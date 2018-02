Ne laissons pas casser le bac, l’Université et l’Education nationale : les lycéens mobilisés

Dans le silence des journaux et télés appartenant aux milliardaires, ce 1er février la jeunesse crie sa colère contre une nouvelle tentative d'en revenir à la vieille politique de sélection à l'entrée de l'Université et de casse des diplômes nationaux. Une vieille politique qui avait déjà poussé dans la rue par centaines de milliers lycéens et étudiants en mai 1968 comme en 1986 :

en effet les jeunes revendiquent à raison un droit égal à l'avenir. Refusant la mise en place de procédures de sélections obscures à l'entrée à l'Université, qui de fait - et toutes les études le prouvent - reviennent à une sélection sociale et par l'argent pour réserver aux enfants de la classe dominante les études supérieures. A contrario, l'examen du baccalauréat, un examen unique et national, reposant sur des épreuves écrites anonymisées, offre un diplome d'une même valeur à tous les bacheliers. Qu'ils soient de lycées de banlieue ou des riches établissements privés de centre ville. Et l'examen du bac permet ainsi d'établir une égalité de droit à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Il est ainsi tout à fait faux de dire que l'entrée à l'Université est libre. Non, pour accéder à l'enseignemant supérieur il y a une condition, réussir le baccalauréat.



Ce jeudi dans toutes la France, les jeunes qui plutôt que de se laisser duper par la propagande gouvernementale réfléchissent et prennent leur avenir en main, ont lancé des actions de grèves et de manifestations dans des milliers de lycées et dans nombre de facultés. Mettant en place dès l'aube des points de blocage pour permettre aux lycéens de rejoindre les assemblées générales, pour prendre en main leur futur, et participer aux manifestations. Il ne s'agit pas ici de "fainéants" ou de "cyniques" et encore moins de "riens" comme Macron se plait à insulter les français, mais bien des enfants du pays qui se révoltent contre une formidable injustice qui leur est faite.

La seule réponse du gouvernement à cette heure a été l'envoi de policiers, les coups de matraques, les grenades lacrymogènes. Car le régime Macron c'est un régime qui déteste les travailleurs et la jeunesse, au service exclusif de la défense des intérêts des riches.