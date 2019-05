« Ne me vieillissez pas ! » dit Patrick Balkany à son avocat...

@Aita Pea Pea

Il y en a beaucoup comme ça tu sais...Sans qu’ils soient à de si hautes fonctions.

Un jour, je raconterai lorsque je travaillais à l’usine, à la chaîne, les comportements des uns et des autres,, c’est assez édifiant pour te bien faire comprendre, si besoin était (mais je ne pense pas t’apprendre grand chose) , que la crapulerie et l’ivresse du pouvoir prit sur autrui et à ses détriments est indissociable de la nature humaine et qu’elle existe sous toute forme à tous les échelons.

Balkany, même si je l’estime fripouille, ne me semble pas une mauvais nature pourtant.

Va savoir, parfois, avec lui, tu pourrais te retrouver même avec des doigts en plus !!!