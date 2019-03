Netanyahu, prochain prix Nobel de la paix ?

@Eric F

< il ne veut pas la paix car il faudrait reconnaître le second état et fixer des frontières >

Effectivement, Israël ne peut accroître son territoire qu’en « se défendant » contre les méchants qui l’encerclent et menacent son existence. On veut oublier qu’Israël dispose de plusieurs centaines d’ogives nucléaires, et que les USA en ont dix fois plus au seul Moyen Orient. Quiconque menacerait vraiment Israël serait vitrifié !

Pour accroître son territoire, Israël a absolument besoin de conflits dans lesquels l’Etat puisse prétendre qu’il est contraint de se défendre.

Je pense que tout cela était déjà dans les cartons bien avant 1947. La réaction des Arabes était prévisible et annoncée dans un rapport de l’ONU. Et cela a permis, dans la Déclaration d’Indépendance de 1948, de ne pas inclure les frontières. Et de se préparer.

Theodor Herzl l’avait prévu : fin de la stratégie d’infiltration et une appropriation de la Palestine « légale » via une activité diplomatique et une propagande massive.

My program, far more preferable, is to stop infiltration and concentrate all our strength upon an internationally-sanctioned acquisition of Palestine, To achieve this, we require diplomatic negotiations, which I have already begun, and propaganda on the largest scale."

En fait, l’infiltration a dû continuer en parallèle... Et le schéma mis en place pour arriver à la décision de l’ONU de 1947 est reconduit pour les futures extensions de territoire : diplomatie et propagande. Israel peut même maintenant poursuivre sans l’ONU !

C’est une affaire qui marche !!