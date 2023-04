Nord Stream : pour l’UE, ’il vaut mieux ne pas savoir’ qui est le coupable (Washington Post)

Les enquêteurs doutent du rôle du voilier dans l'attentat contre le gazoduc Nord Stream

Les autorités pensent que plusieurs navires ont pu être impliqués dans le sabotage du gazoduc l'année dernière et se demandent si le voilier de 50 pieds que les enquêteurs ont parcouru à la recherche d'indices ne serait pas un leurre.

Par Shane Harris, Souad Mekhennet, Loveday Morris, Michael Birnbaum et Kate Brady

M. Harris s'est rendu à Varsovie et à Washington, M. Mekhennet à Berlin et à Washington, M. Morris à Berlin, M. Birnbaum à Washington et M. Brady à Rügen et à Rostock, en Allemagne. Meg Kelly à Washington a contribué à ce rapport.

Source : Washington Post, le 3 avril 2023

Traduction [et commentaires] : lecridespeuples.fr

Note : Comme souvent dans la presse mainstream, il faut parvenir aux derniers paragraphes de l'article pour avoir les informations-clés. Le beurre (servir la soupe à l'empire) et l'argent du beurre (prétendre avoir réellement informé le public, dont 90% n'arrivera jamais à la fin de l'article)...

Le yacht de 15 mètres Andromeda, dont les procureurs allemands ont affirmé qu'il pourrait être lié à la destruction des pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2 dans la mer Baltique.

Après que des saboteurs ont gravement endommagé les gazoducs Nord Stream en septembre dernier [et après que Seymour Hersh ait publié un article détaillé accusant l'administration Biden de cet attentat], les autorités allemandes ont jeté leur dévolu sur un voilier de location qui semblait avoir participé à la pose d'engins explosifs dans les profondeurs de la mer Baltique.

Mais après des mois d'enquête, les forces de l'ordre soupçonnent désormais que le yacht de 15 mètres, l'Andromeda, n'était probablement pas le seul bateau utilisé dans cette attaque audacieuse. Ils affirment également que le bateau pourrait avoir été un leurre, mis en mer pour détourner l'attention des véritables auteurs de l'attentat, qui sont toujours en fuite, selon des responsables ayant connaissance de l'enquête menée par le procureur général de l'Allemagne. Ils ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour partager des détails sur l'enquête en cours, y compris des doutes sur le rôle de l'Andromeda qui n'ont pas été rapportés précédemment.

Les autorités espèrent que la véritable raison d'être d'Andromeda dans la démolition en eaux profondes permettra d'en savoir plus dans le cadre d'une enquête internationale aux enjeux considérables, qui pourrait permettre de retrouver les responsables et d'expliquer leurs motivations, qui restent floues [si on est sourd, muet, aveugle et stupide par-dessus le marché].

Des responsables américains et européens ont déclaré qu'ils ne savaient toujours pas avec certitude qui était à l'origine de cette attaque sous-marine. Mais plusieurs d'entre eux ont déclaré qu'ils partageaient le scepticisme des Allemands quant au fait qu'un équipage de six personnes sur un voilier ait pu poser les centaines de kilos d'explosifs qui ont mis hors service Nord Stream 1 et une partie de Nord Stream 2, un ensemble plus récent de gazoducs qui ne livraient pas encore de gaz aux clients.

Les experts ont noté que s'il était théoriquement possible de placer les explosifs sur le gazoduc à la main, même des plongeurs expérimentés auraient eu du mal à s'immerger à plus de 60 mètres au fond de la mer et à remonter lentement à la surface pour laisser à leur corps le temps de se décompresser.

Une telle opération aurait nécessité plusieurs plongées, exposant l'Andromeda à la détection des navires proches. La mission aurait été plus facile à dissimuler et à réaliser à l'aide de véhicules sous-marins pilotés à distance ou de petits sous-marins, ont déclaré des experts en plongée et en sauvetage qui ont travaillé dans la zone de l'explosion, où la mer est agitée et le trafic maritime intense.

L'enquête allemande a permis de déterminer que les traces d'explosifs « de type militaire » trouvées sur une table à l'intérieur de la cabine du bateau correspondent au lot d'explosifs utilisés sur le gazoduc. Plusieurs responsables ont douté que des saboteurs compétents aient pu laisser accidentellement des traces aussi flagrantes sur le gazoduc.

Plusieurs fonctionnaires doutent que des saboteurs habiles laissent derrière eux des preuves aussi flagrantes de leur culpabilité. Ils se demandent si les traces d'explosifs —recueillies des mois après que le bateau loué a été rendu à ses propriétaires— n'étaient pas destinées à amener les enquêteurs à considérer l'Andromeda comme le bateau utilisé pour l'attentat.

« La question est de savoir si l'histoire du voilier est une distraction ou si elle ne constitue qu'une partie du tableau », a déclaré une personne au fait de l'enquête.

D'autres encore estiment que les poseurs de bombes ont peut-être simplement fait preuve de négligence.

« Tout ne colle pas », a déclaré un haut responsable européen de la sécurité à propos des fragments de preuves. « Mais les gens peuvent faire des erreurs. »

Les soupçons se portent sur la Pologne et l'Ukraine

L'enquête allemande a établi un lien entre la location du yacht et une société polonaise, elle-même détenue par une société européenne liée à un Ukrainien de premier plan, ce qui alimente les spéculations de Berlin à Varsovie en passant par Kiev, selon lesquelles un partisan de Kiev aux poches profondes pourrait avoir financé l'opération. L'identité de la société polonaise et de l'Ukrainien, ainsi que ses motivations potentielles, restent floues.

Sur la base des premières conclusions allemandes, des fonctionnaires ont évoqué à voix basse l'implication potentielle des gouvernements polonais ou ukrainien dans l'attentat. Selon certains, la Pologne avait sans doute un motif, étant donné qu'elle a été l'une des critiques les plus virulentes du projet Nord Stream depuis son lancement à la fin des années 1990, avertissant que les gazoducs, reliant l'ouest de la Russie à l'Allemagne, rendraient l'Europe dépendante du Kremlin en matière d'énergie.

Marcin Przydacz, principal conseiller du président polonais en matière de politique étrangère, a appelé à la prudence avant de tirer des conclusions à partir des premiers éléments de preuve. Il partage lui aussi l'avis selon lequel l'Andromède pourrait être un leurre, mais il a ajouté qu'il pourrait avoir été mis en place par Moscou [lol].

« Il pourrait s'agir d'un jeu russe visant à accuser la Pologne, a déclaré M. Przydacz lors d'un entretien accordé au palais présidentiel de Varsovie. La Pologne n'a rien à voir avec cette attaque. »

Les services de renseignement n'ont pas trouvé de preuves évidentes de la responsabilité de la Russie, qui était initialement le principal suspect [aux yeux de tous les imbéciles].

En privé, d'anciens responsables du gouvernement polonais ont déclaré qu'en dépit de l'opposition véhémente du pays à Nord Stream et de son soutien sans faille à l'armement de l'Ukraine, ils doutaient que le président Andrzej Duda autorise un acte qui risquerait de fracturer l'alliance des nations qui se sont portées à la défense de l'Ukraine. Les responsables polonais qualifient régulièrement le conflit entre l'Ukraine et la Russie de « notre guerre » et craignent que si le président russe Vladimir Poutine réussit à s'imposer dans ce pays, il ne s'attaque ensuite à la Pologne.

Les soupçons se sont également portés sur l'Ukraine en tant que coupable des attentats à la bombe contre Nord Stream, sur la base notamment de communications interceptées de personnes pro-Ukraine discutant de la possibilité de mener une attaque contre les gazoducs avant les explosions, comme l'a précédemment rapporté le Washington Post.

Un haut responsable occidental de la sécurité ayant connaissance des renseignements recueillis secrètement a déclaré que les communications n'ont été découvertes qu'après l'attentat, lorsque les agences d'espionnage occidentales ont commencé à rechercher des informations dans leurs dossiers.

« L'Ukraine n'a absolument pas participé à l'attaque contre Nord Stream », a déclaré le mois dernier Mykhailo Podolyak, l'un des principaux conseillers du président Volodymyr Zelensky, en se demandant pourquoi son pays mènerait une opération qui « déstabilise la région et détourne l'attention de la guerre, ce qui n'est absolument pas bénéfique pour nous ».

Ceux qui soupçonnent l'implication de l'Ukraine ont déclaré que la mise hors service du gazoduc aurait pu être une tentative de galvaniser le soutien des alliés face à l'agression russe, et en particulier de renforcer la détermination de l'Allemagne. L'Allemagne avait cessé d'activer l'autorisation pour le gazoduc Nord Stream 2 quelques jours avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine.

Les autorités américaines et européennes ont d'abord accusé la Russie d'être à l'origine du bombardement. Le pays avait déjà interrompu les flux de gaz sur le Nord Stream 1, le plus ancien des deux ensembles de gazoducs. Cela suggérait que Moscou était prête à exercer une forme de chantage politique en matière d'approvisionnement énergétique.

L'une des deux conduites du Nord Stream 2 reste intacte. Les deux conduites du Nord Stream 1 ont été sectionnées lors des explosions du 26 septembre.

Certains fonctionnaires ont déclaré que des saboteurs ukrainiens ou d'autres pays agissant dans l'intérêt de l'Ukraine auraient pu attaquer Nord Stream à l'insu de M. Zelensky, arguant du fait qu'il ne dispose pas d'une visibilité totale sur toutes les opérations de son gouvernement ou de l'armée. Ce type de déni plausible pourrait protéger le [tristement] célèbre dirigeant et atténuer les retombées politiques d'une attaque effrontée liée à son pays, ont déclaré ces responsables.

Aucun pays n'a fourni de preuves solides liant les attaques à l'Ukraine, et un haut fonctionnaire de l'administration Biden a averti que les communications interceptées par des acteurs pro-ukrainiens n'étaient pas concluantes.

Le ministre allemand de la défense, Boris Pistorius, a mis en garde contre toute conclusion hâtive quant à l'identité des responsables, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une opération « sous faux drapeau », une idée reprise par d'autres responsables politiques allemands.

Roderich Kiesewetter, un député allemand qui fait partie d'une commission qui a été informée le mois dernier par des responsables des services de renseignement de l'avancement de l'enquête, a déclaré qu'il pensait que les enquêteurs n'avaient pas encore communiqué de résultats parce que les « preuves étaient beaucoup trop minces ».

M. Kiesewetter a déclaré que les spéculations infondées sur les coupables pourraient mettre en péril la cohésion de l'Europe. « Nous devrions continuer à nous demander qui avait un intérêt dans la détonation et qui profite de l'incertitude et des accusations », a-t-il déclaré.

La piste des miettes de pain

Alors que le mystère Nord Stream s'est transformé en un jeu international de Cluedo, les enquêteurs allemands ont inspecté l'Andromeda à la recherche de pistes. Les autorités ont commencé à s'intéresser au navire après que l'agence nationale de renseignement du pays a reçu un « tuyau très concret » d'un service de renseignement occidental selon lequel le bateau pourrait avoir été impliqué dans le sabotage, selon un responsable allemand de la sécurité, qui a refusé de nommer le pays qui a partagé l'information.

Les autorités allemandes ont jugé l'information crédible et l'ont transmise aux forces de l'ordre.

Selon les enquêteurs, l'Andromeda a laissé une trace virtuelle de miettes de pain lorsqu'il a quitté un port allemand pour se rendre en mer Baltique.

Mola Yachting a loué le bateau le 6 septembre au port Hohe Düne de Warnemünde, une ville portuaire allemande située sur la Baltique, près de Rostock, qui se trouve à environ 145 miles au nord de Berlin. Le lieu de location est situé à proximité d'un immense complexe de vacances, qui abrite un hôtel cinq étoiles, sept restaurants et un centre commercial haut de gamme, avec vue sur le port.

Les enquêteurs ont déclaré que le bateau s'est ensuite dirigé vers le nord-est et s'est arrêté à Hafendorf Wiek, ou « village portuaire de Wiek », dans la partie la plus septentrionale de l'île de Rügen.

Lors de la visite d'un journaliste du Post au début du mois de mars, la zone s'était vidée, à l'exception de quelques promeneurs de chiens locaux qui bravaient les températures mordantes. Une demi-douzaine de yachts flottaient dans l'eau à l'endroit où l'Andromeda aurait été amarré. « Les enquêteurs sont arrivés à la mi-janvier et nous les avons aidés dans la mesure du possible », a déclaré le capitaine du port, René Redmann.

« Il ne serait pas inhabituel qu'un bateau partant de Rostock à destination de Bornholm s'arrête à Wiek », a fait remarquer M. Redmann, en référence à une île danoise proche du site de l'explosion du Nord Stream. Les enquêteurs pensent que l'Andromeda a quitté Hafendorf Wiek et s'est amarré au large de la petite île de Christianso, près de Bornholm.

L'arrêt à Hafendork Wiek a peut-être offert à l'équipage de l'Andromeda une dernière chance de s'approvisionner avant de se rendre sur le site de l'explosion.

« Beaucoup de choses sont chargées sur les bateaux... y compris des provisions », a déclaré M. Redmann. « Certains s'arrêtent pour faire le plein de carburant. » M. Redmann n'a pas voulu confirmer que l'Andromeda s'était arrêté là, invoquant la poursuite de l'enquête des forces de l'ordre. Il a ajouté qu'il n'avait aucune trace de l'identité des membres de l'équipage, mais seulement le nom du bateau, le nombre de personnes à bord et le type d'embarcation.

« L'enregistrement des noms des passagers est du ressort du charter », a déclaré M. Redmann.

Thomas Richter, copropriétaire de la société de charter Mola, a déclaré que la recherche de l'Andromeda avait eu lieu à Dranske, sur l'île de Rügen, où le yacht était entreposé pour l'hiver. Il n'a pas souhaité donner plus de détails.

Ne parlez pas de Nord Stream

Malgré toutes les intrigues autour de l'identité de l'auteur de l'attentat, certains responsables occidentaux ne sont pas très désireux de savoir qui a bombardé le gazoduc.

Lors des réunions des responsables politiques de l'Europe et de l'OTAN, les fonctionnaires ont adopté un refrain, a déclaré un diplomate européen de haut rang : « Ne parlez pas de Nord Stream ». Les dirigeants ne voient pas l'intérêt de creuser trop profondément et de trouver une réponse inconfortable, a déclaré le diplomate, faisant écho aux sentiments de plusieurs de ses pairs dans d'autres pays qui ont dit qu'ils préféraient ne pas avoir à gérer la possibilité que l'Ukraine ou des alliés [voire le gouvernement Biden lui-même, avec l'aide de satellites européeens de l'OTAN] soient impliqués.

Même si le coupable était clairement désigné, cela ne mettrait probablement pas fin à la fourniture d'armes à l'Ukraine, ne diminuerait pas le niveau de colère à l'égard de la Russie et ne modifierait pas la stratégie de la guerre, ont fait valoir ces fonctionnaires. L'attaque a eu lieu il y a plusieurs mois et les alliés ont continué à engager des armes plus nombreuses et plus lourdes dans la lutte, qui se trouve à une période charnière dans les prochains mois.

Étant donné qu'aucun pays n'a encore été exclu de la liste des auteurs de l'attaque, les responsables ont déclaré qu'ils répugnaient à partager des soupçons qui pourraient accidentellement mettre en colère un gouvernement ami qui aurait pu jouer un rôle dans le bombardement de Nord Stream.

En l'absence d'indices concrets, un silence gêné a prévalu.

« C'est comme un cadavre lors d'une réunion de famille », a déclaré le diplomate européen, en recourant à une analogie sinistre. Tout le monde voit bien qu'il y a un corps, mais fait comme si de rien n'était. « Il vaut mieux ne pas savoir. »

Explication de vote de Vassily Nebenzia, représentant permanent de la Fédération de Russie à l'ONU, avant le vote du Conseil de Sécurité sur un projet de résolution concernant les actes de sabotage sur le gazoduc Nord Stream, le 27 mars 2023.

Source : Mission permanente de la Russie à l'ONU

Traduction : lecridespeuples.fr

Monsieur le Président,

Nous nous réunissons aujourd'hui pour voter sur un projet de résolution sur la tenue d'une enquête internationale sous les auspices du Secrétaire général sur les actes de sabotage du gazoduc Nord Stream qui ont eu lieu dans la mer Baltique en septembre 2022. Le projet a été proposé par la Fédération de Russie et coparrainé par la Chine, la Biélorussie, le Venezuela, la République Populaire de Corée du Nord, le Nicaragua, la Syrie et l'Érythrée.

Lorsque le Conseil de sécurité s'est réuni en février sur cette question, nous avons annoncé cette initiative parce que nous avions des doutes profonds et plutôt bien fondés quant à l'objectivité et à l'efficacité des enquêtes nationales en cours dans certains États européens. Malheureusement, ces derniers ne montrent aucune intention de coopérer avec les parties intéressées (en particulier avec mon pays, qui est l'une des parties les plus touchées) afin de découvrir toute la vérité sur ce crime qui a mis en péril divers aspects de la paix et de la sécurité internationales. En outre, ces pays tentent d'induire le Conseil en erreur de manière constante et délibérée en affirmant qu'ils auraient informé la Russie de leurs efforts. Une fois de plus, nous voudrions attirer l'attention sur nos lettres datées du 13 mars (S/2023/193) et du 24 mars (S/2023/223), auxquelles était jointe une copie de la communication entre les services étrangers russes et les organes compétents des autorités allemandes, danoises et suédoises. Il ressort clairement de cette communication que les autorités des États en question ne nous ont donné que des réponses formelles. Par conséquent, sans une enquête internationale objective et transparente, nous ne pourrons pas découvrir la vérité.

C'est pourquoi, tout en agissant dans un esprit ouvert et constructif, nous proposons à nos collègues du Conseil d'adopter une résolution qui chargerait le Secrétaire général de présenter des propositions en vue de la création d'une commission internationale indépendante chargée de mener une enquête exhaustive, transparente et impartiale sur les circonstances de l'incident. Cela semble particulièrement important dans le contexte des faits nouveaux et des spéculations des médias sur cette question, qui peuvent être caractérisés par un degré variable de fiabilité ou d'absurdité.

Lors des dernières étapes des consultations sur notre projet de résolution, le seul argument que nous avons entendu de la part des collègues qui doutaient de la nécessité d'une enquête internationale était que nous devions d'abord attendre les résultats des enquêtes nationales. À cela, nous devons répondre que ces enquêtes peuvent durer éternellement de la même manière inefficace et non transparente, alors que nous perdons un temps précieux. Tout cela nous fait penser que les efforts de ces enquêtes pourraient viser non pas à clarifier les circonstances du sabotage, mais à dissimuler les preuves et à « nettoyer » la scène du crime. Nous pensons que le Conseil est responsable devant la communauté internationale de la réponse à apporter à de telles attaques. Par ailleurs, notre initiative ne limite en rien les enquêtes nationales. Au contraire, notre projet de résolution appelle à une coopération globale des États membres avec la commission qui sera mise en place. Nous espérons que cela conduira à une synergie de tous les efforts pertinents. Chers collègues, il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter.

En outre, le récent épisode de la découverte d'un objet non identifié sur l'un des fils du Nord Stream, ainsi que la décision des autorités danoises d'autoriser Nord Stream AG à participer à son inspection, réitèrent la nécessité de procédures internationales. Nous doutons qu'une telle autorisation aurait été possible si nous n'avions pas attiré l'attention du monde entier sur la situation flagrante des enquêtes nationales. Si même cette transparence minimale ne peut être assurée qu'en raison de l'attention internationale portée aux activités des gouvernements enquêteurs, alors il ne fait aucun doute que des efforts mondiaux sont nécessaires.

Monsieur le Président,

Au cours des consultations sur le projet, la partie russe a agi avec un maximum de responsabilité et de flexibilité et s'est efforcée de rendre le projet acceptable pour tous les États. Toutes les préoccupations soulevées par les membres du Conseil ont été prises en compte.

Nous appelons le Conseil de sécurité à soutenir cette résolution. Son adoption enverra un signal clair que de tels actes de sabotage contre des infrastructures transfrontalières sont inacceptables et que leurs auteurs doivent être tenus pour responsables. Nous sommes convaincus que cela répond aux intérêts de tous les États et de la communauté mondiale dans son ensemble.

Je vous remercie de votre attention.

Aucun État n'a jugé bon de voter Non.

Les 12 autres se sont abstenus, ce qui revient au même, en plus hypocrite :

🇺🇸

🇫🇷

🇬🇧

🇦🇱

🇦🇪

🇪🇨

🇬🇦

🇬🇭

🇯🇵

🇲🇹

🇲🇿

🇨🇭

⚠️La palme d'or de la servilité et de l'indignité revient à la France, qui n'a pas soutenu la résolution🇷🇺 !

Macron protège les🇺🇸. — François Asselineau (@UPR_Asselineau) March 29, 2023

Explication de vote du représentant permanent Vassily Nebenzia après le vote du Conseil de sécurité des Nations unies sur un projet de résolution concernant les actes de sabotage sur le gazoduc Nord Stream, le 27 mars 2023.

Source : Mission permanente de la Russie à l'ONU

Traduction : lecridespeuples.fr

Monsieur le Président,

Je crains qu'après ce vote, les soupçons sur les auteurs des actes de sabotage sur le gazoduc Nord Stream ne fassent que croître. Permettez-moi de rappeler brièvement les faits les plus élémentaires à cet égard. Au vu et au su du monde entier, les États-Unis et leurs alliés ont fait de leur mieux pour empêcher une enquête internationale objective sur les explosions survenues sur le gazoduc Nord Stream en septembre de l'année dernière. Washington a d'abord menacé publiquement, au plus haut niveau, de faire exploser le gazoduc, puis s'est réjoui avec moquerie de la nouvelle du sabotage. Entre-temps, les médias ont généré de nombreuses spéculations et des versions très controversées et absurdes (c'est le moins que l'on puisse dire) sur l'identité des auteurs de ce sabotage. Tous les appels de la Russie, en tant que partie affectée, à se joindre aux enquêtes nationales menées au Danemark, en Allemagne et en Suède, ont été rejetés. Toutes nos demandes écrites n'ont reçu que des réponses formelles, ce que vous avez eu l'occasion de voir de vos propres yeux. Voici donc mes prévisions. Ces soi-disant enquêtes nationales, auxquelles la Russie ne participe pas, peuvent durer des années. Puis-je demander au représentant des États-Unis ce qu'il a découvert de si « prédéterminé » dans notre projet de résolution ? Vous connaissez le dicton « une conscience coupable n'est jamais tranquille », n'est-ce pas ? Les États-Unis établissent systématiquement un lien entre cette résolution et l'Ukraine, bien que le document ne contienne pas un seul mot sur l'Ukraine, et pas seulement là.

Lorsque nous avons soulevé la question d'une enquête internationale objective, la tactique de nos collègues américains et européens s'est réduite à nier l'implication des États-Unis, d'une part, et à empêcher une enquête transparente et impartiale sur les circonstances du sabotage, d'autre part. Plus les preuves de l'implication de Washington et de ses alliés de l'OTAN apparaissaient, plus le bloc occidental s'insurgeait contre la prétendue inopportunité d'une enquête internationale.

Qu'est-ce que cela signifie ? Il n'est pas nécessaire d'être détective ou analyste pour comprendre que les États-Unis et leurs alliés brouillent les pistes, c'est-à-dire qu'ils multiplient les spéculations et les versions absurdes tout en refusant de commenter les faits peu flatteurs qui sont révélés. Si les États-Unis souhaitaient établir les faits et demander des comptes aux coupables, Washington agirait différemment.

Chers collègues, ce vote était un test décisif pour montrer vers quel monde chacun d'entre nous se dirige. S'agit-il d'un monde où le droit international est respecté et où les attaques contre les réseaux internationaux de pipelines et d'autres infrastructures sont soumises à l'obligation de rendre des comptes ? Ou s'agit-il d'un monde où des États peuvent faire ce qu'ils veulent, qui élaborent des lois que tout le monde doit suivre tout en appelant cela un « ordre fondé sur des règles », et qui ne sont jamais tenus de rendre des comptes, même pour les actions les plus imprudentes et les plus dangereuses ? Le vote d'aujourd'hui a confirmé avec certitude que nos anciens partenaires occidentaux croient qu'ils peuvent s'en tirer à bon compte. En outre, nous avons assisté aujourd'hui à une manifestation désagréable de la « conspiration silencieuse » occidentale au sein du Conseil de sécurité, qui empêche cet organe de s'acquitter de ses fonctions.

Bien entendu, nous tirerons nos conclusions. Nous sommes convaincus que des faits plus détaillés doivent encore être découverts et que tous les complices du sabotage du Nord Stream seront identifiés, ainsi que tous les détails de ce crime. C'est inévitable.

Je vous remercie de votre attention.

Droit de réponse

Monsieur le Président,

Avant que M. Hersh ne publie ses conclusions, je ne me souviens pas qu'un responsable russe ait déclaré que les États-Unis étaient coupables de cette tragédie. De telles spéculations n'ont commencé qu'après la publication de Seymour Hersh.

Je voudrais demander à mon collègue américain. Comment pouvez-vous commenter les propos de son président J. Biden, qui a déclaré « Nous mettrons fin à ces gazoducs » bien avant qu'ils ne soient réellement neutralisés ?

Deuxième réponse

Monsieur le Président,

Ma question ne portait pas sur l'article de M. Hersh que mon collègue américain n'a jamais lu, alors que je lui recommande vivement de le faire. J'ai posé une question directe. Comment pouvez-vous commenter les propos de votre président, qui a déclaré ouvertement : « Nous mettrons fin à Nord Stream » ? Je n'ai pas entendu de réponse à cette question.

Remarques à la presse du représentant permanent Vassily Nebenzia suite au vote du CSNU sur un projet de résolution concernant les actes de sabotage sur le gazoduc Nord Stream, le 27 mars 2023.

Source : Mission permanente de la Russie à l'ONU

Traduction : lecridespeuples.fr

Q : Êtes-vous surpris par le vote de votre résolution ?

R : Non.

Q : Pourquoi ?

R : Nous connaissions le résultat, mais un résultat négatif est aussi un résultat. Nous nous attendions à un tel résultat parce qu'il trahit et révèle certaines choses. Comme je l'ai dit, la conscience inquiète se trahit elle-même. Vous avez entendu mon dialogue avec le représentant des États-Unis qui ne pouvait tout simplement pas répondre à une simple question que j'avais posée. Il nous a accusés de propagande et d'autres choses encore, comme ils le font toujours, ils essaient de détourner l'attention de l'Ukraine. Nous parlions d'un sujet particulier : une enquête indépendante. Notre résolution ne contient aucune référence à un pays en particulier. Elle demande simplement une enquête indépendante parce que les enquêtes menées au niveau national par la Suède, le Danemark et l'Allemagne ne répondent pas aux exigences d'objectivité puisqu'elles excluent tout simplement l'un des pays qui a le plus souffert du processus, à savoir la Russie.

Q : La Russie va-t-elle donc tenter de faire voter à nouveau le projet de résolution ?

R : Je pense que cela a suffi. Ce qui s'est passé aujourd'hui a révélé leur véritable attitude à l'égard de cette question.

Q : Monsieur l'Ambassadeur, le représentant des États-Unis a déclaré que c'était une bonne chose que la Russie se préoccupe des infrastructures internationales. Et il a demandé ce qu'il en était des infrastructures en Ukraine. Que répondez-vous à cela ?

R : Lorsqu'ils n'ont rien à répondre, ils déplacent toujours l'attention sur un autre sujet. C'est leur tactique. Nous l'avons appris il y a longtemps.

Q : Monsieur l'Ambassadeur, pensez-vous que la réunion sur le Belarus aura lieu dans les prochains jours ?

R : Cette réunion a été demandée. Nous sommes toujours prêts pour toutes les réunions, si elles sont programmées. Bien sûr, nous avons des choses à dire.

Q : Y a-t-il des invités spéciaux pendant la présidence russe du Conseil de sécurité des Nations unies le mois prochain ?

R : Nous attendons le ministre Lavrov pour quelques réunions.

Q : Lesquelles ?

R : C'est en cours de décision, mais je veux parler des événements marquants de notre présidence, qui sont prévus vers la fin du mois.

Q : A-t-il l'autorisation de voyager ? Je veux dire, en raison de tous les problèmes que votre délégation a rencontrés dans le passé pour faire venir des orateurs.

R : Vous l'avez vu ici lors de la semaine de haut niveau de l'AGNU. Ce sera amusant s'il n'est pas autorisé à venir ici pour la présidence du Conseil de sécurité des Nations unies.

Q : Quels sont ces événements phares ?

R : L'un d'entre eux sera consacré à la multipolarité dans le monde émergent (ce n'est pas le titre exact, mais c'est le sujet). L'autre sera un débat ouvert sur le Moyen-Orient. Un autre événement est prévu au début du mois d'avril, avant la venue du ministre, concernant l'exportation incontrôlée d'armes, la prolifération des fournitures d'armes incontrôlées dans le monde. Nous ne nous concentrons pas sur un pays en particulier. Bien sûr, certains pays se concentreront sur certaines zones, mais il s'agit d'un problème général, et pas seulement du problème du conflit auquel vous faites référence.

Q : En ce qui concerne la visite du ministre Lavrov, à quand remonte sa dernière visite ?

R : Une semaine de haut niveau, en septembre dernier.

Q : Doit-il demander une autorisation spéciale depuis qu'il a été nommé ?

R : Il vient pour les événements de l'ONU. Les Nations unies sont tenues de délivrer des visas à ces visiteurs.

Q : Est-il impatient d'y assister ?

R : Je l'espère.

Q : Le visa a-t-il déjà été accordé par les États-Unis ?

R : Vous posez la question à la mauvaise personne. C'est leur obligation. Ils doivent accorder un visa à la délégation.

Q : Quelle est la taille de sa délégation ? C'est toujours la question. Va-t-il donner une conférence de presse, si tout va bien ?

R : Je pense que oui. Comme d'habitude.

