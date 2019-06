Nicolas Sarkozy visé par une nouvelle enquête : L’ancien chef d’Etat utiliserait fréquemment des billets de 500 euros

Une perquisition a été menée vers la fin de l’année 2017 à Paris. Elle a revelé l’utilisation fréquente par Nicolas Sarkozy de grosses coupures d’argent en liquide. Sur la base de cette découverte, le parquet national financier ( PNF) a ouvert une enquête. Cette information a été confirmée ce jeudi 13 Juin par une source judiciaire et avait été révélée par Mediapart.

Visé pour une statuette chinoise

Encore une enquête de plus visant l’ancien chef d’Etat francais Nicolas sarkozy. Alors que l’homme était impliqué dans plusieurs affaires à la fois, notamment pour « trafic d’influence » et « corruption » présumée du haut magistrat Gilbert Azibert dans l’affaire dite « des écoutes », Nicolas Sarkozy est visé à nouveau par une autre non négligeable.

Vers la fin de l’année 2017, une perquisition avait été effectuée à Paris pour les investigations sur le probale financement libyen de sa campagne. Pour rappel, le site d’information en ligne Médiapart avait déclenché un scandale en publiant deux documents qui attestaient d’un versement de 50 millions d'euros à l’ancien Président français Sarkozy. Cet argent, destiné au financement de sa campagne aux présidentielles de 2007, proviendrait de l’ancien guide Libyen, Mouammar Kadhafi lui-même. M. Sarkozy avait été finalement mis en examen avec Claude Guéant pour corruption passive, recel de fonds publics et financement illégal de campagne électorale. La tenue de ces procès le concernant est toujours suspendue à d’ultimes décisions de la Cour de cassation.

Dans ce nouveau rebond, lorsque les policiers de l’Office anticorruption (OCLCIFF) visitent le très réputé et célèbre antiquaire parisien Christian Deydier, ils s’interrogent sur un pli destiné à Nicolas Sarkozy déposé la veille.

L’enveloppe retrouvée contenait « un chèque de 2 000 euros » pour l’achat d’une antiquité au nom de l’ancien président, « ainsi que quatre billets de 500 euros », rapporte Le Parisien.

Médiapart explique que Nicolas Sarkozy ferait l’objet d’une enquête ouverte à cet effet. Interrogé par le Parquet National Financier sur cette découverte, il aurait tout simplement expliqué : « qu’à l’époque, tous les mois, une de ses assistantes va en son nom retirer à la banque quelque 2 000 euros en grosses coupures, dont des billets de 500 euros ». L’argent retrouvé chez l’antiquaire serait en fait destiné à acheter une statuette chinoise en cadeau à Michel Gaudin, son actuel Directeur de cabinet et trésorier de l’ASANS.

La source du site d’information ne précise pas les éventuels délits visés par cette nouvelle procédure judiciaire du parquet anticorruption et la peine qu’encoure l’ex-chef de l’Etat français.

Toujours est-il que dans l’article publié le mercredi 12 juin, Mediapart déclare que « M. Sarkozy aurait au cours des dernières années, systématiquement retiré de son compte des espèces en billets de 500 euros ».

La publication poursuit en notant que la pratique n’était pas illégale et qu’il n’aurait pas été possible de relier avec certitude ces retraits aux sommes découvertes chez l’antiquaire. L’enquête judiciaire s’embourberait alors.

Une ènième mise en cause

La révélation de cette enquête est un autre choc pour l’époux de Carla Bruni qui vit une retraite politique tourmentée, sous la menace de plusieurs procès en dehors du financement Lybien et de l’affaire Azibert, cités plus haut.

Il est aussi indexé dans l’affaire Tapie où Christine Lagarde, à l’époque son ministre de l’économie avait été soupçonnée puis reconnue coupable de négligence par la Cour de justice de la République.

D’un autre coté, il aurait participé à la négociation d’un contrat international de 2 milliards d’euros, passé entre le Kazakhstan et l’entreprise française Eurocopter pour une commande de quarante-cinq hélicoptères-opération où il y aurait eu des rétrocommissions. L’enquête demeure en cours pour déterminer ses responsabilités.

Dans l’affaire trépidante des sondages de l’Elysée, Nicolas Sarkozy est soupçonné d’avoir passé plusieurs marchés irréguliers pour la fourniture de sondages contractés auprès des sociétés de deux conseillers du président, Patrick Buisson et Pierre Giacometti. Le montant de 9,4 millions d’euros avait été engagé. Selon le Monde, le parquet national financier aurait demandé le renvoi devant le tribunal correctionnel de six proches de Nicolas sarkozy dans cette affaire le 13 novembre 2018, incluant Claude Guéant et Patrick Buisson.

Enfin, il avait été rattrapé sur plusieurs autres procès comme l’affaire Bettencourt, les pénalités de comptes de ses campagnes, ses voyages en jet privé ainsi que l’affaire Karachi. Nicolas sarkozy s’en était tiré avec un non-lieu.