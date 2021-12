Noël est-il l’anniversaire de l’enfant Jésus ?

Questionnons autour de nous ! Toutes et tous, à quelques exceptions près, répondront :

« Ah que oui… très certainement ! De quoi d’autre peut-il s’agir, si ce n’est pas la venue au monde de l’Enfant Jésus : le Christ sauveur ? Afin…, … du moins, c’est ce que la tradition chrétienne véhicule depuis des lustres, et, elle ne peut pas se tromper ! D’ailleurs, sans cette naissance incroyable, le 25 décembre, la croyance et la foi chrétiennes n’existeraient pas. ».

« Mais, si vous me posez la question, c’est qu’il y a peut-être un loup, une « fake news » comme on dit aujourd’hui ? ». « Un mensonge qui durerait depuis près de 2 000 ans, est-ce possible ? C’est un peu gros quand même ! »

Eh bien oui ! plus c’est gros, plus c’est invraisemblable, voire irrationnel, et plus ça marche.

Qu’en est-il vraiment ?

1° Le jour de Noël, fêté tous les 25 décembre, date de l’an 270 de notre ère.

Noël aura, le 25 décembre prochain, quelque 1 751 ans.

Il y a 1 751 ans, ni l’Église orthodoxe ni l’Église catholique (comme celles des évangéliques et toutes les autres) n’existaient dans leur forme actuelle. De plus, l’Enfant Jésus (s’il a existé), encore nommé Emmanuel (Matthieu 1-23), était un enfant bien banal. Un blanc de chez blanc, bien sûr !

2° Dans les faits, Noël eut pour origine, la célébration du dieu Soleil.

Le Soleil, le dieu le plus ancien, le plus grand et le plus puissant de l’Égypte des pharaons. Dieu nommé Rê ou Râ. Dieu créateur de l’Univers, dans la mythologie de l’ancienne Égypte. Il est généralement représenté par des traits qui éclairent, en forme de rayons solaires, la tête d’un roi, ou bien par un disque au-dessus de la tête d’un individu, souvent muni d’une croix.

3° En Europe, il y a 1 751 ans, la célébration du 25 décembre est celle du Soleil invaincu. Elle est instituée par l’empereur romain Aurélien qui gouverna l’Empire romain de 270 jusqu’à sa mort en 275.

4° Par quelle astuce la fête du dieu Soleil, est-elle devenue une fête chrétienne : celle de l’Enfant Jésus, le Christ sauveur ?

On remarquera tout d’abord que dans beaucoup d’iconographie de l’Enfant Jésus, il y a encore le souvenir du dieu Soleil. Sa tête étant surmontée, voire entourée d’une auréole solaire.

Superposer 2 images, pour n’en faire ressortir qu’une principale, est un stratagème subliminal bien connu aujourd’hui des gens de la pub.

Pour l’Enfant Jésus, surmonté du disque solaire, ce stratagème serait apparu à l’époque de l’empereur romain Théodose II. Presque 200 ans après la naissance du dieu Soleil invaincu de l’empereur Aurélien (cf. : ci-dessus). Pour certaines sources, ce serait plutôt l’œuvre de l’empereur Constantin Ier, fondateur de ville de Constantinople, l’actuelle Istanbul (Turquie). Constantin est le promulgateur de la religion chrétienne en tant que religion d’État, bien que des pièces de monnaie circulaient, le représentant avec le dieu Sol Invictus. Mais... lors d'une guerre, Constantin aurait aperçu un signe dans le ciel. Un signe en forme du symbole X mêlé à P (Chrisme), lui promettant une victoire militaire (1). Constantin y aurait vu une indication céleste émise par Jésus… lui offrant la victoire. Que faire, alors, que de voir en Jésus, son nouveau dieu ?

5° Bref ! qu’importe qui est à l’origine de cette substitution de mythe. Reconnaissons que cela a admirablement bien marché, et ça dure encore, et encore… pour quelques décennies !

Effectivement qui sait, aujourd’hui, que fêter l’Enfant Jésus à Noël, chaque 25 décembre, est une « fake news » digne d’une des plus grandes escroqueries que le monde occidental ait véhiculées. Seules les religions ont l’habileté pour faire cela. La chrétienne est experte en la matière. En effet, la quasi-totalité des symboles et autres artéfacts de la religion chrétienne, ont été « empruntés » (euphémisme) à d’autres religions, tels : la Création du Monde… des hommes et des femmes, le déluge, les 10 commandements, le Paradis et l’Enfer, la croix, la vierge et l’enfant, les fêtes de Pâques, de Noël (objet de mon papier) et du jour de l’An, la résurrection, le nombre 40, la montée au Ciel, etc…

Et bien sûr, le plus énorme des "emprunts" : les 3/4 de la Bible dite chrétienne sont, en fait, 100% de la Bible hébraïque (cela fera l’objet d’un prochain papier) !

Cela étant... joyeuses fêtes du Sol Invictus, et pourquoi pas de Noël, à toutes et tous !

Le dieu des chrétiens aime bien la guerre et les victoires militaires. Il en fut de même à la bataille de Gabaon, où il arrêta la course du Soleil (J. 10-13), afin de prolonger la journée, presque 48 heures, pour que son disciple Josué remporte la victoire.

Crédit photo : lien.