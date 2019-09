Ne souriez pas, après le terrible drame de l’hôpital de Marseille, pourquoi ne pas « placer un traceur GPS » sur les malades d’Alzheimer !

Dans le cas de ce pauvre monsieur, il y avait bien mieux qu’un traceur GPS : la présence aimante d’un membre de sa famille.

Certes il semble qu’il y ait eu des manquements dans l’accompagnement et la fouille du bâtiment, mais l’Etat ne peut pas tout et mettre un paramédical derrière chaque citoyen non plus.



Le pauvre homme avait six enfant, SIX ! Où étaient-ils ? Que faisaient-ils ? Comment une fratrie si nombreuse ne peut-elle pas s’organiser pour aller et rester avec un père en fin de vie pour ses séances de chimio ?

C’est facile de porter plainte après coup, le fls peut râler tant qu’il veut à la télé, mais au bout du compte, il a failli. En tant que fils. Son père est mort tout seul après avoir élevé six gosses. A sa place, j’aurais un peu honte.

PS : je dis ça, je sais de quoi je parle. Mes deux parents ne se sont jamais retrouvés seuls à la fin de leur vie, on se relayait entre soeurs, et c’est ce qui me réconforte un peu aujourd’hui quand je pense à eux