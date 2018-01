Nicolas Hulot défend son plan relou(p)

Temps de lecture 6mn

Nicolat Hulot nous dévoile son plan loup à travers une vidéo.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/01/08/97001-20180108FILWWW00271-nicolas-hulot-defend-son-nouveau-plan-loup.php

Son discours reste inchangé. Il ne tient aucun compte des études scientifiques qui se veulent objectives et non guidées par l'idéologie ou l'affectif, comme nous allons le démontrer.

Selon le Ministre, l'importance du loup pour la biodiversité est une vérité première : A propos du loup taxé d’« espèce parapluie », de « clé de voûte de la biodiversité », d’« indicateur de la qualité ou de l’intégrité d’un habitat » et autres idées reçues qu’ils ont inspiré eux-mêmes, Luiggi Boitani (Europe) et David Mech (USA) constatent ceci : « Les loups ne méritent pas de tels labels. Si ceux-ci ont été de formidables moyens pour déclencher les émotions, obtenir et réunir rapidement des soutiens au rétablissement des loups, il nous faut prendre conscience que ce furent là des raccourcis pour vendre un produit, plutôt que de bonnes bases scientifiques. » Behavior, Ecology and Conservation, publié en 2005

500 loups en France c'est aussi un des fantasmes de ces scientifiques qui ont fait allégeance à M. Hulot.

Le nombre de loups préconisés par les scientifiques sous la coupe du Ministre ne tient pas compte de la population transfrontalière. Hors c'est l'évidence même de tenir compte des « va-et-vient » entre pays voisins.

Selon des experts de toutes nationalités et le rapport s'inspirant de l'étude Duchamp-marboutin ( 2005), tout indique qu'une population dont le fonctionnement n'est pas satisfaisant, décline dès que la mortalité annuelle excède 32%. Pour un modèle de fonctionnement comparable à celui de nos populations en France, il faudrait un minimum de 4 meutes (soit 40 loups, p. 37). En cas de fonctionnement moins favorable ce serait plutôt 10 à 15 meutes (90 à 125 loups, p. 39).

À l'échelle transfrontalière nous concernant, 700 loups suffiraient pour assurer une population minimum viable génétiquement dont une centaine assurerait une population démographique viable pour la France.

Mais le 2eme ministre le plus riche du gouvernement préfère capitaliser ses 500 loups pour lui tout seul. sans tenir compte des loups dans les autres pays frontaliers comme l’exigent les "guides lines" de la convention de Berne..

Pour Nicolas Hulot, et son administration, le nombre de loup en France se situe autour de 360.

Jusqu'en 2011 une croissance officielle de 29 % a produit tout aussi officiellement 250 loups.

Une fois ce chiffre de 250 atteint, la croissance a mystérieusement chuté à 25, puis 20, puis 16 %. Le but de cette régression étant de minimiser les prélèvements puisque comme nous l'avons vu plus haut, 250 loups en France assureraient largement une population génétiquement viable.

Pourtant, tous les spécialistes s’accordent à dire que : au vu du nombre croissant de victimes, de départements colonisés, d'observations visuelles... le nombre de loups en France serait plus proche des 1000 que des 400. Des chiffres confirmés par les analyses ADN faites par les éleveurs qui observent des cotas de 2 à 6 fois supérieur à ceux annoncés officiellement selon les régions. Mille loups, un chiffre qui correspondrait à une densité d'occupation territoriale égale à celle constatée chez nos voisins. Car pourquoi à superficie colonisée égale, et à nombre de victimes supérieur, la France aurait une densité de loup 2 à 3 fois moindre que celle de nos voisins ?

Pour Nicolas Hulot la solution serait dans la mise en place de mesures de protection :

Des protections aussi inefficaces que contraignantes et coûteuses : Un rapport établi sur les Grands Causses par l'INRA devrait interpeller le Ministre, mais non, sa messe est dite.

-La mise en œuvre de la protection modifierait le fonctionnement et les performances des élevages, les plus pâturants étant les plus impactés ; elle alourdirait le travail des éleveurs et nécessiterait le recours à du salariat ;

-Les scenario de repli important ou total en bergerie impacteraient très fortement la viabilité économique des élevages ;

-A l’échelle du périmètre et pour protéger tous les lots d’animaux au pâturage, 3 400 kilomètres de clôtures fixes, 2 850 chiens et 74 salariés seraient nécessaires ;

-Le coût annuel moyen de la protection par élevage serait de 24 000 euros (scenario conduite de troupeau non modifiée) ou 20 000 euros (conduite de troupeau modifiée a minima, afin de réduire les coûts de protection) ;

-Compte tenu de la prise en charge partielle par le plan loup 2013-2017 du coût de protection, entre 25 et 40 % des élevages laitiers seraient sous le seuil de viabilité économique ;

-La mise en œuvre de la protection dans les élevages aurait des conséquences néfastes sur les paysages et la biodiversité inféodée aux milieux ouverts, ainsi que sur la dynamique agricole locale.

Le rêve de Nicolas Hulot sur les mesures de protection devient le cauchemar des éleveurs :

En savoir plus en Lisant : LES MESURES DE PROTECTION CONTRE LE LOUP : UN RÊVE OU UNE RÉALITÉ ?

Extrait : Déclaration de l'ONCFS : "...le troupeau de Cipières dans les Alpes-Maritimes, déjà attaqué 40 fois depuis le début de l’année 2017...il a été fait appel à la brigade nationale loup en complément des mesures de protection mises en place par l’éleveur : chiens de protection présents lors de l’attaque, gardiennage renforcé, parc de regroupement nocturne."

Une étude faite en Bavière est encore plus significative :

l'estimation du coût de la sécurisation de tous les troupeaux présents sur son territoire et présentant un risque de prédation au loup : ovins, caprins et jeunes bovins / équins. :

57.405 km de clôture nécessaire

un investissement de 327 millions €

un coût annuel de 35 millions € -

De quoi faire disparaître toute forme d'élevage à l'herbe de nos campagnes déjà abandonnées par les instances publiques. !

Monsieur Hulot nous explique que après avoir mis en place les mesures de protection, le berger pourra se défendre s' il est encore attaqué.

Oui Monsieur Hulot le berger sera encore attaqué CAR LES MESURES DE PROTECTIONS SI ELLES LIMITENT LE NOMBRE DE VICTIMES N'EMPÈCHENT PAS LES ATTAQUES.

Non Monsieur Hulot, ce n'est pas à l’éleveur de se défendre : La loi est très claire : L'Article L113-1 précise à l'alinéa 8° : L'ÉTAT s'attache à : Assurer la pérennité des exploitations agricoles et le maintien du pastoralisme, en particulier en protégeant les troupeaux des attaques du loup et de l'ours dans les territoires exposés à ce risque

Et toujours cette odieuse comparaison avec les éleveurs Africains ou Hindous

Difficile de ne pas se sentir humilié pour ces paysans des pays Africains ou de l'Inde que l'on a soustrait de leurs terres sous prétexte de biodiversité. Le fait que des populations subissent des conditions d’existence difficile pour cohabiter avec des prédateurs justifie-t-il que nos conditions se dégradent ? S’agirait-il d’ailleurs des conditions d'existence de tous les français ou seulement de celles des paysans confrontés aux prédateurs ?

Allez-vous laisser faire chez nous ce qui s'est fait avec le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) au Botswana, où les Bushmen ont été délocalisés sous prétexte de biodiversité ? Et en fin de compte pour extraire des diamants dans ces réserves qui leur sont désormais interdite.

En Inde, les peuples indigènes sont illégalement expulsés de force des réserves de tigres pendant que les touristes y sont les bienvenus.

Photo Survival Interbational

Et que dire des chasseurs de trophées désormais bienvenus sur ces terres confisquées aux autochtones ?

Alors oui M. Hulot, ces populations sont dans des situations beaucoup plus délicates que nous autres français. Qu'allez vous donc faire ? Améliorer le sort des indigènes ou réduire la population rurale de France à vivre comme eux ?

Merci de nous avoir précisé pourquoi le sauvage vous tient tant à cœur M. Hulot : « Le sauvage c'est un merveilleux antidote à nos excès de civilisation »

La rédemption pour les milliers d’Airbus qui polluent la planète, pour les centrales qui donnent des déchets millénaires , pour les accords commerciaux sans foi ni loi passée avec les plus grands pollueurs du monde comme vient de le faire en chine notre Président auquel vous prêtez allégeance. Cette rédemption c'est à ceux qui impactent le moins la nature que vous demandez de l'assumer pour que vous puissiez continuer à faire fructifier votre capital chez HSBC. HSBC la banque la moins vertueuse du marché financier qui vient de se spécialiser dans les actions de compensation environnementale pour permettre aux pollueurs de polluer.. En savoir plus en lisant : NICOLAS HULOT, DISJONCTEUR OU FUSIBLE du GOUVERNEMENT MACRON ?

En s'accaparant la biodiversité chez ceux qui sont les seuls à avoir su la protéger, l'humanité va pouvoir continuer de polluer et détruire avec bonne conscience. Chaque année en France se sont 70 000 ha de terres agricole et de forêts qui sont artificialisées. Mais bon, puisque les biens pensants sont pour le retour du loup à n'importe quel prix dans nos zones d’élevage les plus respectueuses de la nature, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.