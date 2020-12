Nexialisme mode d’emploi

Qu’importe l’importance du nombre de données accessibles, les « individus singuliers » ne s’intéressent avec profondeur, in fine, qu’a ce qui les passionne.

les phénomènes riches et complexes qui vous tiennent à coeur, vous tiendront en haleine longtemps, le reste sera évacué et résolu intuitivement en des laps de temps court, ce qui énervera le commun des mortels, mais ça c’est indépendant de votre volonté.

il faut plus travailler sur la réalisation concrète de travaux personnels prédéfinis que sur le fait de chercher à limiter le nombre des données accessibles,

Se fixer des objectifs (quitte à ne pas les atteindre) semble bien plus sain que de se contraindre à réduire le champ des possibles d’une manière arbitraire et par le fait assurément frustrante.

votre stratégie d’adaptation ne semble pas la bonne, elle est semble t’il déjà source de souffrance pour vous même.

partez du principe que de toute façon et sans y consentir d’effort particulier vous traitez naturellement des masses de données qui filent le tournis et des migraines aux personnes communes, acceptez le et faites en une force et non une faiblesse,

le reste suivra naturellement.

de plus ne cherchez pas à vous calquer sur la norme ou les doctrines en vigueur, vous n’êtes pas câblé pour, ce qui marche avec les autres ne marchera jamais avec vous, et c’est tant mieux en fait,

oubliez aussi « leurs » théories du moment, elles sont la plupart du temps fausses ou simplement biaisées, elles fonctionnent de manière ponctuelle pour eux même, mais c’est tout,

au mieux faites tout ce qui pourrait améliorer la qualité du substrat qu’ils représentent, celui là même où vous poussez, le but étant de leur offrir à la fin les plus beaux fruits, les plus juteux et les plus gouteux que vous pourrez produire et ce sans même espérer d’eux un simple « merci »,

ne leur faites jamais part de cela, encore plus vis a vis de vos proches, cela est juste impossible et surtout improductif, donnez sans rien espérer en retour, ni gloire, ni amour. Et ne les percevez pas comme des ingrats car ils ne se doutent en fait tout simplement de rien de tout cela,

appréciez autant les moments de sociabilité (quand bien même ceux n’ont aucun intérêt d’un point de vue intellectuel) que les précieux moment de solitude qui de toute façon constitueront l’essence première de votre existence.