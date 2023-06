Pas d’OMS, pas de pandémie. Pas d’OTAN, pas de guerre. Pas de GIEC, pas d’urgence climatique. En prime, pas d’ONU, pas de bazar désorganisé ? Les pays qui, suites aux grands massacres de la seconde guerre mondiale, avaient mis en place comme garde-fous ces organisations afin que « les erreurs du passé ne se reproduisent plus », se sont retrouvées noyautées avec le temps par les satrapes des lobbies, les représentants de dictatures et surtout par les pouvoirs militari-industriels-pharmaceutiques-bancaires et autres affamés de fric, de pouvoir et contrôle ; Les oligarques ; Si bien que… Nous allons tous, nous les sans-dents en prendre plein les gencives, avec le grand hallali mit en place depuis, allez ? Un forum de mai 1954, à Oosterbeek aux Pays-Bas, inauguré à l'hôtel Bilderberg,[i] qui donne son nom à une réunion chaque année de personnes très/beaucoup VIP’s et qui disons le, décide de la marche du monde et de, qui fait quoi, où, quand et comment. Ce qui produit : des élections depuis des décennies, totalement phagocytées par ce pouvoir, oh culte, oh désespoir, ho élections pourries et nous qui souffrons tant de cette d’infamie !

Revenons aux trois organisations susnommées

1 : L’OMS. Fondée en 48. Pendant longtemps, l’OMS fonctionnait ainsi : Halfdan Mahler[ii] élu directeur général en 1973, donna la priorité à la médecine sociale : considérer la santé plutôt que les maladies, utiliser du personnel médical qui ne soit pas nécessairement titulaire d'un diplôme de médecin dans les interventions sanitaires, inscrire la santé dans un ensemble comprenant l’éducation, la gestion de l’eau et l’alimentation, le tout dans le cadre de la lutte contre la pauvreté… OMS années 2020’.[iii] Une soumission de l’organisation à des États prenant ses racines dans son fonctionnement même. Son siège est à Genève, l'organisation comprend 194 pays membres, et emploie plus de 7 000 personnes dans de nombreux bureaux à travers le monde, c’est donc bien une usine à gaz, où des gouvernements sans états d’âme dirigés par des gangsters se contrefichent de la santé de leurs populations, ce qui ouvre à la corruption du trafic de médicaments et des détournements de fond. À la main mise d’intérêts particuliers. En tête M. Bill Gates et sa fondation.[iv] C’est le plus important donateur privé, il représente à lui seul environ 10% du budget de l’institution ; Seul le gouvernement américain paie davantage. Quand on connaît la mentalité et la vision du quidam, cela fout vraiment la trouille qu’un tel jusqu’au bouliste, « trop de population sur terre - il faut karcheriser, soit autant omniprésent. Le temps des oligarques est venu, ils pilotent le monde. Ils contrôlent, ces organisations ressemblant à des mafias de la santé aux petits soins pour les labos, et de l’écologie qui tout en demandant de recycler nos poubelles en nous rendant bien coupables, se contrefichent de la disparition de la forêt amazonienne ou de l’apparition du continent plastic en plein Pacifique, tout en faisant des montagnes de fric avec le crédit carbone.

2 : L’OTAN. Fondée en 49. Au départ, face au Pacte de Varsovie des Soviétiques. Arrive 1991, Reagan promet à Gorbatchev de ne pas agrandir cette organisation de 12 pays. Croire les Américains ? Il faut se référer aux traités de paix qu’ils ont été signé avec les Indiens, les natifs, et le non-respect systématique de ces accords. Aujourd’hui, nous en sommes à 28 pays,[v] tous dirigés vers la Russie, avec à la clé la guerre en Ukraine. Voici la charte : Politique : L’OTAN s'emploie à promouvoir les valeurs démocratiques et permet à ses membres de se consulter et de coopérer sur les questions de défense et de sécurité afin de résoudre les problèmes, d’instaurer la confiance et, à long terme, de prévenir les conflits.[vi] Des mots, toujours des mots, encore des maux ; Caramels, bonbons et chocolats…

3 : Le GIEC. Fondé en 88. Le jeunot des organisations pour le bien de l’humanité, mais tout autant vérolé. Fonction : évaluer, à chacun de ses cycles, l'état des connaissances les plus avancées relatives au changement climatique. Son président : De 1975 à 1978, il travaille dans la firme Exxon (Exxon Mobil Corporation est une société pétrolière et gazière américaine) comme économiste chargé du développement stratégique et du plan d'entreprise, donc, l’homme idéal pour la fonction de président d’une organisation préoccupée d’écologie ! Quelles sont les conclusions du dernier rapport du GIEC ? (20 mars 2023). « Le réchauffement est sans précédent et provoqué par les activités humaines. Les conséquences sont dramatiques et exponentielles sur les écosystèmes et les sociétés mondiales. Il faudra s'adapter aux changements climatiques déjà en cours. »[vii] Et en avant pour l’écologie punitive. D’abord, cela permet de traquer le citoyen dans sa vie quotidienne, d’exercer donc un contrôle mental puissant puisque ce sont les fameux “petits gestes” du quotidien qui vont permettre à la dictature de maintenir sa pression. Ensuite, il s’agit de cultiver une idée mondialiste en pointant du doigt “le danger pour la planète” tout entière. Le citoyen reçoit cette pression monumentale pour se mettre au service de la terre de la même façon qu’on lui vend le multiculturalisme et le sans-frontiérisme. Enfin, les gouvernants se donnent ainsi bonne conscience, cherchent à se faire passer pour vertueux, préoccupés de l’avenir là où sur bien des points, ils ont démissionné et laissent les générations futures dans le désarroi et la peur de vivre. No-Futur gueulaient les punks des Sexes Pistol des années 70… Et on y revient !

Mouais… Va ben falloir faire quelque (s) chose (s)

Avec l’OMS, « ils » tiennent les rênes de la santé, avec l’OTAN ceux de l’armé, et avec le GIEC ? En harmonisant les 3, faire sous l’égide du GIEC un remodelage du monde de « l’après »… Un « après », mais alors pas joyeux, joyeux sous couvert de protection de la nature, de la mer, du climat, et toute la logorrhée bio-indégradable bien enfoncée dans la tite tête de ceux qui y croit (la majorité) ; Quant à ceux qui renâclent et voudraient proposer des solutions alternatives qui bien souvent fonctionnent surtout au niveau local ? Et bien, sous couvert d’écologie et développement durable, le passe sanitaire et le passe climatique seront là, pour le bien-être alimentaire et la coloration des cerveaux en vert-vert. Voici le programme pour 2030 : chacun sera cloisonné dans son clapier avec l’interdiction formel de se déplacer à plus de 20 km, finies les vacances au bout du monde, et si par malheur, vous ne respectiez pas « ce conseil », la reconnaissance faciale, le paiement électronique, la surveillance aidée par l’IA, vous remettrait sur les rails du bien-agir-du-bien-penser, ou sinon ? Le déclassement vous poussant à la clochardisation, à la dépression, au suicide ; Dernier recours, l’asile, comme au bon vieux temps d’Alexandre Soljenitsyne, dans Le Pavillon Des Cancéreux.

L’à venir est sombre

Les hommes, les machines, les organisations sont en place, les G7, les Bilderberg, les Davos fourbissent leurs armes et les âmes pour l’assaut final, et ce, depuis 40 ans. Le seuil de basculement est prévu pour 2030 ; Alors, c’est maintenant qu’il va falloir convaincre les 40% de mous du g'nou de s’éveiller, de combattre et de résister. Nous sommes déjà autant qu’eux à vouloir agir, renverser ces tartuffes. Peine perdue pour les 20% de bons petits soldats du système, qui pourtant sont déjà programmés pour devenir les futurs esclaves des maîtres du monde, lorsque ces tarés d’eugénistes auront ratiboisé 80% de l’humanité à leur seul profit... C’est aujourd’hui ! Ce sont eux ou NOUS !!!

Terminons par une citation de Soljenitsyne[viii] : " Dès lors qu'on ne pense pas comme on nous ordonne de penser, on est anormal. Les gens bien adaptés doivent tous penser la même chose. Il n'y a pas d'atténuation à la loi. Même les appels de nos meilleurs savants et écrivains rebondissent comme des pois secs contre un mur ! "

Georges ZETER/mai2023

Merci a Jean-Dominique Michel : c’est en regardant sa vidéo que j’ai eu l’idée d’écrire cet article. https://www.youtube.com/watch?v=g1C8uQC79Vc

