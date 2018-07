Non à la benallanisation !

Il y a plus de vingt ans déjà, les Brigades anti criminalités se comportaient déjà en milice néofascistes en attaquant des manifestants pacifiques à Paris, afin de les inculper de violence. La répression n'a cessé d'augmenter pour dissuader l'occupation de la rue. Ca marche et une grande partie de l'opinion se dit que telle ou telle victime "n'avait qu'à pas être là au lieu de travailler".

L'affaire Benalla n'est que la pointe de l'iceberg qui fond.

Ce monsieur avait des fréquentations troubles : du logeur de Daesh à différents milieux criminels.

N'est-ce pas normal pour un observateur du Président ? Il est maintenant licencié mais il aura la liberté de contracter un gros contrat avec un éditeur : "Ma vie avec Emmanuelle kébranlie".

Je vous sens frétiller : "Ah bon fais moi mal à la raie publique ?"

Je vous mets sur la voie : répétez plusieurs fois à toute vitesse comme en cours de récréation : L'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule !

Eh oui la belle couille de l'abeille qui coule.

Les "entrepreneurs agricoles" ont glyphosatés à mort au printemps, encore plus que l'année dernière, surtout le blé. Ca le rend plus sec et plus facile à récolter, plus vite à condition d'en pulvériser toujours plus même si cela est de plus en plus cher.

On en a gerbé et eut mal aux yeux et à l'estomac durant trois jours. Et cette année, les ruches sont mortes, y'a plus un papillon, presque plus d'éphémères et donc plus de chauve-souris dans ce coin du Morbihan. Encore des hirondelles.

L'incendie couve. Les champs glyphosatés vont-ils brûler ? Oeil pour oeil dent pour dent ? On va y arriver, cela se sent.

Une ruche, un champ ! Les agriculteurs veulent attaquer les écolos utiles voir ici https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/interdiction-d-un-concert-de-204610

ça sent la contre-attaque.

Certains flics et matons ne respectent pas les réglements, certains sont attaqués dans le civil.

L'Etat va-t-il tous les masquer ?

Dans les supermarchés les prix augmentent et les portions diminuent : les vols se multiplient.

Il y a une mer de plastique et de migrants, tout cela se banalise.

Benalla est le révélateur d'une société qui va dans le mur.

Certes, il y a des gens lucides https://melenchon.fr/2018/07/16/lesprit-de-victoire-2/

L'équipe FI va-t-elle progresser étonamment aux européennes ? Ne faut-il pas rentrer tout d'abord dans un cycle de vengeances calamiteuses pour qu'une majorité décisive s'affirme ?