Non, le père Noël n’existe pas !

et avant sol invictus, le culte de Mithra

et dans les contrées celtiques, d’autres religions solaires autour du dieu solaire Bellenos et la célébration des solstices et équinoxes

le christianisme est un syncrétisme à géométrie vairable adaptable à tous les peuples dont il peut intégrer les panthéons sous forme de saints et les rituels en transformant n importe quelle fête en grand’messe