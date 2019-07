Non, la canicule ce n’est pas fini...

@rosemar

Ah oui ! ... Cela devient grave et ce n’est pas ce que j’ai connu.

Cependant les journalistes cherchent toujours les trains qui arrivent en retard.

Et ils ont un gros souci de surpopulation et d’exode ( comme il est dit )

Cela fait quelques années que je n’y suis retourné mais déjà en 2014, les moussons étaient décalées et bien moins abondantes en rapport des années 80.

Cependant, des chaleurs à 50°, ça j’ai connu et quand en plus tu as 85 % d’humidité comme à Pondy ou Goa .Cela peut vite devenir réellement insupportable, tu as l’impression que ta cervelle entre en ébullition.

Cela s’accélère partout, même dans le Tarn où j’habite, région assez humide, nous sommes en alerte rouge.

Alors évidemment, sous les tropiques ...