Non à Picsou

Où il sera question ni de Picsou, ni de diamants ni de montagnes de pièces d'or...mais d'un peu de quotidien en pays d'Amazone

Face aux prises de position sur le Black Friday et à l'expansion d'Amazon, la lecture du courrier des lecteurs ou des commentaires est édifiante.

Citation : "Vous critiquez Amazon ? Soyez honnête ! Vous enviez la réussite de ce PDG qui construit son empire tout seul !

Soyons clair : la place de l'argent, de la monnaie est fondamentale. Jusqu'au XVIIIème siècle les diverses monnaies en usage étaient soit des "monnaie-marchandises" (terminologie trompeuse, car non produites pour l'échange) permettant un troc amélioré, soit des monnaies à fonction symboliques, proches de la médaille, du bijou, de l’œuvre d'art ou rituelle. Ces monnaies étaient "enkystées" dans la société, elles ne permettaient pas une circulation générale des produits et encore moins du travail.

Un (gros) commerçant des Champs Elysées se plaignait aujourd'hui (22/11/2020) à la radio du caractère désertique de la "plus belle avenue du monde". Soyons lucides ; où sont la consommateurs ? Entre ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui sont fatigués, malades, âgés, ceux qui sont jeunes mais devant leurs écrans, ceux qui ont quitté la ville pour élever des poules, les touristes qui ont peur...Il reste peu de bipèdes pour flâner sur la plus belle avenue du monde !

Quitter la ville, abandonner le métro, les sorties faciles, la "féerie des villes illuminées" pour revenir à une vie plus simple suppose des caractères bien trempés. Nous n'avons pas le choix, le pari doit être tenté, au moins pour certains. Le gigantisme des "mégalopoles" créée plus de déséquilibres, de frustrations et d'accidents que les villes moyennes qui savent raison garder.

Mais les campagnes pourront-elles accueillir sans tensions tous ces candidats à un mode de vie plus humain ? Certes les formes de partage locales - qu'ils souhaitent retrouver - se détachent peu à peu du "tout marchand" urbain ; mais ceci demande un rodage.

Avant de revenir au sauvage il y aurait une phase-pallier d'élevage...

Une revanche des animaux ? Le nombre d'éléphants augmente...Le Covid va-t-il donner leur chance aux animaux ? Il ne faut pas trop rêver : l'industrie aéronautique en France s'est vue dotée de 8, puis 10, puis 15 milliards d'euros...

Le plus souvent, et sauf exceptions, la grande ville est née de l'industrie, que ce soit directement ou non. Ceci n'est pas un hasard ; la forme de production industrielle se prête bien à l'échange monétaire (mesure, division du travail, crédits et prévisions), au contraire de la culture et de l'agriculture d'origine.

Lorsqu'elle n'était pas encore gouvernée par les diverses bourses mondiales (bourse du blé à Chicago, du café et du cacao à Londres...), l'agriculture se voyait qualifiée d'arriériste (cf l'expression quasiment injurieuse du "bas de laine").

Pour la culture (qui ne représente pas tout le secteur primaire, loin de là) l'évaluation monétaire d'un tableau, d'un spectacle, d'un concerto...relève souvent de paramètres qualitatifs.

Peut-être ceci est-il préférable à une "culture saucisson" qui jauge sa valeur en nombre d'entrées, de ventes, ou en durée d'antenne...ce qui permet à certains vendeurs d'art contemporain de s'engraisser sans remords.

Ne soyons pas trop crédules ; les enquêtes d'opinion en Allemagne créditent la chancelière de 77% d'opinions favorables, qui reconnaissent le caractère pragmatique d'Angela Merkel...

A l'opposée de certains chefs d’état Européens.

Les beaux discours, la surabondance de généreuses déclarations vont de pair avec un goût du pouvoir masculin. L'or du salon Elyséen à un prix ; malheureusement.

Toutes les activités de la plupart des pays sont touchées par la pandémie. Mais s'il faut peu à peu en réduire, privilégions maintenant celles qui redonnent une place physique, humaine et spirituelle aux citoyens...En un mot celles qui donnent un sens à la vie, et aussi à la mort.