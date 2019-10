Noir, c’est noir...

De Marx à Maurras, en passant par Hegel , la pensée infantile de l’écolo.





« La pensée dominante organise son opposition dominante » Marx





« L’État-Argent administre, dore et décore l’Intelligence ; mais il la muselle et l’endort. Il peut, s’il le veut, l’empêcher de connaître une vérité politique et, si elle voit cette vérité, de la dire, et, si elle la dit, d’être écoutée et entendue. (...) L’État-Argent préside aussi aux attaques et peut les diriger. Il les dirige en effet contre ce genre de richesses qui, étant engagé dans le sol ou dans une industrie définie, garde quelque chose de personnel, de national et n’est point la Finance pure. La propriété foncière, le patronat industriel offrent un caractère plus visible et plus offensant pour une masse prolétaire que l’amas invisible de millions et de milliards en papier. (...) Mais le principal avantage que trouve l’Argent à subventionner ses ennemis déclarés provient de ce que l’Intelligence révolutionnaire sort merveilleusement avilie de ce marché. Elle y perd sa seule source d’autorité, son honneur ; La Presse est devenue une dépendance de la finance. »





Maurras ’L’ Avenir de l’ intelligence’ Ed. La Baudruche