Neurotoxique : le premier meurtre « gagnant-gagnant » ?

Ce meurtre récent au neurotoxique a une particularité que nos médias n'ont pas encore relevée : tant l'accusé que les accusateurs semblent y trouver des avantages considérables !

Soyons justes : les trois victimes, elles, n'y ont malheureusement trouvé aucun intérêt et l'une a même perdu la vie. L'expression « gagnant-gagnant » n'est pas tout à fait pertinente – rien n'est parfait.

Mais tout de même, considérons les divers protagonistes :

La Russie a rapidement été désignée comme principal suspect par le gouvernement britannique, bientôt suivi par les USA et la France, ses fidèles alliés, au motif que ce neurotoxique (famille du « VX » dans les pays occidentaux qui n'en ont pas officiellement) a été fabriqué dans l'ex-URSS et peut-être stocké dans divers pays de l'ex-Union soviétique. Néanmoins, on a compris à demi-mot que les médias restaient dubitatifs sur l'intérêt de la Russie à user d'une arme qui les désignerait inévitablement, surtout pour éliminer un vieil espion qui a déjà craché tout ce qu'il savait depuis des années, et ce, à la veille d'une élection présidentielle. L'intérêt pour la Russie ne sautait pas aux yeux.

Heureusement, un journaliste d'investigation de L'Obs, depuis son bureau parisien, aidé de sa collection de James Bond et de John Le Carré, a trouvé pourquoi la Russie a préféré signer ce meurtre qu'utiliser les nombreuses méthodes plus discrètes – d'ailleurs citées dans l'article. En résumé, Il fallait que le message à destination des traîtres potentiels « la trahison sera toujours punie ! » soit compris de tous les responsables russes, mais que la signature soit assez discrète pour que le gouvernement puisse nier. Sans aller jusqu'à laisser une carte de visite en russe signée VP, il fallait que ce soit clair.

Un autre avantage moins évident a été fort bien analysé dans cet article. En substance : Vladimir Poutine, assuré d'être réélu en raison de sa popularité, serait maintenant sûr d'être réélu – la nuance est subtile !

Les USA sont ravis de voir alimentée une russophobie déjà aussi vive chez eux qu'un feu de cheminée à son maximum, et de couper encore un peu plus la Russie de l'UE, peu avant la coupe du monde de football, voire de s'ingérer dans la campagne électorale présidentielle russe ! Leur gaz de schiste se vendra mieux dans l'UE...

La GB, passons, elle est contente si les États-Unis sont contents. Dans la foulée, une autres= enquête a été ouverte pour réexaminer quatorze autres décès.

Un groupe d'enquêteurs aurait été constitué car certains éléments du tableau de Mendeleïev ont été identifiés sur les lieux par la police scientifique... et de nombreux meurtres semblent avoir été commis dans le monde avec des Kalachnikov ! (Plaisanteries des forums russophones)

La France de Macron est satisfaite si les États-Unis sont satisfaits... De toute façon, on a déjà perdu le contrat des Mistral, un peu plus un peu moins...

La lointaine Ukraine elle-même pourrait voir son avantage dans ces crimes, car le soutien occidental à leur régime, digne de « Farenheit-451 » par ses nombreuses mesures contre tout ce qui est russophone, même culturel et pacifique, faiblissait sérieusement – hormis celui des USA, toujours prêt à envenimer la situation.

Ce crime affreux – au niveau individuel des victimes – semble donc inaugurer une nouvelle ère géopolitique : le meurtre « gagnant-gagnant ». On pourrait même envisager le prix Nobel de la paix - il a bien été attribué à un président qui a guerroyé en Irak, Syrie, Libye et fait un large usage des assassinats par drones, mais ce serait peut-être choquant.

Soyons sérieux une minute : la réaction des gouvernements occidentaux nous semble soit trop forte soit trop faible.

Si la Russie n'y est pour rien hormis la fabrication à l'époque soviétique (rappelons que l'ère Eltsine a été celle d'une grande braderie et de tous les trafics, les services craignaient alors plus que tout la dissémination des ADM), les réactions sont précipitées, injustes et disproportionnées. Mais si la Russie est responsable d'une attaque chimique sur le sol anglais, avec une arme terrifiante dont l'usage est banni par les traités internationaux, expulser une vingtaine de diplomates, c'est un peu comme si on disait à un tueur en série « C'est pas bien, faut pas recommencer » ! Un peu léger.

De même, le président Macron, devant l'utilisation en GB d'un des produits les plus dangereux que la chimie ait inventé, a violemment réagi : il a boycotté le stand russe au salon du livre ! Aurait-il, lui ou nos services, comme un doute ?

À noter également que durant cet emballement médiatique et politique, nos médias n'ont rapporté que très brièvement et partiellement les réponses russes, évitant les éléments précis que nos services de renseignement n'auraient pas de mal à confirmer ou infirmer, éléments cités dans cet article de Spoutniknews.

Alors, où est la vérité ? Il est fort probable, comme d'habitude, que le citoyen lambda n'en saura rien.