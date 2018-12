Néolibéralisme, gilets jaunes et arrogance jupitérienne

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été la taxe sur les carburants. Néanmoins, le mal est plus profond et nécessite une approche différente pour le comprendre.

Je m’explique : La posture de classe du président de la République (rappelons toutefois qu’il a été élu avec moins des 25% des voix des Français) devient de plus en plus insupportable. Entre « les ouvrières illettrées », « la traversée de la rue pour trouver un travail », le « ruissellement », « les premiers de cordée » la liste est longue… et la politique néolibérale appliquée pour la première fois aussi clairement en France, Macron a déçu même ceux qui, pour la plupart à contrecœur, ont voté pour lui.

Dès sa prise de pouvoir les signes extérieurs de cette posture ont été mis en avant : la passation du pouvoir à l’Élysée, le cérémonial du Louvre, l’itinérance mémorielle dans l’est du pays à la manière des rois de France, montrent la réelle posture jupitérienne d’Emmanuel Macron. Les Français ne sont plus des citoyens, mais des sujets à qui on n’a même pas besoin d’expliquer nos actions car ils sont dans l’incapacité de comprendre.

Quant à l’explication fournie par son Premier ministre sur les manifestations des gilets jaunes (pour prendre l’exemple le plus récent), elle est (pour être poli), au minimum, offensante : Il est inadmissible qu’après tant de manifestations le président persiste à dire que le problème se trouve au niveau de la communication uniquement. Personnellement, j’ai perçu cela comme quelque chose du style : « Tout ce que je fais est clair mais vous êtes incapables de le comprendre. De toute manière j’ai toujours raison et je vais poursuivre dans la même direction ; la seule chose que je ferai c’est de vous expliquer encore une fois (peut-être dans un langage enfantin et simple) pour que vous compreniez. » Cette posture porte un nom : l’arrogance.

Mais, les « Sans-culottes » comprennent le langage de la réalité économique telle qu’elle est instaurée depuis presque deux ans maintenant. Cette réalité qui les écrase et les conduit à la paupérisation. Le tout, au profit d’une oligarchie bancaire et financière et des multinationales domiciliées dans les paradis fiscaux nommés Pays-Bas, Luxembourg, Grande-Bretagne, c’est-à-dire, Union européenne.

A bon entendeur, salut !