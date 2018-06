Nicolas Dupont-Aignan et la « colonisation migratoire »...

Sur le plateau d'ONPC, Nicolas Dupont-Aignan a dénoncé la "colonisation migratoire" qui aurait lieu sur le territoire français selon lui.

L'expression volontairement outrancière et provocatrice vise à générer la peur et le rejet et il s'agit là de s'attirer les faveurs d'un certain électorat.

Nicolas Dupont-Aignan prétend défendre les populations des banlieues face à une caste de privilégiés, mais lui-même ne fait-il pas partie de cette caste ?

Il est certain que la crise migratoire divise l'Europe, il est aussi certain que de nombreux migrants, fuyant la guerre, la misère, cherchent à échapper à leur triste sort et à gagner l'Europe...

Il est certain que l'Europe a failli face à cette crise : on a laissé les pays du sud se débrouiller avec les migrants...

Mais, face à cet afflux de migrants, peut-on comme Donald Trump fermer les frontières et pratiquer une politique de repli sur soi ?

Est-ce là une politique conforme à nos valeurs d'accueil et de respect des droits de l'homme ?

La façon dont Donald Trump a séparé les enfants d'immigrés de leurs parents a choqué l'Amérique entière.

Nicolas Dupont-Aignan joue comme lui sur les peurs, de la même façon que Marine Le Pen : il espère ainsi conquérir un électorat plus large... La peur de l'immigré, c'est son fonds de commerce, c'est son argument principal pour gagner des voix.

Et quand Laurent Ruquier lui assène : "Vous êtes pire que Madame Le Pen", le chroniqueur ne fait que mettre en évidence la politique extrémiste qui est la sienne...

D'ailleurs, Nicolas Dupont-Aignan ne s'est-il pas allié à Marine Le Pen lors des élections présidentielles ?

Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, c'est le même combat contre l'immigration, c'est leur cheval de bataille.

Mais en dehors de ce poncif, c'est à se demander s'ils ont un réel programme de gouvernement.

Bien sûr, il faut canaliser l'afflux des migrants, bien sûr, il faut aider les pays africains à se développer pour juguler une immigration massive, bien sûr, il faut que l'Europe trouve des solutions communes.

Mais, comment refuser totalement l'asile à des gens qui souffrent, qui n'ont rien, qui risquent leur vie pour atteindre les côtes de l'Europe ?

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2018/06/nicolas-dupont-aignan-et-la-colonisation-migratoire.html