Nettoyer les cités aussi vite que les ronds points !

à l’auteur,

C’est vraiment la politique du pire, que vous proposez ! Pourquoi avons-nous eu ces dernières années en France plus d’attentats, et bien plus massivement mortels, qu’en Israël et qu’en Judée-Samarie ? Les mêmes causes produisant partout les mêmes effets, c’est bien évidemment à cause de l’occupation coloniale française, celle du 93 en particulier, où les implantations de colons français restent extrêmement nombreuses sur des terres qui étaient depuis la plus haute antiquité, et bien avant la guerre des Gaules, la propriété de nos Palestiniens locaux. Collomb, au moment de sa démission, avec beaucoup de lucidité, n’avait-il pas déclaré :« Aujourd’hui, on vit côte à côte. Moi, je le dis toujours : je crains que demain on vive face à face ». La seule solution, je l’ai souvent répété sur ce site, c’est deux états pour deux peuples. Charles Martel, en 732, avait arrêté les Arabes à Poitiers, et il me semble que cette ligne de cessez-le feu -façon de parler : les armes à feu n’existaient pas encore !— devrait marquer la séparation entre les deux peuples. Paris resterait la capitale de la France, mais le 93 redeviendrait terre d’islam, et la mosquée de Saint-Denis élevée par le Calife Suger au XIIe siècle, odieusement baptisée depuis des siècles « basilique des rois de France » pour masquer l’occupation, serait enfin restituée au culte musulman.

Allah akbar !