Négociation nucléaire  : une nouvelle stratégie de l’Iran  ?

Une récente conversation téléphonique entre les présidents iranien et français, Ibrahim Raisi et Emmanuel Macron, a abordé la question des négociations nucléaires, qui sont au point mort depuis leur sixième cycle.

Le septième round, qui serait un « round décisif, » n’a pas encore eu lieu depuis la fin des mandats de l’ancien président Hassan Rouhani et de son équipe de négociation et la formation d’un nouveau gouvernement iranien.

L’Iran n’est pas opposé aux négociations qui lui sont bénéfiques, mais l’ordre du jour et le résultat des négociations doivent conduire à la levée des sanctions, a déclaré M. Raisi lors d’une conversation téléphonique avec son homologue français.

L’Iran n’accepte pas « la négociation pour la négociation, » a-t-il dit, exprimant la volonté de Téhéran de tenir des négociations nucléaires, mais pas sous la pression occidentale. Les mollahs n’ont pas encore décidé quand reprendre les négociations de Vienne. Les démarches diplomatiques et les contacts téléphoniques font partie d’une « prise de pouls » avec la nouvelle administration iranienne.

Les Etats-Unis veulent peut-être précipiter le septième round, avec des remarques répétées de l’envoyé spécial des Etats-Unis pour l’Iran, Robert Malley, selon lesquelles l’administration Biden ne peut pas « attendre éternellement » jusqu’à ce que l’Iran décide de reprendre les discussions sur un retour à l’accord nucléaire.

Mais Washington, qui s’attendait à ce que le cycle ait lieu à la mi-septembre, n’a pas fixé de « ligne rouge » ni de délai pour la reprise des négociations. Tous les prétextes que les mollahs pouvaient invoquer ont pris fin avec l’annonce de la formation du gouvernement et l’approbation du parlement.

De son côté, la partie russe a noté les atermoiements des mollahs dans la coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov a donc appelé Téhéran à faire preuve de compréhension et à déployer d’autres efforts à cet égard. Il a estimé que la pause dans les négociations de Vienne a été longue.

Et il a appelé les capitales occidentales à adopter ce qu’il a décrit comme une approche équilibrée et responsable et à ne pas agir comme par le passé pour éviter de compliquer la situation. La Russie a pu, à une rare occasion, montrer sa volonté d’apporter son soutien pour sortir les négociations de Vienne de l’impasse.

Le représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhaïl Oulianov, a annoncé que Moscou était prête à dialoguer avec Washington sur un retour à l’accord sur le programme nucléaire iranien.

Cette annonce a été faite en réponse à la visite, du 7 au 10 septembre, de l’envoyé spécial américain pour l’Iran, Robert Malley, à Moscou et à Paris pour des consultations sur un retour à l’accord sur le nucléaire iranien, a indiqué le département d’État.

En fait, l’administration Biden semble être dans une position très critique sur plusieurs questions extérieures, dont le dossier nucléaire iranien. Elle doit résoudre ce dossier par tous les moyens afin de réaliser une percée qui compense la série d’échecs de la politique étrangère de ces derniers mois.

De nombreux experts estiment que les critiques sur le retrait d’Afghanistan ne prendront fin que si le président parvient à relancer l’accord nucléaire avec l’Iran avec une promesse ou s’il traite les menaces nucléaires et de missiles de l’Iran de manière à les neutraliser et à les réduire dans un avenir prévisible, à tout le moins.

Le véritable problème auquel est confrontée l’administration Biden dans la négociation avec les mollahs iraniens est que ces derniers se rendent compte que la Maison Blanche se trouve dans une impasse stratégique très difficile.

Ils essaieront de faire pression autant que possible pour arracher des concessions majeures aux États-Unis une fois que les négociations sur l’accord nucléaire seront acceptées de reprendre. Il se peut que l’équipe de négociation américaine soit prête à donner aux mollahs ce qu’ils veulent étant donné les circonstances et les équilibres de l’environnement de négociation.

La visite de l’envoyé américain Robert Malley en Russie maintenant peut suggérer que Washington cherche à sauvegarder les négociations par tous les moyens, peut-être à n’importe quel prix. Il n’y a rien de mieux que la Russie, l’ami le plus proche des mollahs, pour aider Washington dans ces circonstances.

Les mollahs purs et durs actuellement à la tête du paysage iranien misent sur ce qu’ils décrivent comme la défaite des États-Unis comme l’un des obstacles les plus sérieux à la reprise des négociations de Vienne.

Les mollahs considèrent que le retrait américain d’Afghanistan est dans leur intérêt et cherchent à établir une nouvelle réalité stratégique régionale qui renforce leur influence après la sortie des États-Unis d’Irak et d’Afghanistan.

Mais l’absence d’alternatives stratégiques américaines pour faire face à ces défis et l’absence de plan B autre que la levée de nouvelles sanctions affaiblissent la position de négociation des États-Unis et encouragent les mollahs iraniens à tergiverser afin d’épuiser la diplomatie américaine, ce qui pourrait les inciter à faire de nouvelles concessions aux mollahs en cas de reprise des négociations.

La nouvelle stratégie de négociation de l’Iran est fondée sur la fermeté, l’indifférence aux sanctions contre Téhéran et la volonté de gagner le plus de temps possible avant d’accepter un nouveau cycle de négociations, de sorte que la position du président Biden s’affaiblisse et que la position de l’Iran se renforce sous le coup de l’accélération de l’enrichissement de l’uranium.

Les derniers rapports de l’AIEA indiquent que l’Iran possède environ 10 kilogrammes d’uranium enrichi à 60 %. L’agence a signalé à la mi-août que l’Iran avait accéléré l’enrichissement de l’uranium à un taux proche de celui nécessaire à la fabrication d’une arme nucléaire.