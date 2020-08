Non à la Gare du Nord, joignons nos forces !

Il faut lutter contre ce grand projet inutile, ahurissant, abrutissant et consumériste qu’est la rénovation de la gare du Nord ! Nous ne pouvons laisser une bande de capitalistes assoiffés de libéralisme faire de cette gare un nouveau temple de la surconsommation.

Nous ne sommes pas du bétail qu’on peut traîner d’un Zara à un Mango en passant par un H&M dans le seul but de nous faire dépenser nos deniers en vêtements made in china de mauvaise qualité. Avant d’être des « clients » ou des « consommateurs », nous sommes des humains, des individus ! C’est pour cette raison que nous devons nous opposer au projet de réaménagement de la gare du Nord. Si cette gare doit bien être rénovée, elle ne doit pas être transformée en un centre commercial pensé comme un terminal d’aéroport dont le seul objectif sera de forcer les voyageurs à longer des vitrines de magasins pour les appâter afin que des enseignes dont le vocabulaire tourne uniquement autour du mot « profit » s’en mettent encore un peu plus dans les poches.

On aurait pu penser que la crise sanitaire que nous traversons actuellement et les élans de solidarité qu’on a vus se développer ici et là auraient poussés nos élites à repenser notre modèle économique et surtout la façon dont NOUS sommes malmenés depuis de trop nombreuses années. Force est de constater que non !

NOUS ne sommes, encore et toujours, à leurs yeux que des portefeuilles sur pattes destinés à les engraisser.

NOUS DEVONS DIRE STOP !

La rénovation planifiée de la gare du Nord est l’occasion de le leur faire comprendre.

Il est indispensable de soutenir ce combat initié par le collectif RETROUVONS LE NORD A GARE DU NORD. D’autant que bon nombre d’architectes, d’urbanistes et même d’historiens ont d’ores et déjà dénoncé le projet. « Inacceptable », « graves insuffisances », « grave offense », « erreur urbaine », c’est en ces termes qu’ils ont qualifié ce grand projet inutile.

Même la mairie de Paris juge le projet trop « dense » et trop « commercial » ! Imaginez ! Qui aurait pu croire que dans ce combat, Mme Hidalgo rejoindrait nos rangs ?

Et alors que l’État vient de signer le permis de construire validant le début des travaux, la mairie de Paris, et donc notre nouvelle camarade (Mme Hidalgo comme vous l’aurez deviné), a justement annoncé vouloir s’y opposer. C’est donc dès maintenant que nous devons être présents à ses côtés dans ce combat. Car si la mairie entend mener une bataille sur le plan judiciaire, nous devons quant à nous occuper le terrain aux côtés du collectif RETROUVONS LE NORD A GARE DU NORD.

Il est temps de se faire entendre et surtout de leur faire comprendre que nous ne sommes pas des mougeons qu’ils peuvent manipuler à leur guise.

Ils craignent la création d'une ZAD par les opposants au projet…et pourquoi pas ? Nos amis l’ont fait pour anéantir le projet écocidaire qu’était Europacity et pour une fois qu’une ZAD reçoit le soutien de la Mairie de Paris, et donc de Mme Hidalgo (nouvelle zadiste en puissance) nous aurions tort de nous en priver !

JOIGNONS NOS FORCES !

