieu qui, puissant obtient des soutiens.



A la mort provoquée de son bourreau, Rose est envoyée à l'asile afin que sa grossesse se termine et que son bébé lui soit repris dès la naissance pour remplir sa fonction d'héritier mâle.



Elle cherche à communiquer et à raconter son calvaire ….ce sera la mission assignée aux deux carnets qu'elle a écrits et qui tomberont dans les mains du prêtre chargé d'apporter les derniers sacrements.



Jean-François Chalot