Nigeria : Chut, on tue !

L’écologie permettra de justifier le recyclage du slogan. Celui-ci avait été trouvé pour dénoncer l’omerta médiatique camouflant le massacre, l’exode, la réduction en esclavage des chrétiens d’orient et des yézidis lors de la tentative d’instauration d’un califat en Syrie et en Irak.

Hier, dans une paroisse d’Owo, diocèse d’Ondo au Nigéria, pendant la messe de la Pentecôte, cinq hommes armés ont fait irruption et ont tué une cinquantaine de personnes, hommes, femmes et enfants. Le bilan n’est pas connu avec précision, ni définitif. Si l’attentat n’a pas encore été revendiqué, son origine laisse peu de doutes : des islamistes sont très probablement les auteurs de cette tuerie.

Quels sont les médias majeurs qui ont donné à cette information la résonance qui lui conviendrait ? Certes, la violence des djihadistes envers les chrétiens est endémique, récurrente, lassante dans cette partie de l’Afrique où une parole malencontreuse ou pas est vite taxée de blasphème et peut valoir un lynchage immédiat à son auteur. Tapez Nigeria dans Google Actualités pour en faire le constat. Certes, les médias reportent plus ou moins ces faits. En énième page, et en limitant le nombre de signes au strict minimum.

Pourtant ces médias savent reléguer l’actualité de la guerre en Ukraine au second plan quand des enfants sont tués dans une école à Uvalde au Texas. Les victimes du Texas seraient-elles plus importantes que celles du Nigéria ? Les médias nous ont gavé (d’informations) ad nauseam avec la bavure ayant coûté la vie à George Floyd et la récupération Black Live Matter qui a suivi. Ils devraient faire attention, l’indice d’indignation sélective pourrait les désigner à la vindicte woke : la vingtaine de victimes d’Uvalde n’étaient qu’hispaniques alors que la cinquantaine de tués d’Owo sont noirs. Quelle hypocrisie !

Une tentative d’explication pour cette asymétrie de traitement médiatique : la presse française est essentiellement de gauche et se déclare facilement islamo-compatible (et avoue parfois, pas toujours, être christianophobe). Elle ne veut pas avoir à crier trop fort que les auteurs de ce massacre sont très probablement des musulmans et les victimes chrétiennes. J’ai bon ?

Mes prières vont aux victimes, à leurs familles, à leur pays. Et quitte à radoter :

heureux ceux qui font la paix

parce que ce sont eux

qui seront appelés fils de dieu[1]

Cliché © Wizbloggers