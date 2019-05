Nick Conrad, le grand noir avec une chaussure blonde

Comment faire pour devenir riche et célèbre de nos jours en France ? Le dénommé Nick Conrad, de son vrai nom Conrad Moukouri Manga, tente le coup de l'artiste persécuté au nom de ses idées. Dans la catégorie "rappeur", il est loin d'être le premier : souvenez-vous, entre autres, du fameux Cortex qui brandissait un fusil à pompe sur youtube en meuglant le sort qu'il comptait réserver à Marine Le Pen, la bête noire des lascars de banlieue.

Notre ministre de l'intérieur Christophe Castaner a saisi la justice pour tenter de mettre fin aux provocations gratuites de Conrad. Après son opus "Pendez les blancs" (!), véritable hymne au suprémacisme noir et à la haine des différences, il a récidivé avec un clip de mauvais goût intitulé "Doux pays", censé parodier "Douce France", où le refrain est tout un programme digne des indigènes de la république :

"Cet hexagone je l'enc... sa grand-mère, j'ai baisé la France jusqu'à l'agonie, je la brûle la France... ".

Pour corser un peu son baratin, il simule le viol d'une femme "blanche". Un condensé d'idioties, d'ailleurs un peu désuètes car cela fait vingt ans que ce type "d'artiste lyrique" sévit sur le web et sur la radio Skyrock. Racisme, rejet de ce qui est étranger à sa "communauté", victimisation paranoiaque, apologie de la violence, mépris des femmes : Nick Conrad est l'exemple-type du lascar de famille immigrée de fraiche date qui crache dans la soupe et au visage de ceux qui l'entretiennent. De plus, il casse le travail des éducateurs de cités qui tentent d'éveiller les gosses de cités populaires et de faire de la prévention.

De quoi vit-il ? Première surprise : il serait le fils d'un diplomate ! Quelle est sa formation ? Où travaille-t-il ? Il s'affiche "jeune de cité", donc il végéterait dans un HLM refait à neuf dans le cadre de la politique de la ville (à Noisy le Grand en l'occurence), titulaire d'une carte de transport gratuite et de la couverture maladie universelle, le tout aux frais de ces français (de toutes origines) qui paient leurs impôts, eux, et qui travaillent. Pour ce qui est des ségrégations dont il serait l'objet, il y a certainement pire ailleurs !

Nick Conrad démontre qu'il a le sens de l'humour... noir. Loin des pitreries de Pierre Richard dans "Le grand blond...", il est toutefois ridicule dans son clip en pale imitation de Tupac Shakur. Mais son meilleur gag, c'est la "mise en garde sur le contenu violent" en début de clip et son impayable chute sur la France= la mentalité française. Se prendrait-il pour Brassens et Rabelais, le QI en moins ? Ne visons pas trop haut. Seul l'opportuniste Benoit Hamon, en recherche d'électeurs, ose la comparaison. Rappelons-leur que c'est grâce à cette "mentalité française" que Conrad est chez nous, un des seuls pays au monde qui loge et nourri des inutiles dans son genre. S'il ne ne plait pas dans l'hexagone, il peut émigrer en Russie, en Chine ou mieux, retourner vers ses racines et son Afrique adorée, continent incapable de se débrouiller seul sans ses ex-colonisateurs.

A l'heure où les agressions gratuites, les incivilités et la délinquance (trafics, voitures brûlées, tapages aux pieds des immeubles) pullule dans nos grandes villes, on se demande ce que cherche au juste l'ami Conrad ? La guerre civile ? Signalons par ailleurs que des internautes ont publié ses coordonnées sur la toile, avec ses numéros de téléphone personnels : voilà ce qui arrive quand on s'exhibe sur le web. Il est pitoyable de constater que des politiciens has-been tentent de le défendre ; qu'elle est loin cette gauche ouvrière d'antan, qui défendait la justice, le travail et le mérite. Réglements de compte à OK Corral avec les Identitaires, américanisation de notre société, prise de position des démagogues, nous sommes bien loin de l'ordre républicain et des nobles idéaux de nos chers droits de l'homme...

Remarquons cependant la lucidité retrouvée de nos pouvoirs publics, qui engagent des poursuites contre ce crétin. Toutefois, s'il n'écope que d'une énième condamnation avec sursis, le problème de ces mythomanes qui se prennent pour des artistes perdurera. On attend, en outre, la réaction des associations féministes concernant la scène du viol dans le clip (photo disponible en parcourant Google images). Ainsi que celles des mouvements anti-racistes qui combattent la "haine" au quotidien. De plus, qu'en pense son avocate "blanche" et "blonde" Chloé Arnoux ? Aurait-elle aimé tourner à la place de l'actrice la scène où Conrad l'étrangle et abuse d'elle ? Il parait que cette dame aurait reçu des "menaces" de la part des "extrémistes" : de qui parle-t-elle au juste ? Des partisans de Kemi Seba et sa tribu K ou des néo-fascistes (blancs) ?

Admirons toutefois la tenue "blanchisée" costume-cravate de Conrad lors de ses procès, qui rappelle là-encore Pierre Richard dans ses deux films. Notre grand "noir" bien rasé, qui s'est pitoyablement excusé la première fois avant de comprendre qu'il n'avait pas grand-chose à craindre de la justice (par faiblesse de cette dernière ou parce que notre bonhomme n'est pas solvable ?), a supporté la présence d'une femme blanche et blonde de la bonne bourgeoisie à ses côtés pour le défendre. Saluons son ouverture d'esprit retrouvée ! Comme quoi, la mixité est possible quand il s'agit de trouver des excuses aux délinquants et aux paumés. En absence de patriotisme et de sens collectif, notre jojo est l'exemple-type du gars qui ne s'identifie que par son apparence physique, voire sa religion.

Après tout, s'il veut se racheter, il pourra toujours tenter le concours de l'Eurovision 2020, festival de vulgarité et de niaiseries à sa portée. Conrad n'est que le prolongement, en beaucoup moins sympa, de Bilal Hussaini.

Se soyons pas "rappeurophobe" pour autant, et citons le cas d'Edel Hardiess, jeune chanteur lui-aussi en guerre contre les injustices, mais qui n'a pas eu le soutien des fossiles du PS et autres sophistes. Et pour cause, il s'affichait patriote et trouvait Marine Le Pen intéressante. Contrairement au niqueur Conrad on n'entend plus parler de lui : c'est qui, le troubadour politiquement incorrect et l'héritier de Gainsbourg (dixit Benoit Hamon) dans cette histoire ?

A revoir : cette entrevue avec Edel Hardiess sur France 3 il y a quelques années :

Photo-illustration ci-dessus : Nick Conrad et son avocate "blanche" Chloé Arnoux : une chaussure à son pied ?

Source de la photo : https://www.huffingtonpost.fr/entry/lavocate-du-rappeur-nick-conrad-a-porte-plainte-pour-menaces_fr_5ce2ad40e4b00735a91b63a3