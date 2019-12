Non à la réforme des retraites !

Le gouvernement a diligenté Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire aux retraites, pour préparer la réforme des retraites pour effacer le déficit des retraites.

Et quoi de mieux que de tirer les retraites vers le bas..

En effet, la réforme va repousser l'âge de départ à 64 ans. Avant 64 ans, il y aura une décôte, après une surcôte. Nous voyons mal un hospitalier, un ouvrier, salarié, etc travailler jusqu'à 64 ans... minimum.

De plus, le projet consiste à instaurer un système de retraites à point qui prend le contre pied du « un euro cotisé »...

Car le projet de réforme des retraites consiste à accumuler tout le long d'une carrière professionnelle des points. Avec le nombre et la valeur du point, chacun peut calculer sa pension. La valeur du point peut varier et donc personne ne pourra connaître à l'avance le montant de sa retraite.

Nous ne voyons pourtant pas d'urgence à réformer notre système de retraites qui est le plus prisé. Le gouvernement semble s'aventurer vers un système de retraites anglo-saxon où les aînés sont obligés de travailler pour subvenir à leurs besoins. Même cas en Allemagne.

Cette réforme faciliterait-elle les petits travail mal payés, et donc des petites pensions et une baisse des cotisations.... Qui serait enrichi par cette réforme ? ... Le gouvernement serait-il tenté de mettre la main sur les 160 milliards d'euros en plus que rapportent le système des retraites, somme garantie par des cotisations, des impôts,etc et les faire administrer par des groupes privés ?

Un peu comme les autoroutes où les recettes rentraient directement dans les caisses de l'État. Des sociétés privées gèrent désormais les autoroutes. Elles doivent payer des impôts, mais elles n'en paient pas assez pour compenser ce qu'ils gagnent avec les recettes. A savoir que les sociétés d'autoroutes font un bénéfice de 8 milliards d'euros par an qui sont redistribués en dividendes aux dirigeants et des actionnaires.

Le gouvernement n’a pas à détourner l’argent public pour engraisser des actionnaires toujours pleins aux as. Si le gouvernement veut légitimer sa réforme, qu’il passe par un référendum populaire et des débats publics.

Tout n'est pas à enlever dans notre système, certaines choses sont à corriger, notamment la mauvaise gestion des ressources.

Mais si le gouvernement veut lutter contre le soi-disant déficit des retraites, nous lui proposons de s'attaquer à certains privilèges abusifs des élites politiques, à valoriser les filières professionnelles pour inciter l'embauche. En suivant cela, il sera possible de fixer la retraite à 60 ans et au minimum à 1400€.

Valentin Lagorio, secrétaire général adjoint à l'Union du Peuple Français et secrétaire national chargé de l'Agriculture au Rassemblement du Peuple Français.