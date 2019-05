Non, je n’ai pas regardé le concours eurovision de la chanson...

On a juste deux coups de retard, Conchita Saucisse avec déjà fait le coup de la femme à barbe et avait gagné... comme quoi, on peut gagner en faisant dans le transgenre à barbe. Mais bon, il fallait innover puisque ça avait déjà été fait.

De toutes façons, si on veut les votes des pays de l’est, faut ressortir du formal Mireille Mathieu ou Michel Sardou.

Après, on a déjà des JO à payer, en perdant, au moins, on est sur de ne jamais organiser cette farce.