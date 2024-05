Netanyahou : LCI qui barbote dans la fange

Pendant qu’il était interviewé, son armée bombardait le camp de déplacés de Rafah. Netanyahou invité, interrogé avec déférence est accusé d'escroquerie, de trafic d'influence et surtout de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ayant comme conséquences un génocide et un nettoyage ethnique, qui selon les ONG a fait au moins 40 mille morts en énorme majorité des civils dont un tiers de jeunes enfants ; rien que ça ! Moi, à la place du « journaliste » je me boucherais les narines tellement ça sent le cadavre, les décombres et la mort… Cet individu est le bourreau de son peuple et le fossoyeur d’un autre, et pourtant, il n’y a que les médias français, dans les mains de milliardaires plus que douteux qui donnent libres tribunes à ce jusqu’au boutiste qui piétine toutes les règles humaines et qui, depuis des lustres se moque des décisions de l’ONU, du CPI, toujours courtisé par des Biden, Macron et autres complices en vices. Tout cela se fait en notre nom, et je suis écœuré d’être français chaque jour qui se lève.

Selon l’ONG International Rescue Committee, 200 humanitaires et 350 soignants ont été assassinés en six mois. Au moins 150 journalistes ont été aussi tués. Tous les hôpitaux ont été rasés, 70% de Gaza est sous les décombres et 1 million et demi de palestiniens refugiés au sud à la frontière égyptienne se font bombarder sans aucune issue pour fuir ; toutefois, d’un même élan, les médias français qui se font entendre défendent pieds et ongles le premier israélien et sa politique de « riposte juste » et cette guerre qui a commencé le 7 octobre... Netanyahou, qui se sent en France comme chez lui ose prétendre et sans être interrompu « la victoire d'Israël, c'est la victoire de la France. » Et il ajoute « Notre victoire - c'est votre victoire » Rendez-vous compte, nous, peuple de France, associé à cette barbarie, sans qu’un politique (à part ce dérisoire drapeau palestinien agité à l’assemblée), sans qu’aucun journaliste ne porte le couteau dans la plaie ; il n’y a plus dans ce pays que les jeunes étudiants et quelques manifestants qui sous les insultes se révoltent de cet état de fait et sauvent l’honneur perdu d’un peuple soumis et abruti de propagande. La LFI, par ses députés, essaye bien de monter au créneau, mais en face, le tintamarre à polémiques est si puissant que l’on peut considérer que ce parti est inaudible. La France ressemble à celle de 1940/41, celle des collabos, qui, toute honte bue, faisaient montre au mieux d’indifférence et au pire d’encensement. Nous en sommes là ; d’ailleurs en sommes-nous jamais sortis ?

Netanyahou et sa litanie : Ah les bonnes vieilles ficelles de la rhétorique, usées jusqu’à l’os. Interrogé sur le mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale le concernant, Benjamin Netanyahou a estimé qu’il était absolument faux d’accuser Israël d’affamer les civils. « Nous avons tout fait pour livrer de la nourriture », a-t-il déclaré. « C'est comme si l’on avait poursuivi lors du procès de Nuremberg Winston Churchill », a-t-il dit. Le juge de la CPI « attise les flammes de l’antisémitisme », selon Netanyahou, qui a fait un parallèle avec l’affaire Dreyfus.[i] Pourquoi ne pas aller jusqu’à Philippe le Bel qui en 1306 expulsa les juifs de France ; tout est bon dans sa diatribe pour culpabiliser ces méchants français collaborationnistes. Le problème, c'est que cette rhétorique va se tarir suite aux atrocités commises au nom du peuple élu. Mais il s’en contrebalance de son peuple, d’autant que pour lui, plus l’antisémitisme grimpera et plus les juifs français penseront partir vivre en Israël pour leur « sécurité »… Ce qui permettra de recruter plus de militaires et plus de colons… C’est du gagnant/gagnant sur le dos d’un autre peuple qui est chez lui, mais poussé dehors par sa folie prédatrice.

Une interview sur le mode faux-cul : « On voit bien que vous tuez beaucoup de combattants du Hamas, mais au prix de tellement de victimes civiles innocentes », commence Darius Rochebin le présentateur de TF1 dans un extrait diffusé à l’antenne. Une première perche tendue à Netanyahou qui la saisit aussitôt. « Chaque mort civil pour nous est une tragédie », assène-t-il. « Mais pour le Hamas c’est une stratégie. Ils utilisent sciemment les civils comme boucliers humains. La fin de la guerre peut arriver immédiatement si le Hamas dépose les armes et libère les otages. On peut terminer ça en cinq minutes. » (Alors que le Hamas a proposé plusieurs fois de rendre les otages) Et puis, pourquoi se gêner, il prétend que « quand on va à Rafah, c’est l’équivalent du débarquement en Normandie avant l’attaque contre l’Allemagne ». Pourquoi pas aussi la descente de de Gaulle sur les champs le jour de la libération de Paris…Et le pire, c’est que la lavette assise en face de lui ne bronche pas d’un cil. HONTE ! Comme il se sent comme à la maison, il pousse encore plus loin le bouchon : « Notre victoire, c'est la victoire d’Israël contre l’antisémitisme, c’est la victoire de la civilisation Judéo-chrétienne contre la barbarie, c’est la victoire de la France. »[ii] A la place du Darius, je me lèverais et quitterais le studio sans un mot… Mais comme ses confrères, il restera, tendra le micro et recueillera les paroles du chef de la « seule démocratie » du Moyen-Orient, protégée par « l’armée la plus morale du monde » et soutenu par les lumières BHL, Mayer Habib, Einthoven et tous les sionistes supporters inconditionnels de ce criminel défini comme tel par le CPI et la majorité de la communauté internationale. Il n’y a qu’aux U.S, en France, en Allemagne et chez les British que son discours, ses actions odieuses ont du crédit, ailleurs, ce n’est pas l’envie qui manque de l’appeler du même nom que le Meyer Habib… Mes excuses pour ces animaux si utiles et un petit bonjour à Nif-Nif, Naf-Naf et Nouf-Nouf !

Souvenez-vous : « Est-ce ainsi que les hommes vivent… »

Il sème la haine gorgée de sang.

Est-ce ainsi que de tels hommes vivent ?

Et leurs pêchés de près les suivent.

Comme des étoiles envoutées…

Georges ZETER/mai 2024