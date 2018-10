Non l’ONU n’a pas remis en cause l’interdiction de la burqa en France

Bonjour

Gaulois réactionnaires, Gauloises réactionnaires, ne vous laissez pas berner par la propagande islamo-gauchiste. La France est et reste le pays des droits de l’homme !

Je l’avais lu et approuvé nous disons la même chose mais différemment « les awacs » on en trouve partout. Le mien est toujours en attente et je ne pensais pas que celui-ci sortirait, mais bravo !

Cdt

Le Panda