Non aux extrémistes - Appel au sursaut républicain

Français, Françaises,

Citoyens de cœur pour la France,

Vous tous d’ici ou ailleurs,

Sensibles aux valeurs portées par les idéaux républicains :

· La Liberté,

· L’Egalité,

· La Fraternité,

· La Laïcité, piliers essentiels à l’union et à la concorde au sein de notre pays,

Comment pouvons-nous accepter que des groupes de personnes puissent semer ainsi le désordre dans les rues, les croisements, les villes ou les campagnes ?

Comment pouvons-nous supporter que des nihilistes ou nationalistes puissent transformer progressivement en doctrine extrémiste un mouvement social quel qu’il soit ?

Un mouvement social initialement issu d’un sentiment de rupture de l’égalité entre les citoyens en quête de dignité, un mouvement qui par son expression faisait l’expérience de la liberté et voyait l’émergence d’une fraternité entre nombre de ses participants et sympathisants.

Comment pouvons-nous rester témoins impassibles des poussées fiévreuses de l’extrême-gauche et l’extrême-droite qui s’imposent, sans respect aucun pour quiconque ou quoi que ce soit, par des violences physiques ou morales à l’encontre de ceux, celles, qui n’arboreraient pas leur couleur criarde ou foncée ?

Ces deux extrêmes, droite et gauche, qui ont toujours été complémentaires par le passé et le présent, par leurs alliances fugaces mais réelles, par les moyens utilisés, par les déviances exercées, par leur volonté d’imposer leur doctrine à tous par le feu et le sang.

Ces derniers événements violents en France, depuis le mois de novembre 2018, nous rappellent tristement que les affres du passé sont toujours aux portes de la démocratie.

C’est pourquoi,

Devant la République Française, ses institutions et symboles,

Comment pouvons-nous tolérer que des intérêts particuliers, faussement réunis sous la houlette d’un étendard coloré, de surcroît sans tête dirigeante ou représentative, si ce n'est celles de l'Hydre, puissent ainsi défier la République Française ?

Faut-il rappeler que :

« La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.

Elle respecte toutes les croyances.

Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »

(Article 1er de la Constitution du 04 octobre 1958).

Comment ne pas protéger nos institutions, nos symboles, face aux ignominies, aux menaces, aux atteintes à l’intégrité des biens et des personnes, à l’ostracisme dirigé contre les porteurs de tolérance, aux initiateurs de réflexion et prospective, aux invectives subies par tout un chacun aux détours de barrages routiers tels des checkpoints dans une région tourmentée, à l’instar de zones de non-droit ?

D’ailleurs, que dire de ces groupes qui ralentissent nos déplacements, parfois sous la contrainte, ou nous interdisent sous la menace de passer ?

A l’instar de ces points de contrôle sur les personnes et les marchandises, au gré de l’arbitraire des anarchistes ou autres chemises colorées du moment, dont notre histoire européenne a été malheureusement témoin lors de la montée de dérives radicales et fascisantes ; lorsque les extrémismes les plus diverses s’exprimaient et s’apprêtaient à porter atteinte à nos valeurs, à notre savoir-vivre ensemble, à notre savoir-faire partagé, à nos idéaux qui nous unissaient et nous unissent toujours dans la diversité et la pluralité.

Devant nos institutions, nos maires, nos élus en tout genre et en toute charge,

Devant nos concitoyens, nos familles, nos amis, nos collègues, les générations présentes et à venir,

Devant le monde extérieur, témoin de nos silence et inaction actuels et qui est dans l’attente que la France, pays des Droits de l’Homme et des Citoyens, agisse et résiste face aux pourfendeurs de la liberté, l’égalité et la fraternité :

Comment pouvons-nous tolérer que les fondements de notre démocratie puissent-être ébranlés par des groupuscules minoritaires qui sèment les graines de la colère et celles de la déraison et ce, en organisant le désordre pour tous, la destruction de tout et n’importe quoi, en s’en prenant à des personnes de tout âge ou condition, tiennent des propos rétrogrades, assènent des insultes et coups insufflés par la haine qu’ils portent à leurs désillusions, à la réussite d’autrui, à ce qui diffère de ce qu’ils auraient voulu être ou faire, ou de ce qu’ils sont ?

Pouvons-nous continuer d’être passifs face à toutes ces exactions uniquement au prétexte que cela ne se déroule pas dans nos rues, parce que nous avons la chance de ne pas être sur le passage de la furie, que nos vies et quotidiens n’en sont pas pour l’instant chamboulés, que nous avons parfois une sympathie pour les premiers élans de manifestation ou que certaines revendications déjà exprimées correspondraient à nos attentes respectives ?

Oui, bien sûr, parfois il y a matière à être mécontent pour toutes sortes de raisons personnelles ou collectives dans des domaines divers dont : la politique au sens large, le social, l’économie, la santé, l’écologie, la Laïcité, la bioéthique, le pouvoir d’achat, les retraites, la sécurité sociale, la formation professionnelle, l’instruction de nos futures générations via l’école de la république.

Oui, nous avons le droit de manifester dans un cadre légal dont nous avons l’avantage de bénéficier en France par rapport à d’autres pays dans le monde.

Oui, les écarts entre les populations riches et pauvres s’accentuent.

Oui, la France semble perdre de sa souveraineté face aux instances de la Communauté européenne, dont nous faisons pourtant partie intégrante, ou autres lobbyings, si ce n’est tout simplement lorsqu’il s’agit de traités internationaux signés sans réel débat ouvert et public en France (Traité transatlantique Tafta/TTIP, Pacte de Marrakech, par exemple).

Oui, le contribuable français fait face à une fiscalité appelant certainement, à l’avenir, une répartition plus équitable ou, à tout le moins, davantage compréhensible et transparente.

Oui, nous pouvons continuer ainsi la liste des doléances en reprochant toujours aux autres d’être responsables de notre malheur et ainsi de suite.

Pourtant, nous avons des élus auprès desquels nous pouvons nous manifester, échanger, demander une entrevue pour leur exposer ce qui nous importe.

Nous avons la séparation des pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire, garante de l’usage approprié des institutions démocratiques.

Nous bénéficions du bicamérisme entre l’Assemblée Nationale et le Sénat qui induit une stabilité démocratique propice à la qualité des travaux législatifs et à l’équilibre des pouvoirs.

En sus, le pouvoir exécutif peut connaître une période de cohabitation au cours d’un mandat présidentiel si cela est jugé approprié et nécessaire par une motion de censure exprimée par l’Assemblée Nationale.

Au travers de la démocratie, la République Française nous offre un cadre, des moyens, une sécurité, pour que nous puissions débattre de toute thématique, élaborer des projets, proposer des pistes de réflexion ou solution, participer à la vie de la société et ce, toujours dans l’intérêt général de l’ensemble des concitoyens et de la Nation.

En notre qualité de citoyen, ou citoyenne, nous pouvons nous faire représenter au travers d’élections diverses et complémentaires : les municipales, départementales, régionales, européennes, sénatoriales, législatives, la présidentielle et, n’oublions pas, le référendum.

Mais aussi par des corps intermédiaires tels les syndicats, ou autres organes, qui peuvent interagir entre le citoyen et une instance quelconque, une entreprise, une administration, dans le cadre d’une médiation ou négociation.

Alors, pourquoi faut-il en France que la rue soit le siège de conflits et le lieu d’expression de tous les extrémismes les plus sectaires et équivoques qui tendent au chaos et à l’obscurantisme le plus étroit ?

Pourquoi, devons-nous actuellement subir les attaques incessantes d’une frange de la population, certes minoritaire, animée par des exigences soudaines, disparates, et dont l’action n’est pas le dialogue, l’usage des outils démocratiques, mais la pratique de la guérilla urbaine avec mise en danger d’autrui, sabotage, pillage et destruction de lieux symboliques ou historiques ?

Ce dernier point n’est-il pas aussi un symptôme flagrant comme quoi la mouvance des premiers gilets jaunes a fait l’objet d’un entrisme par ceux, celles, qui rêvent depuis longtemps de défaire la démocratie, la République Française, pour instaurer un état autoritaire et dictatorial ?

Où était cette France silencieuse lors des élections présidentielles 2017, 2012 voire 2007 ?

Cette France de l’abstention galopante et des bulletins blancs et nuls qui croissent constamment ?

Où était cette France atone qui, à l'heure actuelle, en devient plus inaudible quant à ses inquiétudes étouffées par les extrémismes résurgents ?

Il n’y a que bruits et furie dans l’espace public français ; le tout relayé par des réseaux sociaux avides de révolte, de croyance en les théories du complot et des médias, dits professionnels, en mal de sensationnel, d’audimat, toujours à l’affût de l’immédiateté éphémère.

Où étions-nous, tout simplement, lorsque nous devions user de notre rôle de citoyen impliqué dans la Cité et le devenir de notre pays ?

Quel citoyen sommes-nous vraiment ?

Quelle direction souhaitons-nous prendre, maintenant, afin de tendre vers des lendemains meilleurs, pour nous tous et toutes, et surtout pour les générations à venir ?

Ayons le courage d’admettre que nous avons failli à nos obligations de citoyens depuis des décennies, laissant le tout aller au gré de nos besoins consuméristes, du clientélisme électoral, du séparatisme pernicieux au nom de l’acceptation et la prééminence du communautarisme sur le collectif.

Ayons le courage de refuser l’iniquité, les divisions, les dissensions que prônent les groupes de pression cultuels, culturels, politiques ou médiatiques.

Soyons circonspects face à ceux, celles, qui réclament une 6ème république dans la précipitation sans avoir rien d’autres à proposer que le reniement partial de la 5ème République et un changement sans fondation ni articulation qui laisse présager bien des déconvenues.

Fuyons les discours délétères ou bien, plutôt, sachons nous opposer – avec courage et lucidité - à ceux, celles, qui distillent la morosité, le négativisme, la critique acerbe.

Réagissons face à ceux, celles, qui nous tiennent un discours guerrier en supputant que la guerre civile est inéluctable ou qu’une bonne guerre résoudrait tous les problèmes.

Il y a peu, trois « gilets jaunes » s’exprimaient : l’un souhaitant pousser la porte de l’Elysée, l'autre estimant que l’armée devait prendre le pouvoir et le dernier pressentant un appel aux armes dans des temps prochains.

Qui sont-ils ? Qui représentent-ils ? Quelle hubris anime ces personnes croyant être au-dessus des lois de la république et de la représentativité nationale ?

Nous avons des droits, certes, mais nous avons également des devoirs ; les uns étant liés aux autres.

Cessons d’attendre tout et n’importe quoi d’un Etat-providence ; sans quoi nous lui octroyons plus de pouvoir que nous ne l’aurions souhaité et que le bon sens ne peut accepter.

En qualité de citoyen, nous devons gagner en autonomie intellectuelle, professionnelle, sociale et économique.

Il nous faut être décideur de notre avenir en France ou à l’étranger par le biais de :

· La qualité des études, des formations professionnelles,

· L’éveil à la culture en générale, à la philosophie, aux sciences,

· Un intérêt plus fort pour la politique au sens noble du terme,

· Une plus grande acuité pour anticiper les enjeux de demain,

· Le bien-être social,

· Le savoir-vivre ensemble,

· Le savoir-faire technologique,

· La tolérance mutuelle et réciproque,

· Le développement durable,

· La bioéthique,

· L’écologie,

· Etc.

En sus des défis à relever à l’intérieur de nos frontières, il est nécessaire d’observer avec bienveillance nos pays voisins afin de voir ce qui fonctionne chez eux, si c’est le cas, et que nous pourrions importer éventuellement en France pour pallier des besoins ou des organisations déficientes méritant une évolution méliorative : enseignement des études dans les pays nordiques, particularité de la démocratie directe en Suisse, maintien des outils de production en Allemagne, …

La République Française est animée par des valeurs universelles, porteuse de qualités et principes, qui rayonnent tous azimuts dans le monde mais sachons aussi ne pas tomber dans le nombrilisme de nos querelles qui annihile tout effort, toute adaptation, tout progrès dans sa conception la plus large.

La Société doit être au service de l’Homme et non l’inverse.

Dans ce processus, la réappropriation de notre place au sein de l’Europe est cruciale afin que la Communauté européenne ne soit pas seulement un marché économique et social mais surtout une Communauté européenne portée par l’humain via des échanges culturels, linguistiques, une plus grande mobilité estudiantine, familiale et professionnelle.

En effet, rappelons-nous que la population française est d’environ 68 millions d’habitants en 2018, alors que la population mondiale est de 7,5 milliards d’êtres humains, et que c’est par une réelle implication des citoyens en France, une participation motivée aux élections européennes, l’émergence d’une conscience française et européenne que nous saurons combattre nos divergences intestines et faire face aux déséquilibres mondiaux, aux impérialismes des pays les plus puissants si ce n’est à des organisations supranationales motivées par des intérêts économiques ou religieux.

Offrons à nos jeunes générations et aux suivantes la possibilité d’être citoyen français mais aussi acteur dans un monde en perpétuelle mutation.

C’est pourquoi,

En qualité de citoyen, soyons éveillés en tout domaine, force de proposition à tout instant via les élections, les corps intermédiaires, les milieux associatifs, les cercles littéraires ou de réflexion, la presse, la radio, tout média où le journalisme doit contrôler la véracité et pertinence d’une information avant de publier quoi que ce soit, en toute indépendance de ton et parole.

Et surtout, soyons vigilants quant à toute dérive car la République Française exige beaucoup, à juste titre, de ses citoyens s’ils souhaitent le rester et transmettre ainsi un patrimoine humaniste à nos générations ci-présentes et à venir.

C’est à la condition que le citoyen soit responsable, vis-à-vis de ses droits et devoirs, que nos élus sauront être vigilants et proactifs quant à leurs responsabilités et actions.

Sachons porter haut les valeurs de la République Française, une et indivisible,

Combattons l’asservissement et la faiblesse de nos inactions,

Défendons la liberté de penser face aux objecteurs ou directeurs de conscience,

Soyons animés par la Liberté, l’Egalité, la Fraternité de nos constitutions et déclarations successives,

Reconnaissons l’importance fondamentale de la Laïcité qui ne doit supporter aucun qualificatif réducteur,

Renouons avec le lien armée-Nation, garant d’une richesse humaine sans discrimination, participant au maillage entre tous les citoyens, sans a priori d’origine ou de milieu social, et sensibilisant tout un chacun, chacune, sur les enjeux nationaux et problématiques internationales quant à la défense d’une démocratie éclairée : ses valeurs et principes, sa place dans le monde,

Ne créons pas un sentiment d’insurrection en France qui ferait le lit à un homme politique, quel qu'il soit, potentiellement tenté par les pleins pouvoirs, si tel était le cas,

Rappelons-nous que le fascisme est bien souvent issu d’une démocratie qui se perd,

Manifestons notre intérêt pour les symboles et valeurs de la République Française,

Appelons à un sursaut républicain de tous les citoyens, les maires, les sénateurs, les députés, le président et son gouvernement,

Et surtout, résistons aux extrémismes, à la démagogie, à l’obscurantisme,

RÉSISTONS ET AGISSONS EN CITOYEN !