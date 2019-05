Nick C. l’arbre qui cache la forêt

On ne mettra pas de photos du rappeur incriminé dans ce texte, et on n'écrira pas son nom en entier afin de ne pas lui faire de la pub, car parler de lui même en mal équivaudrait à lui en faire encore... (illustration du premier procès dudit rappeur empruntée ici)

La gauche morale n'aime pas le réel, pour elle il est « nauséabond », il rappelle les z-heures les plus sombres de notre histoire, c'est un discours « méchant », « agressif », un « discours de haine », tous reproches qui seront faits à ce texte, je n'ai aucun doute là-dessus. Bien entendu les représentants de la « gauche morale » se gardent bien de mettre les pieds dans les « quartiers sensibles », ils ne sont pas complètement dingues. Les français vivant dans ces endroits se doivent de tout subir, à cause du masochisme mémoriel constant qu'on leur impose depuis des décennies. Et gare s'ils votent Rassemblement National, on les qualifie alors de « franchouillards » ou de « ploucs » voire pire encore...

Car la gauche morale n'aime le peuple que « divers »...

Nick C., ce rappeur tellement courageux qui pensait cracher sa haine de la France pour se faire de l'argent sur le dos des « babtous » (blancs en argot africain) fragiles en sera pour ses frais. Il est clair et net quand même que les gens en ont marre, marre de la détestation des français sans cesse crachée au visage par des populations pourtant largement aidée, subventionnée, portée par la redistribution. Le rappeur vengeur, courageux mais pas téméraire, a fini par porter plainte pour injures devant la justice de ce pays qu'il veut « baiser » je cite ses vers d'une telle délicatesse (sic).

Curieusement défendue par une jeune femme qui a bien appris son bréviaire bien-pensant, il invoque maintenant le second degré et l'ironie, bien sûûûr ! Et la provocation évidemment, bien sûûûr là encore ! L'imbécile se fait étriller et ne sait que répondre que ses contradicteurs sont racistes, forcément. Le pauvret ne voulait que défendre des pauvres africains immigrés en France à qui l'accès à la culture serait fermée ou celui à la réussite sociale par la faute des méchants français xénophobes.

Car en plus, il nous prend pour des imbéciles, pensant que la culpabilisation va encore fonctionner. Il faut dire à sa décharge que certains « idiots utiles » (voir à ce lien) parlent pour le défendre de Brassens, Gainsbourg et d'autres, la seule différence étant que eux avaient du talent. Le bougre de rappeur de mes deux n'en est pas à son premier « coup d'éclat », il avait déjà été condamné « lourdement » (re-sic) par une justice bien clémente à 5000 euros d'amende avec sursis. On songe là à tous les « gilets jaunes » dont la vie a été foutue en l'air par une garde à vue pour des broutilles autrement moins graves.

Ce n'est hélas pas le seul tant s'en faut à tenir ce genre de discours dorénavant insupportable. On l'entend tous les jours à jet continu en banlieue, dans les « quartiers », les administrations, les magasins, dans les transports. Il justifie tout, les pires incivilités, les pires violences, les menteries, la connerie fanatisée, des trafics en tout genre :

Un prof qui ose dire que des élèves d'origine africaine sont juste un peu fainéants et que c'est pour ça qu'ils ont de mauvaises notes, un chauffeur de bus qui réclame le paiement d'un titre de transport, une personne de la caisse d'allocations familiales qui demande un dossier en bon ordre, un policier, un politique qui veut mettre bon ordre à un commerce souterrain dans son quartier, son arrondissement, sa circonscription, une jolie femme qui refuse de se faire « draguer » lourdement par des demies-brutes, etc...

Tous racistes forcément.

Ce qui est raciste d'ailleurs, et vraiment pour le fait là-dedans, c'est surtout de croire que les populations d'origine étrangère en France seraient donc incapables d'avoir des devoirs civiques comme tous les autres français dans ce pays.

L'auteur de ces lignes se rappelle de son année passée à Élancourt à raccompagner le soir à la gare des collègues féminines qui curieusement d'ailleurs excusaient encore un comportement intolérable dés le départ. Il n'a pas compté les innombrables insultes nettement racistes dans les faits entendues depuis des années et des années dans les cours d'école et les salles de classe, des insultes jamais reprises, jamais sanctionnées, des insultes également homophobes et antisémites sans aucuns scrupules.

Certains tolèrent tout ça, laissent faire, les bourgeois pédagogues, les complices de la violence, la vraie, les lâches en fait, des lâches d'une lâcheté abominable ne méritant que le mépris le plus absolu.

Et c'est ainsi qu'Allah est grand

Amaury - Grandgil