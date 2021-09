No comment

J'ai souvent évoqué le VAERS dans mes réponses. Mais les textes ne sont pas toujours aussi parlants que des graphiques. Je ne suis pas une pro de ce genre d'exercice, mais j'ai fait au mieux. J'ai délibérément ciblé l'intervalle de 0 à 14 jours qui est à mon sens le plus pertinent. Si on prend en compte toutes les données actuelles qui englobent jusqu'à une durée de 120 jours et plus, le nombre de décès est de 5539.

Evidemment, je ne suis pas statisticienne, je ne vois que ce qui est abordable de mon point de vue basique de béotienne, évidemment ce sont des chiffres bruts, mais le constat est sans appel.... quel qu'ait été par ailleurs le nombre de personnes vaccinées en regard de ces décès. Même s'il y a eu des millions de vaccinés (les infos parlent de 183 millions de vaccinés au USA), mourir, en bonne santé, de quelque chose qui aurait dû vous protéger n'est jamais acceptable.

Je rappelle également qu'il s'agit là d'événements rapportés par la pharmacovigilance dont on sait, et depuis longtemps, qu'ils représentent entre 1% et 10 % des chiffres réels. Imaginez les nombres ci-dessous avec un ou deux zéros en plus....

Et là il n'est question que des décès, je laisse ma place pour faire la même chose avec les AVC, les crises cardiaques et autres sympathiques effets secondaires dont les vaccinés "chanceux" ne sont pas morts mais qu'ils paieront le restant de leurs jours.

Mes clés de recherche :

Query Parameters : Event Category : Death Onset Interval : 0 days ; 1 day ; 2 days ; 3 days ; 4 days ; 5 days ; 6 days ; 7 days ; 8 days ; 9 days ; 10-14 days State / Territory : The United States/Territories/Unknown Symptoms : DEATH Vaccine Products : COVID19 VACCINE (COVID19) VAERS ID : All Group By : Onset Interval ; Age ; Sex ; VAERS ID ; Symptoms Messages : 3. These results are for 3,039 total events.

Les jours se rapportent au délai écoulé entre le jour de la vaccination et le jour du décès. Environ 20% des décès surviennent dans les 24 heures après la vaccination et plus de 70% dans les cinq jours après la vaccination. A qui allez-vous faire croire que, dans tous les cas, c'est un hasard et que le lien de causalité ne peut être prouvé ?

Oui, messieurs, vous en prenez pour votre grade...

Les hommes paient un plus lourd tribut surtout entre 65 ans et 79 ans. Quant aux 80+, statistiquement les femmes sont plus nombreuses que les hommes, ce qui explique certainement que c'est le seul moment où elles sont plus nombreuses que les hommes dans le graphique.