Non Jésus-Christ n’est pas né un 25 décembre à Noël mais au printemps !

Bonjour chers internautes ! Pour curieux que cela soit, la date de Noël que nous fêtons chaque année le 25 décembre ne correspond absolument pas à la réalité des faits historiques et en plus la date est fausse ! Le débat étant d'ailleurs continuellement ouvert encore de nos jours…

Ci-après voici quelques éléments de réponse pour s'en faire une petite idée…



Bonnes incertitudes et remises en cause à vous !

Jésus est né à Bethléem du fait de l’obligation à cette époque du recensement imposé par l’empire romain aux habitants des provinces conquises. (hypothèse d’ailleurs en débat !)

Ensuite, sa famille (Marie sa mère et Joseph son père) qui vivait de façon relativement aisée à Nazareth avait du fuir en Égypte pendant la toute petite enfance de Jésus comme migrant en attendant que le roi Hérode ne décède, car il en voulait à la vie de cet enfant dont on lui avait révélé qu’il serait le nouveau roi d’Israël. Il fit d’ailleurs massacrer tous les enfants nés dans la rgion de Bethléem qui avaient jusqu’à deux ans pour se débarrasser de ce petit soucis de revendication de sa royauté temporelle… (Voir ici !)

En fait Jésus de Nazareth serait beaucoup plus qu’une roi temporel et bien plus qu’un roi d’humanité, car il serait roi des âmes de ce monde et le sauveur des âmes repenties…

Mais cela était à l’époque totalement incompréhensible pour les puissants et docteurs de la Loi qui pactisaient avec l’empire romain faute de pouvoir être indépendants… On dirait de nos jours, des collaborateurs ! On constatera d’ailleurs que dans bien des occasions, rien n’a véritablement changé de nos jours hélas…

Seuls les pauvres de l’époque comprendraient ce message divin et le suivraient dans sa démarche grâce à leur humilité dès son enseignement public à partir de ses trente ans jusqu’à sa crucifixion presque trois ans plus tard…. (voir ici !)



De plus, sa résurrection trois jours après avoir remis son âme à Dieu comme il l’avait préalablement annoncé montrerait la vérité de sa toute puissance sur les éléments terrestres…

Et il réapparaîtra ensuite à ses apôtres pour les rassurer, les protéger, les encourager à suivre son enseignement et à propager son message divin dans le monde entier grâce à la Pentecôte qu’il leurs offrira avant sa remonté en lumière chez Dieu son Père céleste… (Cf. : « Christos, c’était lui »)

Voilà ! C’est aussi simple que cela !

Bon mais redescendons maintenant sur Terre et rappelons quand même quelques vérités toutes simple :

Jésus-Christ, n’était pas né à Noël, ni en l’an zéro de notre ère ! (voir ici et là !)

Et pourquoi donc cela me direz-vous !

Pour les raisons suivantes proposées par des spécialistes qui nous recadrent pour notre plus grande remise en cause de nos certitudes bêtement rabâchées pendant deux millénaires :

1 - Première raison climatique :

Naissance de Jésus, le 25 juin de l’an 2 avant J.-C.

———————————————— Le “Sauveur” serait né au printemps ! ————————————————

(extrait)

(…) Selon les recherches et travaux de Madame Sylvie Chabert d’Hyères, traductrice et spécialiste mondiale qui se base principalement sur les textes précis de Saint Luc (cf. : voir son livre consacré au Codex Bezae Cantabrigiensis), il semblerait que Jésus soit né à Bethléem au printemps de l’an 2 avant J.-C.

Précisons que L’évangile de Luc fut écrit en Grec sous le pontificat de Théophile entre 37 et 41 AD, et les Actes des Apôtres entre 58 et 60 AD et que le Codex Bezae Cantabrigiensis qui remonterait à l’an 400 permet de connaître les textes tels qu’ils étaient dans les années 170 après J.-C. (voir aussi le numéro spécial consacré à Luc dans la revue Archéologie n° 279 du 01.12.2002.)

Dans l’hypothèse d’une annonciation de l’ange Gabriel le jour de Kippour de l’an 751 de Rome, soit le 19 septembre de l’an 3 av J.-C. [le temps de la gestation humaine étant de 280 jours], la naissance de Jésus intervint le 25 Juin de l’an 752 de Rome, soit l’an 2 av J.-C., au jour exact du solstice cette année là. Donc Noël serait le 25 Juin !

(…)

La question qui coule de source :

Pourquoi la naissance au printemps et non en décembre :

C’est tout simple comme point de repère : Dans ce pays, en hiver, il pleut et il fait froid. Donc les bergers ne sortent pas et les brebis sont à l’abri ! Ce n’est qu’à partir du printemps que les bergers sont dehors jusqu’à l’automne suivant.

(…)

Procès et crucifixion avant la Pâque en avril de l’an 30 après J.-C.



Madame Sylvie Chabert d’Hyères précise, toujours en référence aux écrits de l’apôtre Luc, que le procès de Jésus se serait déroulé de jour devant le sanhédrin, puis devant Pilate, puis Caïphe et enfin à nouveau Pilate en présence du peuple. La crucifixion n’aurait donc pas pu se faire le même jour. Il faut rajouter une nuit. Ce n’est que le jour suivant que Jésus aurait été crucifié.

Luc ne l’a pas précisé, mais rien n’empêche d’inscrire une nuit entre le procès et la crucifixion. C’est même nécessaire. Luc aurait du le préciser. Il ne l’a pas fait. Ou bien la précision était donnée, mais un scribe a pu l’ôter... Il y a une lacune dans le texte de Luc. Mais ce n’est pas pour autant une erreur ou une contradiction.



Donc en l’année 30 après J.-C, Jésus est arrêté dans la nuit pascale du mercredi (14 Nisan en l’an 30 après J.-C.) au jeudi, flagellé et emprisonné dans la nuit du jeudi au vendredi et crucifié dès l’aube le vendredi à la troisième heure (09 h00 vendredi). Les ténèbres enveloppent la terre à la sixième heure (midi).

Le Christ pousse son dernier cri à 15h00 et meurt.

Le Christ est enterré à la hâte (mis au tombeau plus précisément !) avant le coucher du soleil de vendredi, à environ 18h00, avant que le Premier Jour Saint ne commence (au crépuscule). (…)

(Source ici !)

2 - Deuxième raison astrologique :

Naissance de Jésus, le 21 août à midi de l’an 7 avant J.-C.



Le thème de Jésus développé par M. Patrick Giani qui situe la naissance du Sauveur en l’an moins 7 av. J-C.

Voir son hypothèse sur son site ici : La Naissance le 21 août à midi de l'an 7 avant J.-C.

Selon d'autres sources, il semblerait que le Sauveur soit né entre l'an moins 2, moins 6 ou moins 7 de notre ère.

Lire ici un article du Monde de 2020.

3e - Troisième raison politique :

En 354, le pape Libère fixe la fête commémorant la naissance du Christ au 25 décembre !

Un article démontre que le 25 décembre était en fait la date depuis l’an 274 (officialisé par l’empereur Aurélien à des fin politiques) dans l’Empire romain, le jour dédiée du Dieu Mithra, divinité indo-iranienne apparue vers 1500 ans avant Jésus-Christ.

Pour tenter de contrer l’influence croissante de cette divinité païenne, les autorités religieuses chrétiennes décident d’instaurer une toute nouvelle fête : Celle de la naissance de Jésus.

(Naissance qui n’intéressait pas les Chrétiens à l’époque !)

Le lobby chrétien parvient à ses fins : le christianisme, appuyé par l’Empereur Constantin, gagne petit à petit du terrain sur le mithraïsme qui tombe bientôt dans l’oubli…

Pas besoin de vous faire un dessin, la date du 25 décembre est choisie.

Et voilà pourquoi la célébration de la naissance de Jésus qui est une pratique très tardive aura pour jour le 25 décembre, jour du solstice d’hiver !

Jean Chrysostome né à Antioche (aujourd’hui Antakya en Turquie) entre 344 et 349, et mort en 407, considéré comme un des Pères de l’Église, n’allait donc pas se mettre à dos ceux qui voulaient remplacer la fête de Mithra par celle de la naissance du Christ.

Rappelons-nous que la célébration de la naissance de Jésus est une pratique très tardive qui n’apparaît que vers l’an 300.

(Source)

Donc, quand, en 354, le pape Libère fixe la fête commémorant la naissance du Christ au 25 décembre pour promouvoir l'essor du christianisme et remplacer les fêtes populaires célébrées autour du solstice d'hiver, il ne fait que faire coïncider le mythe chrétien aux allégories populaires déjà en vigueur (depuis Constantin déjà), elles-mêmes issues de légendes et cultes populaires en fait postérieures à la tradition spirituelle dans laquelle s’inscrit le christianisme primordial du Johanisme hérité des mystères égyptiens. Souce : Patrice Hernu : Note du 22 décembre 2018.

Conclusion :

Pour résumer, au final, non seulement la date de naissance de Jésus-Christ est fantaisiste et la mise en pratique le 25 décembre pour la Noël est à des fins de propagande, mais comme le rappelait le Pape Benoît XVI, la date de naissance du Sauveur est fausse ! (*) et il situe cette date à fixer quelques années auparavant (en 6-7 avant J.-C.)…

Notons aussi que d’autres spécialistes pensent que le Sauveur serait né entre l'an moins 7 et l'an moins 2 de notre ère ! Là il y a encore débat… et ce n’est pas près d’être fini !

N'étant pas spécialiste je ne peux qu'apprécier le travail de recherche des uns et des autres sur ce sujet. Bon il est vrai que beaucoup de vérités écrites dans la Bible sont à prendre avec des pincettes et l'on constate quand même de grandes inexactitudes (pour ne pas dire plus !)…

Personnellement, ce qui me désole le plus dans toute cette histoire, c’est toute ce bazar commercial qui est fait le jour supposé anniversaire de la naissance terrestre du Sauveur. Ce mercantilisme me donne la nausée devant tant de bassesse de l’humain qui ne comprend rien à rien deux millénaires après la naissance du Fils de Dieu qui est venu nous annoncer que nous sommes tous frères ici bas et que notre âme doit resplendir de la connaissance de la Vérité au lieu de se laisser étouffer par la bassesse matérialiste qui ne voit pas plus loin que le temps de sa petite vie terrestre et se comporte sottement envers ses frères (et sœurs) pendant cette très courte vie et en oublie qu’une autre vie ensuite existe en toute Éternité et rayonnement comme nous l’a enseigné ce Sauveur Jésus-Christ (Fils de Dieu).

Il n’est qu’à constater toutes ces misères, ces sans abris, ces migrants, ces stupides massacres guerriers poussés par les puissants de ce monde, alors que nous avons la possibilité de vivre tous heureux ici-bas nous les 8 milliards d’humains si nous partageons les richesses matérielles (et spirituelles) mises à notre disposition… Nous en serons d’ailleurs comptable devant l’Éternel le moment venu… (Lire aussi : ••• J’ACCUSE ! (et je propose) •••) Amen !

Votre serviteur de service, chercheur en la vérité de l’Éternel à ses heures !

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 28 novembre 2022.

————

À découvrir (pour ne pas mourir complètement idiot !) :

Un livre profond et remarquable de Mme Sylvie Chabert d’Hyères :

La traduction française d’un manuscrit grec et latin de l’an 400, des quatre Évangiles (Luc, Marc, Jean, Matthieu) et des Actes des Apôtres :

L'Evangile de Luc et les Actes des Apôtres selon le Codex Bezae Cantabrigiensis paru en avril 2009 aux éditions l'Harmattan.

Voir également, une vidéo de 2009 de l'entretien avec la traductrice et spécialiste mondiale du codex bezae, Mme Sylvie Chabert d’Hyères, auteure de ce livre.

À découvrir aussi puisque l’on n’est pas trop radin ni trop borné, bien que terrien : “Heureux ceux qui croient sans voir !” disait le Christ (Les apparitions de la Sainte Vierge au Mexique et en Egypte).

———————————————————————————————————————

Tags :

#Noël, #Naissance de Jésus-Christ, #Anniversire de la naissance du Christ, #Datation du Christ,