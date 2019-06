Ne mettons pas Mélenchon sur la croix, un ça suffit

L'Occident est Judéo-chrétien avec une culture imprégnée d'apports d'us et coutumes. La bible a donné notre morale appliquée par les athées.

C'est dans ce cadre que même si personne n'a lu la bible, il en applique les fondements moralisateurs. Un athée vit comme un chrétien, il pense comme tel mais n'applique pas la pensée fondamentale, l'amour de l'autre et le pardon.

Pas plus que les chrétiens eux mêmes d'ailleurs, il faut bien leur rendre justice. Si les Chrétiens avaient su appliquer les évangiles en les ajustant à l'évolution de ce qu'ils recevaient du dehors, ils n'auraient pas souillé leurs cœurs (le désir) avec de mauvaises impulsions, colère, orgueil, vanité, égoïsme, cupidité, Haine, puissance, domination.

Avec tous ceux qui ont guidé le christianisme avec l'ignorance de leurs époques et qui n'ont, comme certains encore, pas pris en compte l'évolution de nos savoirs sur le mode, ont conduit à la séparation de l'église et de l'État.

Encore aujourd'hui, il n'est pas souhaitable qu'ils retrouvent un pouvoir politique toujours attaché à l'archaïsme qui a tant fait de mal au monde, détenir la Vérité Absolue comme seul accès à la FOI.

Comme peut-on croire encore que le socialisme soit sortie d'une autre culture que celle judeochrétienne avec tous les apports dont elle s'est inspiré avant et après.

Marx et Nietzsche se sont trompés dans la critique de Dieu, ne jugeant que l'application de ses magistères, pour développer, pour Marx qu'une soif d'humanité et de justice qui abonde dans la culture Chrétienne.

Comme il y est enseigné que nul ne peut se tromper il l'a fait en changeant seulement de dictateurs sans que ceux qui accédaient à ce pouvoir n'aient été élevés dans une autre culture que la soumission à un chef.

C'est ce qu'on fait les juifs trois mois après leur sortie d'Égypte, habitués à être soumis, ne sachant que faire de leur liberté. D'abord Moïse, puis en se donnant un Roi. C'est ce qu'ont fait les Communistes suivant la pensée Marxiste, puis en se désignant un tyran, l'un après l'autre, et aujourd'hui qu'ils sont libre ils adorent Mamom eux aussi comme leur ex homologue Chinois.

Ce préalable pour rappeler un passages de l'Évangile où Jésus expliquait ce qui souille les hommes (écologie).

J'ai déjà dit, quitte à froisser bien des esprits que Dieu est communisme, plus justement il est Socialiste et républicain.

Je pense que j'en bouche un coin à beaucoup. De ceux qui croient être Chrétien et adorent le Veau d'OR. Se prosternent devant la statue d'Or de Nabuchodonosor. Les banques, la BCE, le FMI.

L'esprit complotiste accuse souvent les juifs de diriger le monde.

Cette légende tient de leurs histoires sous ministère musulman.

Mais si un juif se prosterne devant la statue d'Or de Nabuchodonosor, alors il n'est pas Juif.

Il nous reste à savoir aujourd'hui quelle est la représentation moderne de cette statue que les chretiens eux ont désigné Mamom, et les Socialistes le capital.

C'est à dire avec d'autres paradigmes.



Ceux qui pourraient penser que la bible ou le coran sont un ramassie d'idioties, d'inepties n'ont rien su recevoir de la vie, qu'être une fabrique de déchets, mais pas ceux de nôtre ventre, et nourrir dessous.

Souvant je rappelle cela, en disant toute cellule qui ne reçoit rien de l'extérieure meurt sous ses propres déchets. C'est plus conforme à nos Savoirs pluridisciplinaires.

Si tous les crapauds de bénitiers, qui en exploitant les ouvriers et aujourd'hui les salariés pour faire du capital, avaient lu la bible ils le sauraient.

C'est écrit depuis 1920 ans.



Marc 7-15 à 23.

Il n'y a rien au dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille.

Les disciples ne comprenant pas ces et ses paroles, comme aujourd'hui Trump qui prête serment sur la bible sans peut-être jamais l'avoir lu, ou bien en a été instruit par une infantilisation déplorable. Certainement comme les Chirac, Sarkozy, Macron, Hollande, qui se rendent dans les églises, et se disent humanistes tout en adorant Mamom où en se prosternant devant la statue de Nabuchodonosor, faite de Dollars que d'autres rêvent de construire en Euros ou Yens.



L'espérance viendra d'ailleurs de quelqu'un qui ne le sait même pas car elle est à construire.

Soyons lucide, celui qui a fait de l'Humain d'abord le socle de son rassemblement politique ce fut le Parti de Gauche emmené par Mélenchon. Il faut rendre à César ce qui lui appartient

Sa volonté d'imaginer demain avec comme objectif l'Humain d'abord au sein d'une autre formation ouverte à tous.

La France Insoumise en continuant le Socialisme dans sa lutte contre l'exploitation, qui pour fabriquer du Capital, tue sous ses déchets.

L'avenir me donnera raison peut-être mort mais me donnera raison.

Bon nombre de Chrétiens, de musulmans, d'hommes de foi, de convictions rejoindront ses rangs.

Car soit ils continuent de se prosterner et servir la Monnaie capitaliste de Nanchodonpsor, et se feront exploser la gueule avec la bénédiction de leurs Dieux du dimanche. Ou il suivent le Dieu qui les a sortis de l'esclavage (servitude, asservissement, salariat) et leur a donné la liberté, celui là a inspiré le Socialisme, pendant que les Capitalistes le dimanche allaient à la messe et la semaine se prosternaient devant Nabuchodonosor dans leurs entreprises.

Ça me plaît bien de dire cela.

Mais je peux comprendre que des Socialistes croient aux idées spontanées, comme d'autres ont cru aux générations jusqu'à ce que la science en démontre l'hérésie.

Que disait donc ses paroles mystérieuses : Êtes vous donc sans intelligence vous aussi.

Ne comprenez vous pas que rien de ce qui du dehors, entre dans l'Humain ne peut le souiller.

Car cela, entre pas dans son cœur, (le désir) mais dans son VENTRE, avant de s'en aller aux LATRINES.

Ainsi il purifie tous les aliments.

Et il disait : c'est ce qui sort de l'être Humain qui le Souille.(le désir)

C'est du dedans, du coeur des gens (esprit pensée) que sortent les raisonnements mauvais.

Aujourd'hui c'est un peu pluss compliqué, de distinguer la signification de cette parabole.

En ce qui concerne la bouffe, bonne ou mal bouffe c'est toujours juste.

Pour nos productions industrielle c'est plus compliqué, car bien des découvertes nous ont apporté le bien être et le confort.

En fait ce qui est blâmé c'est tout ce qui est motivé par de mauvais raisonnements, sentiments pour satisfaire ses désirs.

Ce qui est blâmé n'est pas l'accès au progrès, nous trouvons accrédité au prophète Ézéchiel : que chacun aspire à se rejouir du fruit de son travail ( y arrivons nous avec ceux qui nous paie 100 et nous les vendent 200).

Ce qui est blâmé c'est l'inconséquence de rejeter tout ce qui coûte de l'argent à traiter, à purifier notre "nourriture industrielle" afin de faire des gains toujours plus importants à la demande de Nabuchodonosor, par orgueil, par vanité, par égoïsme, par puissance etc.



Nous avons une consommations matérielles de productions industrielles qui fait entrer du dehors, (ce qui est mis à notre disposition par la nature et que nous transformons) pour nous réjouir de notre travail et bénéficier du bien être.

Aurions nous pu utiliser la transformation de la matière sans pollution, certainement.

Lavoisier l'avait expliqué, rien ne se perd tout se transforme.

Avions-nous les moyens de suivre toutes les transformations que généraient nos productions, certainement pas, P. et M Curie en témoignent.

Il faut donc être indulgent quand ont juge l'histoire.

Mais quand conscient des déchets qui sortaient de notre Coeur ( de nos désirs conduits par de mauvais sentiments) nous ne nous en sommes pas préoccupés pour des raisons financières, cette parabole de l'Évangile les concerne pleinement.

Concerne tous ceux qui y ont concouru, même passivement, comme moi qui sait cela depuis 1974.

Les Savoirs ne sont pas sataniques, le hommes non plus, ils se trompent seulement, car ils ne sauront jamais tout. Mais ce qui les sauvent c'est de pouvoir s'interroger, certes c'est difficile car cela ouvre toujours sur l'inconnu. Mais pas autant qu'on le croit du fait même de la culture dans laquelle l'on est né.

S'il y a un ennemie ce n'est pas Dieu ou l'indefinissable, ce qui existe car rien ne peut sortir de rien.

L'ennemie est notre peur, des autres, du monde complexe où il n'y a plus de "prophète", le dernier on l'a tué, c'était Karl Marx. Soit, il s'est aussi trompé, qui pourrait penser le contraire, il n'était qu'homme. Mais on ne peut pas lui reproche d'avoir voulu sortir les ouvriers de la servitude pour qu'ils puissent se rejouir de leur travail.

L'ennemi, c'est l'absolu, tous ceux qui se sont abrités dernière l'absolue de Dieu qui n'était que leur besoin d'être rassurée et dirigé.

Depuis ils n'ont développé que la mort que l'on porte.

Ils ont béni et continue de bénir ceux qui vont mourir pour eux (ça nous rappelle quelque chose).

D'autres comme ces musulmans gavés de pétro Dollars financent des guerres au nom d'Allah et se prosternent aussi devant Nabuchodonosor.

La religion et ses livres a bien besoin d'un coup de jeune car pour le moment elle ne sert qu'à souiller l'Humain avec ce qui sort du coeur.

Alors ce qui ont la FOI, ce n'est pas dans ce qui n'existe plus que nous édifierons demain, mais avec ce qu'il y a de bon dans nos souvenirs pour oeuvrer pour l'Humain d'abord. Et il n'y qu'un parti à le dire.

Si des chrétiens s'outrent de mes propos qu'ils me disent si Jésus Christ c'est retourné sur sa croix.

Moi incroyant serais-je plus Chrétien que certains parce que je suis Socialiste, et je revendique mon humanisme, mon libéralisme au non de l'anti capitalisme, mais contemporain, et non celui du 19 siècle qui voulait pendre mes patrons dont beaucoup l'auraient mérité, comme aujourd'hui ceux qui affament des populations spéculant sur la nourriture.

Adan Smith lui a imaginé la main invisible du marché, celle qui a justifié son l'immoralité, comme si le désir économique des hommes n'étaient plus commandé par sa sociabilité et notre humanité, mais par Nabuchodonosor.