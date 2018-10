Nietzsche & son héritage néotestamentaire

D'où vient que Nietzsche pensait ceci ou cela ? Et pourquoi d'une telle manière ? Ses idées sont-elles neuves ? Les conscientiser fut une prouesse d'intelligence. Or, les hapax humains n'existent pas. Et à la généalogie nietzschéenne correspond la surgénéalogie, non pas supérieure à la précédente, mais qui la prend à revers (puisqu'elle prête déjà son flanc à cause de son procédé). De là, un nouvelle conception : Nietzsche embellit le Christ.

On dit que Nietzsche est un génie. C'est vrai. Et il mérite ce titre.

Incontestablement.

Cependant, comme lui-même le disait, il y a des cadres de la pensée, des paradigmes, des transmissions culturelles qui, nervurant profondément nos existences depuis des millénaires (et j'entends « nos existences » en englobant celles de nos ancêtres), fondent nos vues au point qu'elles deviennent aussi soudaines, comprises et admises que la couleur que nous percevons. Bref : Nietzsche sait non seulement qu'il y a les couleurs perçues, mais qu'il y a les couleurs des pensées – c'est-à-dire des idées inextricables dont nous pouvons faire la généalogie.

« Nos existences » sont concernées, y compris (donc) celles de nos ancêtres : parce que les couleurs de la pensée se transmettent, au même titre que les couleurs perçues par nos yeux dépendent d'un patrimoine génétique universellement transmis par la procréation.

Or Nietzsche était tellement fort qu'il savait l'ambiguïté, le caractère paradoxal de sa philosophie (d'où sa démence).

Autrement dit : Nietzsche savait (mais ne voulait peut-être pas l'avouer) qu'il n'avait rien inventé, et qu'à ses convictions correspondent, pour lui aussi, des origines entre les tréfonds de l'inconscient.

Par conséquent, s'ouvre à nous la généalogie du généalogiste de la morale, grâce à celui-là même qui dénonçait autrefois l'inconscience des moralisateurs – lesquels ne surent aucunement conscientiser le phénomène de la volonté de puissance à la source des doctrines... Cette nouvelle généalogie surgénéalogique pousse jusqu'à la découverte de motivations insoupçonnées de Nietzsche. Partant, l'idée selon laquelle celui-ci prendrait à revers le Christ se trouve démentie, totalement, par le fait que Nietzsche (c'est tout son propos) a une généalogie. Non pas, de là, que sa critique généalogique soit nulle, mais parfois (oserait-on dire) il s'agirait de voir qu'elle est abusivement poussée, et rate quelquefois son caractère ancien et héréditairement transmis.

Parce qu'en effet, Nietzsche était le fils d'un pasteur.

Plus que nous – nous-mêmes qui le sommes déjà beaucoup – il était christianisé jusqu'à la moelle.

Et comment eût-il pu avoir les idées qu'il a eu sans avoir eu, au préalable, cette culture-ci, donnée en héritage ?

Une des idées (géniales) de Nietzsche, est d'avoir déplorer le relativisme, justifié en partie par la relativité du bien et du mal (qui-ne-doit-pas-en-rester-une) et l'effondrement des religions. Ainsi propose-t-il un renversement des valeurs. Or comment aurait-il pu être amené à la conclusion que le bien et le mal sont des catégories de stigmatisation, usées à des fins de renforcement de puissance, si le Christ lui-même ne l'avait pas dit par images (Marc 14, Luc 22-23, Matthieu 26-27 & Jean 18) ?

Dans ce passage (connu sous le nom de Procès de Jésus) devant le Sanhédrin, le Christ – comme vous le savez – se fait juger par le grand prêtre et ses acolytes. Ce qui est là intéressant, c'est que, très manifestement, les Juifs ont tort en jugeant Jésus qui est dans son droit. Intéressant, disais-je, puisque le Christ, en étant dans son bon droit, interdit pourtant de juger celui qui les juge (Matthieu 7:1, etc.). C'est-à-dire : le jugé n'a pas le droit d'être jugeur, et le jugeur, tout en pouvant être jugé à son tour, ne doit pas produire de jugements. Le jugé ne peut être jugeur, et le jugeur jugé... Pourtant, le chrétien doit obéir à l'Etat, au système de la justice. Et même si le jugeur a tort de juger un innocent, on ne peut pas violenter (ni par conséquent juger) le jugeur pour ce qu'il juge. Or ça n'est pas contre le jugement en soi : le jugement existe, le Nouveau Testament l'autorise. Si bien qu'on se demanderait pourquoi Dieu autorise-t-il le jugement des institutions étatiques lors même qu'il l'interdit à l'individu ?

En réalité, sous cet angle, les injonctions de Dieu sont obscures.

C'est bien notre problème, n'est-ce pas ?

Mais nous touchons à l'aporie commune : chercher les vérités de Dieu (quoi qu'on nomme là-dessous) dans les Évangiles ne peut se faire si on compare les textes bibliques avec la réalité, et qu'on cherche dans les données du réel de quoi étayer les histoires vétéro-/néotestamentaires. En revanche, il est toujours possible de dépasser l'étude du réel comme mode de vérification de la véridicité biblique en passant outre la pensée de la référentialité à cause de laquelle, à notre insu, on patauge dans la boue. Elle doit être dépassée urgemment. Non pas que la Bible ne s'appuie pas sur le réel : les rédacteurs de la Bible sont clairement des empiristes. Mais ils savaient (qu'on les accuse de tricherie ou non) qu'à tout prendre on jugerait leurs prétendues fantaisies par un rationalisme benêt (qui existait déjà l'époque, et qui n'est absolument pas une invention contemporaine – à l'inverse du réalisme).

Cela dit, on jugera la Bible en fonction de ses résonnances avec notre « intérieur ». Et ce qui résonne en nous touche à l'incapacité dans laquelle nous sommes de juger justement l'individu (décalque du Christ)...

Qui eût cru que Jésus fut le précurseur de Nietzsche ! Et que Nietzsche n'a rien inventé, mais qu'il a conscientisé des images de l'inconscient... En particulier, l'idée de relativité du bien et du mal, partagée en chacun dans le symbole de la coïncidence des contraires, de l'androgynie totale, conscientisé sous le nom de yin et de yang en Asie (sans omettre les différences d'avec nos conceptions).

Dire que personne ne peut juger personne, c'est dire que personne ne sait qui est chrétien. Le chrétien est toujours potentiel. Autrement dit : nul ne sait le bien et le mal, hormis Dieu. D'où vient le procès du Sanhédrin, lequel s'avère une ingénieuse mise en scène de l'interdiction du jugement (que nous pouvons faire vis-à-vis des Juifs qui jugent Jésus). Au fond, on retrouve le sentiment que la place du Père ne s'usurpe pas. Et en cela Jésus dépasse l'archaïsme de séparation entre les bons et les justes – anticomplotisme avant la lettre, viatique contre l'orgueil.

Nietzsche, par conséquent, ne fut pas un hapax. Si j'étais hégélien, je dirais même qu'il s'inscrit dans un long processus de maturation de la pensée – que je détaillerais une autre fois, peut-être. En tous les cas, ceci trouve une confirmation dans le développement des concepts philosophiques qui, de l'Antiquité tardive jusqu'à nos jours, sont pétris des images principalement néotestamentaires. Nietzsche n'eût existé sans Caïphe.