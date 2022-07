Ni gaz ni pétrole et pas beaucoup d’idées non plus !

L'appel à la "sobriété" énergétique d'Emmanuel Macron aux Français ce 14 juillet a été entendu par une partie de la population harassée par un été de haute intensité, l'autre partie avait piscine. Comme vous pourrez le constater plus loin si vous décidez de lire ce texte, les idées pour réduire notre consommation d'énergie ne manquent pas. Le bon sens populaire il n'y a que cela de vrai. Enfin, pas toujours, surtout si l'auteur de l'article fait preuve d'un manque d'objectivité vachard.

N'empêche, le sujet sur les économie d'énergie est d'une urgente gravité, car nous pourrions avoir froid cet hiver. La faute aux Ukrainiens diront certains, à Poutine diront d'autres et à l'Union européenne qui ne devait pas se mêler de cette guerre russo-ukrainienne qui ne nous regarde pas.

Selon Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports qui prépare le terrain à des temps incertains, "Il faudra à l'automne, avoir pour l'hiver, un plan d'économies qui implique tout le monde mais ça commence par donner l'exemple dans nos grands secteurs et nos grandes administrations. C'est les gros avant les petits (...) Nous tous, comme citoyens, serons d'autant plus enclins à faire un effort dans nos vies quotidiennes, sur le chauffage, sur la climatisation, si on sent que c'est une mobilisation générale, qu'il y a un effort des autorités publiques et des grandes entreprises."

Voici maintenant une sélection totalement arbitraire d'idées de commentateurs anonymes, pour que nous réussissions ensemble l'extraordinaire défi de la sobriété énergétique voulue par notre président :

"faire tirer les trains par des bœufs. Comme les avions consomment énormément au décollage et à l'atterrissage, ne pourrait-on pas utiliser des planeurs, l'avion décollerait, larguerait les planneurs à destination et reviendrait à son point de départ reprendre un autre planeur, ou bien encore équiper les passagers de parachute. Remettre en service des bateaux à rame (du genre galère), les passagers devraient ramer. Arrêter toutes ces croisières avec ces bateaux monstrueux qui consomment et polluent énormément. Arrêter la climatisation dans tous les bureaux, que ce soient des sociétés privées ou étatiques, ne faire travailler les gens que durant le jour. Arrêter l'utilisation des ordinateurs et rprendre la feuille de paier avec le crayon de papier."

"Nul besoin d'attendre des directives il est possible de commencer chez soi comme : éteindre tous les appareils en veille, dégivrer le congélateur, ne pas laisser tourner le moteur de la voiture inutilement à l'arrêt, rouler moins vite surtout pour des distances quotidiennes, lever le pied à l'approche d'un feu ou carrefour, supprimer tous les messages inutiles et encombrants dans la boîte de réception, d'envoi, corbeille spam... Mais encore faut il le vouloir !"

"D'abord éteindre tous les commerces et bureaux la nuit... et que les lampadaires municipaux ne s'eclairent que lorsqu'on passe à proximité !!! Que d'économies POUR TOUS !!!"

"Il faut fermer complètement la SNCF, plus un seul train ne doit circuler. Les solutions sont la mais les hommes politiques auront-ils le courage de les mettre en place ?"

"arrêtez le chauffage quand le matin le salarié part au travail, inutile de chauffer une maison vide, limitez à 15° le chauffage des HLM, les administrations et bâtiment public, hôpitaux, écoles, interdire les chauffages d'appoint, supprimer les machines à café dans les administrations, les solutions existent"

"Interdire le chauffage tout court, il faut prendre des décisions fermes contre Poutine. Avec plusieurs pulls on peut se passer de chauffage, et qu'est-ce qu'une pneumonie comparé à la guerre en Ukraine ?"

"Comment faisaient nos ancêtres au Moyen Âge ? Il n'y avait pas de chauffage et ils n'en sont pas morts !!! Et il faut rationner à 1 repas par jour les gens qui utilisent leurs voitures perso pour aller faire les courses ! Marre des égoïstes, des anti tout qui ne font pas d'efforts pour faire des économies d'énergie !"

"Rallumez Fessenheim !"

Après cette démonstration d'intelligence collective d'un grand naturel, que penser ? Peut-être que les Français préfèrent en rire que d'en pleurer - ou encore, qu'on ne peut juger la pertinence d'une population de 50 millions d'adultes sur une si petite participation d'internautes.

En réalité, les citoyens de notre pays ne sont pas des idiots, enfin pas tous ! Même les cancres échappés de notre Education nationale, savent très bien lire leurs factures d'électricité et de gaz et où sont rangés les pull-over. Chacun sait déjà que la note risque d'être salée, même si personne ne devine exactement ce qui va sortir de la boite à outil du gouvernement, il y a quand même des pistes à l'étude. Et puis, qui a oublié le célèbre slogan dû à l'agence Lintas, "En france on a pas de pétrole mais on a des idées" ou encore la célèbre "chasse au gaspi", voire le changement d'heure imaginé par VGE ? Seulement, ça c'était avant...

Mais maintenant, la situation du pays étant électrique, qui peut dire dans combien de semaines ou de mois ce pays qui a la réputation d'être ingouvernable le deviendra vraiment ?