Non ce n’est pas le 1er avril : un réfugié acquitté d’un viol car il n’avait pas « les codes culturels » ; un « gilet jaune » 4 mois ferme

En voilà une nouvelle qui lorsqu'elle est lue renforce sûrement un peu plus la colère actuelle des français !

C'est au hasard de l'un de mes surfs sur le web, que je suis tombé sur cette info,.. et dès la lecture de son titre, les bras m'en sont tombés : Dans la Manche, un réfugié acquitté d'un viol car il n'avait pas « les codes culturels »

Je place de suite le lien qui va vous permettre de lire l'article du Figaro.fr en date du 24/11/18, je pense qu'avec notre justice de m...e,... il y a de fortes probabilités que vous irez de surprises en surprises : l'article.

A noter que l'affaire est passée aux assises, et que la justice est rendue par un jury populaire,... alors juger un immigré auteur d'un viol,.. et rendre un tel verdict, une « psychose de craintes » serait-elle en train de se mettre en place dans notre pays !

Pour info, le parquet ( l'Avocat général ) a toute latitude de faire appel. En matière correctionnelle comme en matière criminelle le délai d'appel est de dix jours à compter du jugement ou de l'arrêt contradictoire : source.. Affaire à suivre donc !

La justice française parfois m'interroge, car souvent c'est bien deux poids deux mesures !

Quelques jours auparavant le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné à 4 mois ferme un « gilet jaune » qui en compagnie de 4 autres « gilets jaunes » avaient traversé l'autoroute. Mise en danger d'autrui qu'a déclaré le procureur. Je n'étais pas sur place donc je ne fais pas de commentaires, comme il y avait cette manifestation en bordure de l'autoroute, je pense que les voitures avaient dû sensiblement réduire leurs vitesses ! Le plus surprenant, c'est que les quatre autres « gilets jaunes » impliqués dans cet incident qui n'avaient pas d’antécédents judiciaires se sont vu délivrer une convocation en vue de leur comparution en février devant le tribunal correctionnel : l'article

C'est quand même étrange cette mansuétude avec l'immigré qui commet un viol, et la fermeté avec un citoyen français ( même si ce dernier a un cassier judiciaire qui semble chargé )

.. et dire qu'il y a 230 ans environ un homme risquait pour un vol d'un morceau de pain, d'être condamné au bagne... « Les Misérables » le roman de Victor Hugo.

À 26 ans, en 1795, un hiver très froid entraîne la famille Valjean dans la disette : « Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de l'église, à Faverolles, se disposait à se coucher, lorsqu'il entendit un coup violent dans la devanture grillée et vitrée de sa boutique. Il arriva à temps pour voir un bras passé à travers un trou fait d'un coup de poing dans la grille et dans la vitre. Le bras saisit un pain et l'emporta. Isabeau sortit en hâte ; le voleur s'enfuyait à toutes jambes : Isabeau courut après lui et l'arrêta. Le voleur avait jeté le pain, mais il avait encore le bras ensanglanté. C'était Jean Valjean. »

.En 1796, à 27 ans, Jean Valjean est condamné à cinq ans de bagne pour ce vol. La punition est aussi lourde parce qu'il est connu qu'il était quelque peu braconnier. Sa chaîne est ferrée le 22 avril 1796 à Bicêtre le jour où « on cria dans Paris la victoire de Montenotte remportée par le général en chef de l'armée d'Italie, que le Directoire aux Cinq-Cents, du 2 floréal an IV, appelle Buona-Parte. »4. 27 jours (donc, le 19 mai) plus tard, il arrive à Toulon. Au bagne, il sera le numéro 24601. :wiki.

Le comportement des témoins, entre courage et poltronnerie !

Lorsque prend connaissance des scènes d'agressions qui se sont déroulées en présence de plusieurs témoins notamment par exemple dans les transports en communs ( trains, métros ), surtout en période d’affluence, on se pose la question : pourquoi personne n'est intervenu ?

Pouvons-nous dire que nous vivons dans une période où le courage n'est pas le point fort de notre civilisation actuelle, et la passivité que font preuve nombre de nos concitoyens dans ce type de situation à plusieurs raisons !

- Premièrement nombre d'immigrés sont des spécialistes du maniement du « surin ».

- Deuxièmement les citoyens ont une confiance toute relative en la justice française : résultats : Google, .. car trop de faits d'agressions qui ont fait la une des médias, et qui ont relaté l'intervention courageuse d'un ou plusieurs témoins lors d'une agression sur une autre personne, les orientent dans cette méfiance. En effet nos concitoyens ont la conviction que la justice a plutôt tendance à s'apitoyer sur l'auteur, ou les auteurs de faits crapuleux,... et la conduite du ou des courageux témoins n'étant qu'anecdotique. D'ailleurs qui n'a pas en tête les exemples de gens courageux qui après avoir défendu sa famille, ou une autre personne, ont eu de sérieux déboires avec la justice et être au final condamnés par cette dernière, et les exemple ne manquent hélas pas : Là, et :Ici.

A signaler également sur ce sujet, comme d'hab sur le web, il est possible de trouver ces fameux hoax : Là.

Donc comme les immigrés se baladent tranquillement dans notre pays en ignorant les « codes culturels » en vigueur en France, je conseille à nos « premiers de classe » de faire pour « ces visiteurs » imprimer en extrême urgence dans plusieurs langues un petit mémento des dit codes, ... et pour ceux qui ne savent pas lire, de l'illustrer de petits dessins bien explicatifs comme : celui-ci, ( pour info, j'ai vu que cette initiative avait lieue en Allemagne : source .

Au cours de mes recherches, j'avais trouvé un dessin ( j'ai oublié de l'enregistrer, ...et je suis hélas incapable de le retrouver ),... il ressemblait fort à celui que j'ai placé avec ce lien déjà cité, c'est à dire même situation la montée d'escalier, sauf qu'il y avait uniquement une petite croix juste sur la fesse droite,... alors j'ai fais ce petit montage photo :Ici, .. le hic c'est que pour certains immigrés « neuneus » issus des mariages consanguins. ( ces mariages sont fréquents en pays musulmans : sources,ou dans les diasporas des pays européens, comme la pakistanaise à Londres :1 – 2 . (D'ailleurs, dans cette même ville, l'étude du généticien Stève Jones a provoquée l'indignation des musulmans : Ici. ) Il faut parfois s'interroger et se méfier sur la perception d'un dessin, en effet il y avait peut-être le risque que ces derniers prennent cette petite croix, non comme étant une interdiction, mais contraire comme symbolisant un point de cible, ou bien encore, ( comme l'affiche que je recherche montrait une femme en train de monter les escaliers ) l'emplacement d'un main pour l'aider à monter, signifiant « il faut pousser là » !

Au fait, je réfléchis « code culturel » « code culturel », t'in au fait près de 30% des musulmans qui vivent en France estiment que la charia prime sur les lois françaises ! … Comme dit l'autre à méditer !!

Conclusion !

En Europe, force est de constater qu'un grand nombre d'immigrés ne connaissent pas les « codes culturels des relations hommes/femmes » qui sont en vigueur dans les pays qui les accueillent : la preuve 1 – 2 - 3 . , Pour agir ainsi,.....c'est à croire qu'ils se passent le mot, le plus important, c'est qu'ils connaissent pertinemment le manque de courage des habitants. Reste à savoir quelles sont les mesures qui vont prendre rapidement nos « premiers de la classe » pour enrayer cette « épidémie » !

