Non au cirque de la fausse révision constitutionnelle

NON AU CIRQUE DE LA FAUSSE REVISION CONSTITUTIONNELLE

S’il est une constante chez les hommes politiques français, c’est bien celle de tenir leurs compatriotes pour des cons. Et ont-ils vraiment tort puisque les cons les élisent en prenant soin, quand ils en éliminent un de le remplacer par un autre. Las de Chichi, de Sarkoléon, de Flamby qui ont les uns et les autres contribué à ridiculiser le pays, voila qu’ils en remettent une couche puisqu’ils ont donné à la France son plus jeune président, Macroléon, promis de ce fait à une impériale destinée.

Etre pris pour un con est pourtant désagréable mais nos élus né résistent pas au plaisir d’en remettre une couche car, à un moment où le chômage règne, où le déclin économique se précise chaque jour que Dieu fait, où le terrorisme menace, où le suffrage populaire est foulé au pied à NDDL comme il le fut pour Maastricht, la cour s’amuse et ne trouve rien de plus important que de nous jouer un mélodrame opposant le Maître des lieux à un Agécanonix mille fois vu : le président du sénat, avec ce sourire charcutier qui lui va si bien. La question posée est de la plus haute importance : voulez vous être "emmerdés" chaque jour de votre vie par 200 députés ou sénateurs plutôt que le double et voulez vous que le casting change plus souvent. En clair que vous puissiez zapper plus vite le sourire charcutier du ventripotent Larcher, pour le sourire plus carnassier de Longuet voire le regard folcochien de Laurence Rossignol ? Et… on peut faire pire !!!

Mais à aucun moment, bien sûr, on ne vous dit qu’à défaut de faire votre bonheur, il y a cinq réformes essentielles qu’ils se gardent bien de vous proposer. Il y en a une sixième qui est la suppression du principe de précaution inscrit dans la consitution par Chirac mais qui est une question plus d’ordre économique et sociétal que je n’aborderai pas m’en tenant au strict volet institutionnel.

Les deux premières tiennent plus du symbolique : les trois autres sont essentielles à la survie de la démocratie

La suppression de l’administration préfectorale :

C’est d’abord le symbole de l’Etat Napoléonien dans tout ce qu’il a dé détestablement anti-démocratique. Quiconque connait l’univers des préfectures est nourri d’anecdotes sur ces petits proconsuls locaux qui faisaient la pluie et le beau temps quelquefois sans même la moindre crainte du ridicule : des centaines de petits surintendants Fouquet exerçant leur misérable pouvoir sans aucun état d’âme et au service, non de l’Etat mais de la raison d’Etat !

Au demeurant, il existe dans chaque chef lieu (le terme est admirable) une place Jean Moulins pour rappeler que tout le corps préfectoral ne fut pas au service de l’occupant. Mais pour un Jean Moulins, combien de Maurice Papon. Tapez sur Google « préfets ayant résisté sous l’occupation »…. Et s’il se trouve quelques journaleux ou thuriféraires pour rappeler que certains résistèrent, on est frappé par le fait que ce fut souvent en 1944, comme les résistants de la dernière heure. Et on n’a guère vu que les autres allèrent en prison à la Libération

Il ne s’agit pas de régler des comptes mais tout simplement de constater qu’après les deux vagues de décentralisation, la présence d’une administration déconcentrée d’Etat dans les départements en tout cas ne se justifie plus. Les compétences ont été soit transférées aux collectivités soit même supprimées (ingénierie publique des ex DDE) En revanche les personnels n’ont pas été, le plus souvent transférés….

Il est cependant clair que cette liquidation de l’héritage archaïque napoléonien n’est en rien un acte de confiance béat dans les collectivités dont les actions devraient être beaucoup plus corsetées réglementairement et financièrement par le législateur. Il faut notamment mettre fin aux dérives financières ubuesques de nombre de barons et comtes locaux

2 La suppression du Conseil d’Etat et de la juridiction administrative

La France est une exception ubuesque due à l’héritage napoléonien : lorsque le conseil d’Etat est créé, il a pour fonction de…. conseiller l’Etat et non de juger car hormis l’exception des dommages de travaux publics, l’Etat est tenu pour irresponsable. Il faudra attendre longtemps pour que la responsabilité de l’Etat soit reconnue et que les actes de la puissance publique puissent être censurés par une juridiction. Mais ce ne sera pas la juridiction de droit commun ! Peut-on conseiller l’Etat et être son juge ?

Les défenseurs de l’institution ne vont pas lésiner sur les efforts pour démontrer que le Conseil, défend aussi bien les libertés que la Cour de Cassation : le point d’orgue en sera le fameux arrêt Canal ou le conseil défie le Général de Gaulle ! L’arbre qui cache la forêt !

Car tout montre que le Conseil d’Etat et les juridictions administratives qui sont à sa botte n’ont jamais remis en cause certains principes détestables qui sont la base de ce que l’on appelle la Raison d’Etat. Ainsi en va-t-il de la fameuse police administrative, invention jurisprudentielle et qui est la porte ouverte à toutes les atteintes à la démocratie. Chacun a en mémoire les affaires de burkini et tout ce qui relève de la coexistence d’une société démocratique avec l’Islam qui, qu’on le veuille ou non, affirme la supériorité de la Charia. Un maire peut-il interdire le port du burkini sur une plage ? C’est la qu’apparait, d’ailleurs au grand jour l’hypocrisie du principe sans cesse évoqué de laïcité : C’est un problème de droit des femmes et d’égalité des sexes !

C’est cependant la qu’intervient la plus fantastique prestidigitation juridique posée par l’arrêt Benjamin de 1933. Cet arrêt pose comme principe que les libertés publiques ne peuvent être limitées pour des raisons de police que si l’autorité administrative établit, que pour maintenir l’ordre public elle ne pouvait faire autrement. Pour simplifier, on peut interdire une réunion si et seulement si on établit qu’elle présente un risque ( on craint que quelqu’un ne perpétue un attentat) et que rien ne permet d’éviter que cette éventualité ne se produise. Si, en revanche les forces de l’ordre ont les moyens de mettre hors d’état de nuire les perturbateurs, il n’y a pas lieu de restreindre la liberté de réunion. Cet arrêt est évidemment présenté comme la preuve que le CE pose le principe que la liberté est la règle, la restriction l’exception ! Il y a cependant un petit problème : si je dis : les poules peuvent librement se promener sauf si elles sont menacées par le renard. Qui est juge de la menace réelle que fait peser le renard ? Le juge mais sur quelles bases ? On peut ainsi très bien considérer que l’organisation d’un apéro-saucisson vin rouge risque de provoquer des troubles car c’est une provocation à l’égard de certains citoyens de confession islamique tandis que la présence du burkini ne menace pas l’ordre publique puisque la police a tous moyens d’empêcher que des dames habillées aussi chastement ne soient perturbées dans leur baignade. On présente donc comme une mesure de défense des libertés ce qui n’est en fait que la porte ouverte à la raison d’état et il n’y a que les imbéciles pour être abusés !

Ce faisant, le Conseil d’Etat est parfaitement dans la continuité du rôle qui lui fut assigné par Napoléon : faire que la force reste à l’Etat !

3 La suppression de l’Ecole Nationale de la Magistrature et l’élection des magistrats

Il ya encore quelques années, on aurait pu trouver totalement incongru et en tout cas totalement contraire à la démocratie que les juges puissent être élus à l’instar de ce qui se passe aux USA. La caricature faite des USA par la presse bien pensante qui n’avait d’yeux que pour Joan Baez et… Woody Allen ( !!!) condamnait celui qui l’aurait formulée à rejoindre le camp des fascistes.

La justice américaine n’est pas parfaite mais la nôtre n’a pas de leçons à donner. Entre le scandale d’Outreau, l’affaire Loïc Sécher et la kyrielle de décisions massacrées par la Cour de Strasbourg au nom des principes démocratiques, on a l’embarras du choix !

Le problème n’est pas dans ces anecdotes comme celle de ce magistrat qui se masturbe pendant les audiences ou de cet autre qui pique la carte de crédit de sa collègue pour aller aux putes et se fait piquer car… il s’est plaint sur la qualité de la marchandise ! Il n’est même cas dans ce pitre bouffi de prétention de juge Burgaud qui se demandait « comment on avait pu mettre tous les pédophiles dans la Tour du Renard » et continue à avoir son bureau au ministère de la justice !

Il est d’abord dans ce fameux « mur des cons » ! Aux USA les citoyens s de quelque quartier bobo hollywoodien pourraient toujours désigner des juges gauchistes défenseurs des indiens opprimés et des Blacks Panthers mais, à tout le moins ils les auraient élus !!!! En France c’est l’école qui recrute des créatures qui auraient pu être cooptées par le procureur Andrei Vychinski de sinistre mémoire !

On oublie volontiers que la souveraineté appartient au peuple et qu’il n’appartient pas aux juges de faire la loi, même si pour Madame Taubira cela peut se concevoir sur le territoire guyanais. La justice n’est qu’un des trois pouvoirs définis par Montesquieu, qui doit être indépendant des deux autres et notamment de l’exécutif (de ce point de vue il faut être aveugle et sourd pour y croire !) mais qui n’a pas à se substituer à la souveraineté populaire. L’expression du vote populaire peut donner lieu à des excès, personne ne le conteste, mais ce qui s’est passé avec le syndicat de la magistrature démontre qu’un mode de nomination des juges fondé sur la compétence présumée peut aboutir aux mêmes horreurs !

Au demeurant, s’il faut élire les juges de première instance, il faut, évidemment prévenir tout excès et ce n’est pas trop difficile. Il existe une juridiction suprême. Il n’est pas certain que la nomination des juges par le président, à l’instar de ce qui se passe aux USA soit la bonne solution. Faisons les alors désigner par le parlement réuni en congrès à une majorité qualifiée représentant un pourcentage minimum des électeurs.

4. L’introduction dans la constitution du caractère intangible de la liberté d’expression : ce qu’est le premier amendement à la constitution des USA.

Il suffit de lire ou d’écouter les informations et de comparer avec ce qui pouvait s’écrire un siècle plus tôt pour se rendre compte de l’étendue du recul de la liberté d’expression. Ce que l’on appelle le politiquement correct a étendu sa chape sur la parole. Pour retrouver pareille oppression il faut sans doute remonter à l’ancien régime et aux épisodes napoléoniens. Ce qu’a écrit ou dessiné Reiser, ce qu’a dit Coluche serait quasiment impensable aujourd’hui. Entre les Torquemada du CSA (investis par qui et au nom de quoi) et cette bigote imbécile qu’est madame Ernotte qui censure aux frais du contribuable un espace merdiatique public qui ne brillait pourtant pas par son génie , on se demande chaque jour dans quel Zimbabwe nous sommes tombés.

Disons le clairement, la main criminelle et liberticide est celle de la gauche, qui a d’abord trouvé de nobles prétextes (il fallait interdire le négationnisme de la Shoah) pour l’étendre ensuite à tous les domaines toutes les causes y compris celles de terroristes assassins que l’on ne doit pas stigmatiser. La gauche a mis en place un totalitarisme mou qui ne dit pas son nom mais est suffisamment intimidant pour ceux qui seraient tentés de désobéir : les Zemmour, les Verdier… l’ont appris à leurs dépens !

Et la gauche « morale » ( non non ce n’est pas une plaisanterie, c’est bien la gauche des Cahuzac, DSK, Lang, Nucci, Cresson et autres Thévenoud qui donne des leçons de morale) a trouvé une imparable argument : les mots tuent ! ils suffisait d’y penser : les dizaines de millions de victimes de Lénine, Staline, Trotski, Mao, Pol Pot, Castro, Che Guevara …ont été tués non d’une balle dans la nuque mais par des mots ! Il est vrai que la gauche s’est juste trompée de quelques minutes entre le moment où le procureur Vychinski commence son réquisitoire et celui où Boukharine reçoit une balle dans la tête, il y a effectivement le temps de traiter l’accusé de croisement entre un porc et un renard, de hyène lubrique, de cafard et autres qualificatifs préférés de ces criminels ! Puisque les mots tuent il faut interdire la parole et notamment celle qui stigmatise l’Islam, une religion pacifique qui prône l’amour entre les hommes !

La justice réussit aujourd’hui à punir plus sévèrement le délit de parole que le crime de sang. Nous sommes retournés à la barbarie, il faut en finir !

5 La dernière, et sans doute la plus importante réforme constitutionnelle reste l’institution du Référendum d’initiative populaire que personne parmi les protagonistes enfarinés du débat actuel ne propose bien évidemment.

Rappelons que selon l’article 3 de la constitution, la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce par l’intermédiaire de ses représentants et par la voie du référendum.

Quand le référendum n’a pas été utilisé à des fins plébiscitaires dans la pure tradition napoléonienne par De Gaulle, on s’est assis sur ses résultats comme ce fut le cas pour celui de 2005 ou celui plus récent de Notre Dame des Landes. Le Royaume Uni est peut être une monarchie mais, à tout le moins, on y respecte le cochon de citoyen au grand désespoir des Quatremer et autres JM Sylvestre et autres minables valets merdiatiques.

Rappelons que la démocratie représentative n’est que l’exception, n’est qu’une délégation de pouvoir pour des raisons de commodités : à la différence des députés, le peuple travaille. Il doit pouvoir reprendre, quand il le veut, le droit d’invoquer et de trancher une question. Le peuple devrait notamment pouvoir s’exprimer sur une question que la classe politique au pouvoir ne veut pas lui poser : le Frexit ! C’est un système qui existe en Suisse, en Italie, aux Etats Unis… pas au Frenchbabwé on l’a compris.

Alors Monsieur Larcher, cessez votre cirque ! On préférait Peggy la cochonne !