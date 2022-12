« Non, moi j’en ai rien à foot de tout leur cirque ! »

« Un peuple submergé par la médiocrité se condamne à l'échec et à la misère quand il en connaît plus sur le football que sur ses propres droits, quand il crie plus fort pour un but que pour une injustice et quand il exige plus d'un joueur que de ses dirigeants ! » Valérie Priolet 18 décembre 2022.

Evidemment voilà une phrase forte qui sonne juste ! Et j'en rajoue une petite couche à cette occasion :

Et si cela ne suffit pas, les dirigeants sont très doués pour provoquer des désaccords entre les citoyens, rajouter des futilités, leurs donner un sentiment d'impuissance, les aider à vivres à crédit, leurs compliquer l'accès aux lois et aux possibilités de réclamations… Bref ! En faire des esclaves soumis à vie ! (Cf. : ••• L’esclave moderne ••• )

Bon moi je me serai bien acheté un ballon pour mon usage personnel, mais vu que je n’ai même plus une piécette pour me trouer le fond de mes poches, car j’ai déjà tout dépensé pour subvenir à ma survie de migrants, de pauvres, de sans-abris , d’enfants sdf, de ma condition des pays défavorisés, alors il faudrait que je rejoue et gagne au lotto pour m’en acheter un billet gagnant illusoire (Un gagnant du loto qui en perd la boule !) dont la recette ne ferait en plus que remplir les caisses de l’état !

Et comme l’écrivait Marcel Pagnol dans l’une des réparties de l’un de ses livres célèbre « La gloire de mon père » : Ce serait couillon si je gagnais, d’avoir pour le coup plusieurs ballons à ne plus savoir qu’en faire « vu que l’on n’a qu’un trou du cul ! (et il faudrait alors que je partage et comme je n’ai jamais été habitué à cela ! ) ce ne serait pas non plus très raisonnable d’accumuler tous ces biens terrestres car on n’emporte rien de tout cela au Paradis !

Votre serviteur, qui n’aime pas du tout perdre car ça le ferai pleurer comme Kylian Mbappé et ce serait vraiment la honte de se faire consoler par un chef d’état que l’on cautionne pas du tout !

Non finalement j’en ai rien à foot de tout leur cirque !

(Excusez mon humour pince sans rire !)

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 19 décembre 2022.



# Qatar 2022, #Foot, #Coupe du Monde,