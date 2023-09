Nord Stream : triste anniversaire et propagande

Le 26 septembre 2022, le monde apprenait le sabotage des gazoducs Nord Stream I et II. Ils étaient les voies d’acheminement prévues pour le gaz russe à destination de l’Allemagne et de l’Europe du Nord via la mer Baltique. Il s’agit d’un acte de guerre.

Qui a commis cet attentat ?

Bien sûr, il s’est trouvé des personnes pour blâmer la Russie. Des bateaux russe, même militaires passeraient par la Baltique, voila le smoking gun ! Sauf que la Russie a le monopole du robinet. Elle ferait autant de mal aux économies européennes en le fermant qu’en sabotant l’investissement très lourd qu’elle a en partie payé. Sacrifier ses propres infrastructures, c’est vraiment débile quand c’est inutile !

La mise en cause d’ukrainiens non-officiels est l’explication ayant droit de cité, elle semble n’avoir pour source que des services de renseignements de pays de l’OTAN. Ceux qui ne mentent jamais, cf. l’arsenal de l’Apocalypse irakien. Ainsi, Berlin peut ne pas blâmer Kiev et donc poursuivre son soutien à l’Ukraine puisque Kiev est innocent, s’agissant d’une initiative privée. Comme si intervenir à une profondeur d’un peu moins de 100 m. était dans les cordes d’une simple milice ! Qui peut croire à cette intox ?

Et puis, il y a l’hypothèse d’une opération commanditée par les États-Unis d’Amérique. Personne n’en veut. Elle a cependant pour elle d’avoir été annoncée par Joe Biden lui-même le 7 février 2022. Et Seymour Hersh, journaliste éminent ayant reçu le Pulitzer, a publié sur son blog que les États-Unis d’Amérique et la Norvège ont installé les charges en juin 2022 pour les faire exploser trois mois plus tard. Seymour Hersh est devenu aujourd’hui « controversé ». Il est vrai qu’un journaliste qui met en doute un narratif officiel, c’est la chienlit ! Et c’est bien mesquin de mettre en évidence l’intérêt de l’Oncle Sam de vendre très cher à l’Europe son gaz issu de fracturation hydraulique, et de poursuivre des sanctions économiques visant la Russie, mais dont l’addition est payée par la seule Europe.

Soyons sérieux. L’Allemagne et la France refusent de voir cette évidence. Les USA sont sans doute les seuls avec le mobile et les moyens. Et nous restons dans l’OTAN, le petit doigt sur la couture du pantalon. Les satrapies de Berlin et de Paris ne ruent pas dans les brancards, elles jouent aux carpettes. Avec un tel suzerain et protecteur, pas besoin d’ennemi !

Comme le narratif officiel est, convenons-en, très bancal, il faut des Winston Smith en charge de réécrire l’histoire. Marion van Renterghem a semble-t-il signé pour ce job. Lors de la promotion de son livre sur ce sujet, elle affirme avec emphase chez France Inter : « Nord Stream était un cheval de Troie, un piège très savamment pensé » par le président russe. Le machiavélique président (présenté incidemment comme un mafieux, un corrupteur et un plagiaire) aurait souhaité rendre les européens dépendant de la Russie via le gaz. Il aurait en outre prévu d’envahir l’Ukraine dès l’achèvement de Nord Stream I et II parce que le gaz russe n’aurait plus eu besoin de transiter par l’Ukraine pour être livré en Europe, et, par conséquent, l’Ukraine n’aurait plus prélevé sa dîme au passage. En substance, Nord Stream, bien plus qu’une simple chaîne logistique entre un fournisseur et des clients, était LA chaîne de notre aliénation, et il est heureux qu’elle ait été brisée !

L’argumentation de Mme van Renterghem semble juste omettre que le gazoduc Force de Sibérie qui alimente la Chine a été mis en service en 2019. Sa fabrication avait débuté en 2014. La Russie a certes besoin des revenus tirés de l’exploitation de ses hydrocarbures, mais que ses clients soient chinois ou européens est, d’un point de vue économique, indifférent. Pecunia non olet. Que l’Europe se ruine du fait de sa soumission et de son propre aveuglement n’est pas de la responsabilité de Poutine qui avait anticipé, lui, en rendant l’économie russe résiliente et indépendante de nos oukases. Chapka, l’artiste !

