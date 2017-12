Nicolas Hulot, disjoncteur ou fusible du gouvernement Macron ?

Le deuxième plus riche ministre du gouvernement explique à nombre d'élus et d'éleveurs lui demandant des comptes sur sa position intransigeante concernant la prédation :"j'ai vu cohabiter le monde sauvage et les communautés humaines dans des situations beaucoup plus délicates, notamment en Afrique". Les éleveurs et Bergers Français, dont la moyenne des salaires est bien en dessous du smic, apprécieront la morale du vendeur de shampoing.



Temps de lecture 5 mn 20

Interrogé sur sa fortune importante (7,3 millions d'euros) le moralisateur Nicolas Hulot se justifie en expliquant que grâce à sa richesse il a pu s'occuper de la nature !

"avoir gagné de l'argent c'’est ce qui m’a permis de bosser pendant 25 ans pour défendre la cause de l’écologie."

On appelle cela le ruissellement. En effet les riches ont inventé une théorie qui affirme que grâce a eux et à leurs investissements ils contribuent à la richesse générale et à l'amélioration du sort des pauvres.



Cependant des économistes du Fonds monétaire international (FMI) contestent ouvertement cette approche. Dans une étude sur les causes et les conséquences des inégalités, ils établissent au contraire que, plus la fortune des riches s’accroît, moins forte est la croissance. http://mobile.lemonde.fr/economie/article/2015/06/15/les-inegalites-de-revenus-nuisent-a-la-croissance_4654546_3234.html?xtref=http%3A%2F%2Fm.facebook.com



Les avantages des riches ne ruissellent donc pas vers le bas Monsieur Hulot, si l'argent vous a permis de "bosser", comme vous le dites, pour l'écologie et de vous enrichir, que dire de toutes ces petites structures pastorales qui peinent à joindre les 2 bouts ? Elles, qui restées pauvres, ont passé leur vie à enrichir la biodiversité tout en proposant des produits de qualité ?





"La réalité, c’est que je roule en électrique 95% de mon temps", affirmez-vous pour justifier votre amour pour les voitures ou autres engins motorisés. (zodiac équipé d'un moteur de 240 ch)

Rouler en électrique, c'est effectivement rêve impossible pour beaucoup de modestes qui se verront condamner à marcher à pied puisque vous œuvrez pour interdire les véhicules anciens.



Notons que, chez les riches, les véhicules de collection ont la cote puisque notre ministre en possède 4 ayant plus de 20 ans. Quatre qui ne respectent certainement pas les normes antipollution d'aujourd'hui.

Une autre lacune, nous ne savons pas quelle énergie utilisent ses véhicules ? Ce serait tout de même un comble que la plupart d'entre eux, hormis la célèbre 2 cv du peuple, soient diesel !



Le ministre de l'écologie rêve de taxer les maisons non isolées. Celles des plus pauvres. Ceux qui n'ont pas les moyens d'entreprendre les travaux nécessaires. Ce fabuleux baroudeur envisage de faire rénover en dix ans plus de 7 millions de logements occupés par des pauvres qui ne pourront plus payer leurs loyers réajustés. https://www.contrepoints.org/2017/10/09/300560-immobilier-nicolas-hulot-veut-punir-pauvres



À titre de comparaison, Nicolas Hulot à lui seul possède :

une maison de 240 m2 dans le 35 achetée 1 610 000€ et avec 800 000€ de travaux

une maison de 334 m2 en Corse sur 3 ha de terrain achetée 52 750€ avec 797 000€ de travaux.

une maison de 116 m2 sur 3 ha dans le 74 d'une valeur vénale de 211 200€

une maison de 180 m2 dans le 74 d'une valeur vénale de 128 000€

un appartement de 48 m2 dans le 74 d'une valeur vénale de 29 000€

EOLE CONSEIL : Une société par actions simplifiée créée au début des années 1990 par Nicolas Hulot tenue quasi secrète jusqu'en 2010. Elle a pour objectif de recevoir et de rentabiliser ses droits d’auteur pour ses livres ou ses émissions et de faire la promotion, entre autre, des produits ushuaïa qui n'ont rien d'écologique : on trouve des substance cancérigènes dans certains échantillons.

Spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, Nicolas Hulot possède 99% du capital d'Éole conseil. Des esprits malveillants pourraient y voir une magouille légale pour créer une société fantôme plus apte à minimiser les charges fiscales qu'une entreprise en nom "propre" ?

Valeur vénale : 3 100 000€

A ses débuts, Nicolas Hulot, amateur d’hélicoptère, d’ULM, de 4x4, de moto... est un aventurier qui ne pense qu'a s'amuser sans se soucier de l’environnement. Son émission aux budgets faramineux est subventionnée par Rhone Poulenc.

Son amie, Dominique Voynet explique « à cette époque, Nicolas est encore avant tout un ado égoïste, hédoniste ». Au fur et à mesure des tournages, Nicolas Hulot prend conscience de l’environnement en même temps qu'il engrange les millions ; Doit on y voir, les prémices de la financiarisation de la nature ?

Aujourd'hui et avec l'aide du gouvernement, sous couvert de biodiversité, tout ce qui représente la nature prend une valeur financière. Mais cette valeur n'est pas destinée aux petits paysans qui l’accueillent, l'entretiennent et la protègent sur leurs terres. Non, cette future manne est destinée à des groupes financiers comme par exemple HSBC chez qui Nicolas Hulot possède :

1 assurance vie pour prés de 1 million d€

2 comptes épargnes

1 compte courant

"La banque, spécialiste des "action vertes" avait été épinglée par Greenpeace au sujet de ses financements d'entreprises travaillant dans l'huile de palme, jugées responsables de la déforestation en Indonésie". HSBC : une banque au lourd passé et au présent sulfureux

Il possède aussi 4 comptes au Crédit agricole, 3 comptes à la Société Générale, 1 compte au CNP...

... et 1 compte chez Amundi dont l’actif de plus de 1000 milliards est dirigé par Yves Perrier un Haut Savoyard. Département dans lequel Nicolas Hulot possède 3 biens immobiliers ! On dit de Perrier qu'il est churchillien : "« Tout ce que je demande, c’est que l’on se plie à ma volonté, après un temps de discussion raisonnable ».

Nicolas Hulot essaye-t-il de s'en inspirer en ne tenant aucun compte de la réalité lorsqu'il s'agit pour lui de défendre la position du WWF concernant l'ensauvagement de nos terres ?

Le WWF dont Macron, patron de Hulot, se revendique etre un fervent adepte.

Le WWF, 2 millions de dollars de chiffre d'affaire quotidien a-t-il donné un coup de pouce pour la campagne présidentielle ?

Le WWF attend-il un retour du gouvernement ?

Le WWF accueille dans ses rangs des sponsors (dont HSBC) aussi peu recommandables que ceux de la fondation Hulot. (dont l'Oréal concepteur de certains produits Ushuaïa)

Le patrimoine déclaré par le ministre Nicolas Hulot : http://www.hatvp.fr/fiche-nominative/?declarant=hulot-nicolas

LE BILLET D'OURAGAN, MEMBRE DU COLLECTIF POUR LA DÉFENSE DU PASTORALISME DANS LE HAUT DIOIS

Comme on peut le constater, ce ministre qui n'a aucune expérience de la politique, se retrouve dans une position délicate pour faire la morale aux plus démunis. Pire, en ne tenant aucun compte de la réalité de la prédation sur les troupeaux, il focalise le ressentiment d'injustice et de colère engendré par la détresse de ceux qui sont les seuls à coexister de force avec les loup.

En effet, Nicolas Hulot sert de disjoncteur (que l'on peut réenclencher si nécessaire) ou de fusible (à jeter) pour le lobby du tout sauvage. Un groupe de pression que l'Europe, avec la complicité des États, de leurs gouvernements et de leurs administrations tentent de mettre en place à des fins qui n'ont rien à voir avec la protection de la nature.

Je vous invite à visionner ce remarquable document vidéo de 7mn, en faisant toutefois abstraction du règlement de compte des auteurs avec Nicolas Hulot.

Faire de la politique politicienne en attaquant directement le maillon au plus bas de l’échelle de la machine à ensauvager ne peut que fausser un message poignant qui aurait pu faire audience dans les médias audio-visuels. Le jour ou Nicolas Hulot ne sera plus là, les images de la prédation et de la détresse des éleveurs seront toujours d'actualités.