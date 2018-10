Ne vous fiez pas aux idées toutes faites sur les retraites.

Concernant les retraites, on vous dit que le système par répartition n’est plus viable et que le système par points est plus juste.

La situation actuelle.

Aujourd'hui, les régimes de retraite sont quasiment à l'équilibre.

Cela est dû :

- à l'augmentation du nombre de trimestres nécessaires ; cela oblige ceux qui n'en n'ont pas assez, à retarder leur départ, évitant au système de payer de nouvelles pensions et augmentant ses recettes en maintenant le nombre de cotisants ;

- au recul de l'âge de départ possible de 60 à 62 ans ; cela oblige à attendre, ceux qui ayant tous leurs trimestres, n'ont pas l'âge requis. De plus, ils continuent de cotiser à fonds perdus, augmentant les recettes et diminuant les dépenses en stabilisant le nombre de pensionnés.

L'ajournement de beaucoup de départs à la retraite fait qu'il y a moins de pensions à payer et plus de cotisations perçues que prévu.

La situation à moyen et long terme.

Dans les quinze à vingt prochaines années les effets du baby-boom d'après-guerre vont s'estomper. Le nombre de pensionnés diminuera avec le temps, donc les dépenses. La situation de l'emploi s'améliorera pour la même raison augmentant automatiquement le nombre de cotisants, donc les recettes.

Le ratio cotisations/pensions s'améliorera et permettra de pérenniser le système de répartition au prix peut être d'ajustements ultérieurs.

Contrairement à ce qu'on prédit pour inquiéter et démobiliser les jeunes générations, il sera plus facile de leur assurer une retraite.

Le système à points.

Les complémentaires d'aujourd'hui sont le prototype de ce système.

Plus on cotise en valeur et/ou plus longtemps on cotise, plus grand est le nombre de points acquis et meilleure sera la pension versée et réciproquement.

Ceux qui n'ont pas pu verser de grosses cotisations sont pénalisés. Même avec tous les trimestres nécessaires, ils perçoivent une petite pension complémentaire.

Ceux qui n'ont pas tous les trimestres nécessaires sont pénalisés aussi, même ceux, parmi eux, qui ont pu verser de grosses cotisations.

Dans un système à points, la valeur du point et donc le montant de la pension dépendent du nombre de départs en retraite prévus sur une période.

Prenons un exemple simplifié (dans la réalité la période portera sur plusieurs années) : le point aura une plus forte valeur une année avec peu de départs qu'une année avec beaucoup de départs. En effet, pour assurer l'équilibre dépenses/recettes du système, la part du gâteau à partager (le point) sera moins importante compte tenu du plus grand nombre de convives (les retraités de l'année).

Dans ce système il n'y a pas besoin de fixer un nombre minimal de trimestres à cotiser pour pouvoir partir à la retraite. Plus vous partez tôt et moins vous avez de points acquis et donc moins de pension perçue.

Du coup, soit par insuffisance de ressources, soit par choix personnel en particulier si vous exercez un travail intéressant ou peu fatigant ou bien rémunéré ou tout autre raison, nombreux seront ceux qui prolongeront leur période d'activité dont beaucoup par obligation.

On prétend que ce système est équitable : un point acquis = un euro perçu (un euro pour l'exemple).

C'est faux !

Les inégalités sont dans les conditions d'acquisition de ces points : montant du salaire, pénibilité du travail, travail précaire, temps partiel, maladie, maternité, accidents de la vie, chômage. Certains sueront plus pour acquérir des points qui n'auront pas plus de valeur pour autant.

Par principe, dans ce système, il est difficile d'apporter des corrections à tous ces aléas car alors il faudrait compenser en attribuant des points à certains sans les cotisations correspondantes, diminuant du coup la valeur du point de tous.

Au contraire, aujourd'hui c'est le principe de solidarité du système par répartition qui permet d'aider ceux qui en ont besoin sans pénaliser les autres.

Et c'est là toute la différence : valeur économique pour l'un, valeur humaniste pour l'autre.

Et tant pis pour ceux que le mauvais sort aura défavorisés.

Ne vous fiez pas aux idées toutes faites sur les retraites.