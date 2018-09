Non, Monsieur Benalla, le Sénat n’est pas une institution méprisable !

Ce Benalla est un puits sans fond. Il est convoqué par la commission d’enquête sénatoriale et se fend de bordée d’injure, pendant que la ministre de la justice se transforme en avocat commis d’office et nous sort des conneries du style « il ne peut pas y avoir d’interférences entre la commission d’enquête et l’information judiciaire » alors que le sénat se fiche de la procédure judiciaire et cherche avant tout à savoir la fonction exact de ce Benalla dans l’appareil d’état. Fonction qu’à aujourd’hui personne ne connait.





Et puis volant le roi de la république qui dit en bon énarque qu’une commission d’enquête doit se limiter à enquêter sur l’exécutif c’est à dire le gouvernement et pas le président qui est élu par le peuple et n’a de compte à rendre qu’à celui ci. Il nous donne ainsi la preuve qu’à l’ENA il a du sécher quelques courts à commencer par ceux sur le rôle et fonctionnement d’une commission d’enquête parlementaire qui est là pour enquêter sur sur la gestion d’un service public ou sur des faits déterminés particulièrement graves.