Nobel de la paix, un coup pour rien ?

L’International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) a donc obtenu le prix Nobel de la paix le 6 octobre 2017. Depuis, les commentaires fusent, mais le combat très symbolique des ONG contre l'arme nucléaire est mis en avant par les observateurs et les experts de la chose atomique. Quant aux pays qui possèdent déjà l'arme suprême, vous vous doutez bien de ce qu'ils en pensent... « Cela m'en touche une sans faire bouger l'autre ». Vous excuserez cette "péripétie" de langage qui fait un peu "bordel" dans ce texte. La citation en caractère gras serait de Monsieur Jacques Chirac.

Pour autant, faut-il renoncer à la belle utopie d'un monde enfin pacifié qui serait au moins à l'abri d'une destruction massive et définitive de l'humanité, bien sûr que non ! Les puissances nucléaires de notre fragile planète pourraient très bien se contenter des armes conventionnelles pour se faire la guerre. Mais dans ce cas, une possible extinction de masse prendrait plus de temps et serait donc un choix encore plus cruel. Seulement qui sait, si après la lente agonie des populations, on ne pourrait pas trouver, ici et là, quelques survivants pour repeupler notre terre dévastée par la folie des hommes

Cette première idée que vous pourrez trouver cynique, ne vous conviendra certainement pas et n'est en aucun cas l'explication officielle de l'utilité de conserver l'arme de désintégration totale. En fait, les Etats dotés de la bombe ont une explication toute simple pour nous convaincre du bien fondé de leurs arsenaux nucléaires. La Paix par la dissuasion ! Imparable, même si ce n'est pas l'unique raison de la fabrication massive de ces engins de mort. Dès lors, comment comprendre ces 500 ONG incrédules qui tous les ans, les 6 et 9 août, organisent des jeûnes pour célébrer de tragiques anniversaires.

Etats-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, Chine, Inde, Pakistan, Israël et d'autres en cours de modernisation, seraient-ils d'irresponsables fous dangereux ? Que nenni, ils savent tous parfaitement pourquoi ils investissent plusieurs milliards dans la fabrication de leurs jouets atomiques. Vous le savez aussi d'ailleurs, le pays qui n'a pas la bombe n'est qu'un nain militaire et donc politique sans influence sur la marche du monde qui a seulement le droit de se taire et de suivre le mouvement. Ce qui ne veut pas dire qu'un pays qui est sur le point de posséder la chose et en fait de la propagande, ne risque pas de subir le feu nucléaire d'un Lucky Luke imprévisible. Même si cette option reste très improbable.

En attendant la fin inexorable de la planète qui viendra bien un jour ou l'autre, nul ne sait encore quand ni comment, Soleil Vert ou rouge. En France, Valduc qui est "un site de recherche et de production d’armes nucléaires dépendant de la Direction des applications militaires du Commissariat à l’énergie atomique (CEA), situé sur la commune de Salives, dans le département Côte-d’Or de la région Bourgogne, à 40 km au nord de Dijon", a encore de beaux jours devant lui. Avec la fabrication et le recyclage des "modèles déclassés", voilà une source d'activité qui n'est pas prête de se tarir.

