I have a dream. La nuit du 10 au 11 novembre, Descartes faisait trois rêves lui signifiant quel serait son destin philosophique. Des rêves on en fait tous. Je rêve d'un 13 novembre 2020. Ne pas céder à la peur. Le13 novembre 2015, ils se sont attaqués à nos cafés et nos spectacles, à ce que nous représentons, cette joie de vivre, de faire ce qu'on veut, quand on vient, quand on passe. Le 13 novembre 2020 sera un cauchemar mais la France n'est-elle pas le pays où l'on fait des rêves, alors je vais faire un rêve, la musique qui explose dans les âmes. J'ai fait un rêve, I have a dream

A l’attention de Monsieur Castex, réfléchissez à vos décisions, les gens vont vite comprendre ce qui se passe. L’épidémie est en phase de décélération. Vos experts sont passés à côté de la réalité. Pas les Français qui crèvent à petit feu et qui sont bientôt prêts à exploser dans les rues. Commerçants, indépendants, artistes, chômeurs, saltimbanques, entrepreneurs, parents d'élèves, infirmières, médecins, universitaires, scientifiques, gilets jaunes, jeunes, étudiants, cadres, la proportion des diplômés est remarquable dans cette opposition face à vos mesures. Si vous voulez que le pays fronde, durcissez les contraintes et l’Histoire sera au rendez-vous. Cette fois vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, comme le président Macron qui ne céda pas un millimètre pour les taxes carbone avant le déferlement des gilets jaunes en novembre 2018.

Français, aux vies de chiens, vous ne valez plus rien, Français relevés, vous avez tant de richesses qui ne demandent qu'à s'exprimer si vous osez vous libérer !

No PASARAN ! Le 13 novembre 2020, rallumons le feu !

Il y a des dates qui font violence. A la violence des uns, véhiculant de la haine se conjugue la violence des autres, faite de mépris. Nous ne disons pas que le régime veut notre perte, nous disons que ce que fait le régime finit par ressembler à ce que veulent nos ennemis et que ce n’est pas en confinant les Français que l’on permettra à notre peuple, notre nation, de faire face aux défis qui nous attendent. Ce n’est pas en affaiblissant nos forces, en accusant nos jeunes, en détruisant notre économie, notre culture, que nous trouverons la force d’aller dans un monde d’après qui ne ressemble pas à un cauchemar mais qui se projette par la convergence des rêves.

1) Ce 13 novembre 2020, Paris et la France vont commémorer les terribles attentats perpétrés en 2015. Le carnage commença vers 21 h 30 le soir du 13 novembre 2015. Après l’attentat raté au Stade de France, un second groupe de terroristes investit les rues des 11ème et 12ème arrondissements à 21 h 25. Plus de 400 coups ont été tirés en 20 minutes ; 116 cartouches de kalachnikov sont retrouvées sur les terrasses du Petit Cambodge et du Carillon. Après cette série d'attaques causant la mort de trente-neuf personnes et faisant trente-deux blessés graves, à 21 h 40, le troisième groupe arrive au théâtre du Bataclan, abat des personnes à l'extérieur du bâtiment, y pénètre et commence à tirer sur les spectateurs par rafale, en criant « Allahu akbar », « à tue-tête » selon Shawn London, l'ingénieur du son du groupe de rock Eagles Of Death. Bilan final de ces opérations, 130 morts.

2) Le 13 novembre 2020, les deux bars dans les 11ème et 12ème, Petit Cambodge et Carillon, seront fermés par décision gouvernementale comme du reste tous les bars. Il n’y aura personne pour boire un verre, discuter, sourire, animer cette ville connue pour sa vie nocturne. Une vie de détour et d’invention qui justifie que l’on aille chaque jour travailler pour réaliser une seconde vie la nuit, pour arpenter les libraires, se réinventer à travers d’autres codes et personnes, rêver jusqu’au bout du scénario que l’on invente ou du personnage que l’on se crée. Ce 13 novembre 2020, il n’y aura pas de musique au Bataclan, ni dans aucune salle, tout sera mort, silencieux, éteint. Tous à la niche, muselés devant la télé, séquestrés sur décision politique, interdit de se déplacer.

3) Le monde du silence nous sera imposé par un régime autoritaire et sa faction sanitaire qui prétend nous vouloir du bien en nous protégeant. Paris sera ville deux fois maudite, après la mort sanguinaire et le carnage sidérant, ce sera l’ordre autoritaire, le silence de mort ! Et pareil sur tout le territoire. Ils voulaient atteindre nos valeurs, notre manière de vivre, notre goût de la réunion autour d’une table, femmes et hommes riant en sirotant une mousse, premier plaisir minuscule augurant d’une belle soirée conviviale, musique à s’enivrer, plaisir de dériver la nuit, démasqués, grimés, le carnaval des partisans, qui font ce qu’ils veulent, quand ils viennent et quand ils passent, dans ce pays où l’on fait des rêves. Même si le régime actuel veut notre bien, la situation sanitaire ne justifie pas de telles mesures qui prennent une résonance sinistre en ce moment de souvenir, de mémoire, de rédemption cathartique et collective qui ne pourra advenir que si nous sommes des Français dansant jusqu’à plus soif, faisant vibrer les cordes vocales et les guitares.