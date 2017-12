Noël : cette fête gauchiste !

Les fêtes de fin d'année, quelle belle période ! On replonge dans le monde merveilleux de l'enfance où tout est possible, où il suffit de rêver, où les sentiments (si peu présents dans notre société) de joie, de bonne humeur et de solidarité reprennent pour un temps le dessus sur la monotonie. J'espère, chers lecteurs, que vous avez passé un Joyeux Noël et que vous vous apprêtez à entrez dans l'année 2018 avec joie. A l'heure où résonnent les carillons de la Nativité et où la Chrétienté célèbre la naissance de son Messie (né en -4 et probablement au printemps), cette fête prend une saveur toute particulière pour nos amis nationalistes et dextrogyres qui voient dans les scintillements des sapins et le fumet de dinde rôtie les dernières lueurs d'un Occident moribond qu'ils auraient mission de défendre et de perpétuer. Familial, puis commercial, Noël est devenu une fête politique : un acte de "résistance". C'est presque à une pornographie identitaire et religieuse que l'on assiste, tant certains sont soucieux d'exhiber leurs "racines" dont Noël serait une des émanations.

Ainsi, l'inénarrable Robert Ménard, après sa plaisanterie publicitaire de mauvais goût sur le TGV, a trouvé un autre moyen de faire parler de lui : installer une crèche dans le hall même de la mairie de Béziers, ce, malgré la décision du Conseil d'État qui, en novembre, a considéré que la présence desdites crèches dans les mairies était contraire au principe de laïcité. Contraint par le tribunal de Montpellier de retirer cette encombrante crèche, l'édile a du s'exécuter et l'a déplacé… dans un bâtiment voisin de la mairie.

Laurent Wauquiez a quant à lui été plus malin. En véritable as(s) de la politique, le droitard a su trouver une pirouette juridique pour contourner les lois de la République sans encourir ses foudres. Interdit de crèche par la justice, il a ainsi organisé une "exposition de santons" dans le hall de l'Hôtel de Région. Quand un gars briguant la magistrature suprême s'arrange pour filouter avec la loi, avouez qu'il y a de quoi être circonspect.

Bref, Noël est pour nos amis de droite un moyen de "résister" (à qui ?) , de montrer que la France (très chrétienne, je vous prie) existe toujours et qu'elle est fière d'exhiber ses crèches et ses sapins en guise d'attributs. Mais, loin de ces considérations plus empreintes d'émotionnel que de raison, à bien y regarder, l'esprit de Noël est quand-même bien éloigné des aspirations politiques droitardes et nationalistes.

Car, qu'est-ce que Noël sinon la naissance par GPA d'un Juif extraterrestre dans une famille recomposée ? Entre la mère (une gamine hagarde de seize ans qui semble ne rien comprendre à la situation) et le faux père (un vieux déjà père de famille dont on se demande à quoi il sert), on est assez loin de la famille catho-tradi versaillaise ! Quant à la virginité perpétuelle de la Sainte Vierge, permettez-moi d'en douter : "il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils", voilà tout ce que nous dit l'Évangile de Matthieu en 1 : 25. Rien sur ce qui s'est passé après. Dans la conception juive de l'époque, il aurait été inacceptable qu'un couple vive ensemble sans consommer l'union, cela aurait même pu constituer un motif de divorce puisque la Torah demande explicitement aux couples d'avoir des relations charnelles afin de donner une descendance à Israël. D'ailleurs, les différentes allusions évangéliques aux "frères de Jésus" en sont autant de preuves. Mais, il est sans doute peu commode pour nos amis réacs d'admettre qu'un quinquagénaire convolait allègrement avec une ado à peine pubère. Eux qui sont si prompts à salir le nom de Mohammed pour s'être marié avec la jeune Aïcha…

Avant de voir en Noël une fête nationaliste, examinons le contexte de la naissance de Jésus. Un couple va se faire recenser dans sa ville d'origine. L'auberge étant complète, ils vont squatter une étable. Et voilà que trois mages basanés, adeptes d'une religion orientale et entrés illégalement sur le territoire de l'Empire viennent y saluer l'enfant. Non, décidément, on est bien loin de la société rêvée par Wauquiez et Le Pen.

En outre, Jésus lui-même est loin d'être un modèle d'enfant de "bonne famille", comme les cathos aiment en faire. Voilà un gosse intenable qui fugue à l'âge de douze ans et qui va se quereller avec des religieux qui ont l'âge d'être ses grand-pères. Non content de cela, il se permet même de répondre à sa mère inquiète sur un ton insolent. Cette insolence, il en fera preuve plus tard, lors des noces de Cana, où, s'adressant à celle qui l'a mis au monde, il l'appellera "Femme".

Si la naissance de Jésus et sa vie familiale sont contraires aux valeurs catholiques et nationalistes, que dire de la fête de Noël elle-même ? Voilà un jour où l'on s'échange des cadeaux achetés à la zeub et revendus en douce sur internet. Voilà un jour où il faut se coltiner l'insupportable belle-famille où il y a toujours un(e) végan(e) qui se sent obligé(e) de nous rappeler que la dinde qu'on déguste est "un cadavre". Et les enfants ? Ah, ces pauvres têtes blondes auxquelles on ment effrontément et qu'on traumatise avec l'histoire du Père Noël. Parlons-en, de celui-là : ce barbu qui survole illégalement le territoire national avec un véhicule non-immatriculé (en dépassant la vitesse autorisée) et qui entre par effraction dans nos maisons pour y laisser des colis suspects. Et je n'évoque même pas les rennes : pauvres animaux exploités et obligés de parcourir le monde en une seule nuit, jusqu'à épuisement. Que fait Mme. Bardot ?

L'histoire de Noël est tout aussi amusante. Si l'on sait qu'il s'agit de la récupération chrétienne d'une fête païenne (la naissance de Sol Invictus, dieu favori de l'empereur Aurélien qui en a institué le culte à Rome), on ignore que le culte de Sol Invictus fait suite au mithraïsme : une religion iranienne qui a séduit l'Occident et qui s'est répandue dans les armées puis dans les élites romaines, jusqu'à atteindre le peuple lui-même. La naissance du dieu Mithra était fêtée… le 25 décembre. Une date reprise par la suite pour Sol Invictus par Aurélien, dans un souci de romaniser ce culte persan. Les origines du mithraïsme se perdent en effet dans les montagnes d'Iran où il aurait été une des variantes du mazdéisme qui célébrait en Ahura-Mazda le dieu du Bien et de la Lumière. A ce titre, le solstice d'hiver était une grande fête pour les mazdéens qui y voyaient le retour de la lumière.

Que les contempteurs de l'étranger et les fanatiques des "racines" y réfléchissent avant de voir dans la (fausse) naissance du Christ une fête occidentale et cocardière. Il y a une question que tout chrétien de droite (paradoxe, s'il en est) devrait se poser : si Jésus revenait sur terre, serait-il du côté de Wauquiez et de Ménard ou des bénévoles qui donnent des repas chauds aux migrants et aux défavorisés ?