Nord Stream 1 & 2 : la piste du petit poucet...

Les indices mènent à Feeria Lwowa, une agence de voyage enregistrée à Varsovie créée le 18 mars 2016 par deux Ukrainiens. L'un est originaire d'une ville au sud-est de Kiev et aurait appartenu à l’armée ukrainienne. La société à responsabilité limitée qui déclare une employée, Natalia Ashykhmina, semble en sommeil pendant des années avant de démenager le 27 septembre 2019 rue Juliana Smulikowskiego 4A 16 Warsaw, Mazowieckie, Code Postal 00-389. L'immeuble abrite une concentration d'une centaine de bureaux exigus. En 2020 le chiffre d'affaires bondit à 2,8 millions d'euros avant de chuter soudainement de 67 % ! Diana Borseitova, une Russe et Ukrainienne de 55 ans, originaire de Crimée vivant à Kiev, est devenue actionnaire principale de la société en 2019 avec 4750/5000 actions (infos vérifiées, il y a plusieurs semaines, sur le « K bis » polonais).

Le 6 septembre 2022 le « chartering » Mola Yachting Gmbh à Warnemünde, une petite ville située sur la Baltique près de Rostock, met à disposition l'Andromeda, un voilier loué par Internet à une société domiciliée en Pologne. Le loueur se souvient qu'un des hommes, un Ukrainien était tatoué, et qu'un autre lui a présenté un passeport roumain au nom de Stefan Marcu. Un individu portant ce nom et la même date de naissance existe bel et bien, mais il était en Roumanie au moment du sabotage. Un autre a présenté un passeport bulgare, qui lui aussi se révèlera être un faux (principe de la doublette ou du vrai-faux).

Après avoir visionné les images de vidéo-surveillance et webcams des ports, marinas, gares, aéroports, hôtels, et des autobahne de Poméranie, les ont enquêteurs identifié une camionnette de couleur blanche immatriculée en Pologne. « L'équipage était composé de cinq hommes dont deux plongeurs et d'une femme. (...) Le groupe portant des sacs pleins de provisions à bord du bateau et parlaient une langue qui lui semblait polonaise ou tchèque était composé de personnes habillées comme des marins ordinaires ».

Attardons-nous sur l'Andromeda un Bavaria C50 : capacité d’accueil 11 personnes, sloop coque polyester avec peu de franc-bord, longueur coque 14.98 m, longueur à la flottaison 12.95 m, maître Bau 4.55 m, tirant d'eau 2.10 m, faible SER, vitesse de croisière 6,5 nœuds à la voile (voilure de 119.00 m2 au portant) et 12 nœuds au moteur (75 cv, consommation 4,8 l/h selon le régime moteur), 320 litres de carburant. L'unité louée (environ 2.500 euros semaine) présente quelques particularités : un propulseur d'étrave qui facilite la manœuvre dans endroits exigus, encombrés, déhaler l'unité, maintenir le cap à l'arrêt avec un vent ou courant traversier (mouiller par -80 mètres, n'y comptez pas trop), une large plate-forme arrière qui permet la mise à l'eau (plongeurs, matériel), et absence de système AIS (Automatique Identification System) qui permet de suivre et localiser le navire. Une confusion reste cependant possible avec un autre voilier Andromeda, indicatif d'appel DJ7789 et MMSI 211691470...

Selon Die Zeit (hebdommadaire libéral et indépendant), les explosions auraient été organisées par un groupe de six personnes : un capitaine, deux plongeurs, deux assistants de plongée et un médecin. Un article du Washington Post précise que la piste ukrainienne a été confortée par l'interception de communications (par le SR hollandais) d'ukrainiens discutant de la possibilité de mener une attaque contre les pipelines. Ces interceptions conservées ont été examinées à postériori. L'île de Bornholm abrite une station d'écoute partagée avec des partenaires du NATO. On peut supposer que des reconnaissances ont été effectuées : observations/surveillance, consultation des cartes marines et documents hydrographiques, examen du fond (sondeur, drone), relevé des way points (GPS), couverture radar, et qu'un dossier fin renseignement et un d'objectif furent établis.

Les enquêteurs pensent que le sabotage du gazoduc a impliqué une autre équipe venue par voie terrestre et/ou maritime. Il est peu probable que l'équipage ait trimbalé les charges explosives dans la camionnette pour les transporter ensuite à bord du voilier sous l’œil des caméras portuaires et celles des marinas. L'Andromeda a quitté le port de Rostock pour mouiller à Hafendorf Wiek, la partie la plus septentrionale de l'île de Rügen. Les explosions se sont produites le 26 septembre dans les zones économiques exclusives suédoise et danoise, et dans un endroit très fréquenté par les navires.

La fouille du voilier, des mois après la restitution du bateau, a mis en évidence des traces d’explosifs sur la table de la cabine ! La police scientifique a déterminé que celles-ci étaient de qualité militaire et qu'elles coïncidaient avec celles retrouvées sur les pipelines. Il s'agit d'octogène ou HMX (High Melting point eXplosive) un des explosifs les plus puissants : vitesse de détonation 9 100 m/s, densité 1,91 g/cm3, équivalent TNT 1,73 (le TNT pris comme coefficient 1 a une vitesse de 6.700 m/sec et densité 1,65). L'octogène, C4 H8 N8 O8, est un « cousin » du RDX (Reschear Department Formula X) ou hexogène, C3 H6 N6 O6, connu aussi sous le nom de Cyclonite : 8.750 m/s, densité 1,76 g/cm3, équivalent TNT 1,6, explosif utilisé pour découper des poutres en acier. L'octogène est aussi utilisé dans des cordons détonants. Les artificiers ont-ils préparé les cordons sur la table du carré ?

L'explosif doit avoir une vitesse supérieure à la célérité du son dans le matériau considéré (environ 5800 m/s pour l'acier) - l'explosif doit présenter une résistance à la pression dynamique - la hauteur d'eau au-dessus de la charge doit être supérieure au rayon de la bulle gazeuse. Le choix de la charge : de collision, de focalisation ou charge creuse (cordon) d'usage courant dans l'industrie pétrolière offshore pour couper les pipelines ou lors destruction d'une plate-forme. Selon la charge creuse utilisée, et celle-ci positionnée, il faut en chasser l'eau emprisonnée dans le cône. La charge creuse circulaire a l'apparence d'une pince à deux mâchoires en demi-cercle qui vient se clamper sur le pipe.

Les enquêteurs se demandent ce qui a pu motiver le choix d'un explosif aussi particulier. Les fournisseurs de RDX ou HMX pour le domaine offshore se comptent sur les doigts d'une main. Aurait-il pu être volé dans un arsenal, revendu (corruption), détourné d'un chantier pétrolier ou récupéré dans une décharge à ciel ouvert (Abkhazie, Géorgie, Ukraine) pour être ensuite assemblé à l'usage auquel on le destine ? Depuis la convention de 1991 signée par 67 États, les explosifs comprennent un agent de détection (substance ajoutée pour les rendre détectables) et un agent de marquage en permettant l'identification. Pour quelle raison ne pas avoir choisi un explosif anodin comme un explosif liquide bi-composant (auto-stérilisable ou non). Les deux liquides, composant A (classe 3) et composant B (classe 8) sont des produits chimiques non dangereux pour le transport, le stockage et leurs manipulations. Mélangés ils forment un explosif : vitesse 7.000 m/sec, équivalent TNT=1,25. La quantité d'explosif avancée ça et là interpelle.

Pour une charge d'une tonne, ce qui parait énorme, la distance de sécurité est de 3.000 mètres pour les plongeurs et de 350 m pour les ouvrages ou navires dans les parages. Il est préférable de placer plusieurs charges équivalentes à une seule tout en tenant compte de la hauteur de la colonne d'eau (si je me souviens, il s'agit d'une progression logarithmique pour la charge, et d'un coefficient pour la hauteur d'eau). Le 7 octobre 1984, une mine anti-char à charge creuse avait suffit pour détruire une conduite de gaz en acier d’un mètre de diamètre et de trois centimètres d’épaisseur située à Alfortville (France).

Le 11 novembre 2022, la société SpaceKnow qui a comparé les archives d'images satellitaires provenant d'un radar à synthèse d'ouverture et utilisé 38 algorithmes capables de détecter les équipements militaires, a repéré deux navires naviguant dans la zone quelques jours avant le sabotage, leur système de données AIS (transpondeur) éteint. Le Minerva Julie, un tanker grec de 183 mètres utilisé par la Russie pour acheminer son pétrole a décrit des cercles autour du lieu de l'explosion du 5 au 13 septembre. Le matin du 13, le Minerva Julie a mis cap à l'est et fait escale à Tallinn (Estonie) le 14 en fin d'après-midi, où il est resté six heures et demie. A-t-il changé d'équipage, a-t-il chargé des provisions avant d'aller charger du pétrole russe au terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg le 18 septembre ?

Tout navigateur sait que l'AIS peut être brouillé par la météo, des stations Radar ou volontairement. Deux sources de brouillage des réceptions AIS SAT en Baltique sont le fait des Britanniques (programmes de défense anti-missiles) et des Russes qui utilisent le Lorran C et brouillent le système GPS. La Russie a déjà interféré avec l’AIS des bâtiments de la marine suédoise donnant l’impression qu’ils se trouvaient près de la côte russe ce qui était faux. Les exemples de bateaux « fantômes » sont loin d'être isolés. Russie et Biélorussie ont maintenu le réseau Loran-C qui permet de se passer du GLONASS lorsque les réseaux GPS et Galileo sont brouillés. Le système Chayka assure une précision horizontale de 20 mètres dans un rayon de 1.300 kilomètres.

La Baltique est truffée de stations de renseignement électronique et s'y faufiler entre les ferries, les bateaux de pêche, les cargos, NGV et autres grandes unités n'est pas sans risque. Un sloop en polyester bas sur l'eau et avec peu de franc bord reste invisible aux radars au-delà de quelques miles. Un bateau qui souhaite passer inaperçu se doit de couper : AIS - radar - amener le réflecteur radar (passif ou actif) - conserver le silence radio - de nuit éteindre les feux réglementaires, activer son récepteur AIS, le détecteur de radar, et l'homme de quart assurer une veille attentive.

Un mot sur les « nageurs de combat » ukrainiens héritiers de l'ère soviétique (GRU). Les trois groupes : démolition - déminage - reconnaissance ont été étrillés après leur envoi, inconsidéré, par les autorités dans le Bombas. Les pertes ont été lourdes pour les hommes du 73e MCSPO (Centre Naval à usage spécial spetnaz), notamment ceux du « bataillon des chamans » spécialisés dans l'infiltration sur terre, en mer, par les airs et dont les informations n'ont pas parlé...

En septembre 2020 un accord a été conclu entre Londres et Kiev sur l'instruction « Initiative de formation maritime des forces navales de l’Ukraine » incluant la formation de nageurs de combat (ce terme n'existe pas chez les Ukrainiens ni chez les Russes qui parlent de plongeurs de reconnaissance). En août et septembre 2020 une quinzaine d'instructeurs britanniques aurait dispensé une formation aux ukrainiens à l’utilisation de drones sous-marins.

L'implication du « 10è Détachement » (attaque et reconnaissance) du service de renseignement militaire qui dépend directement du service de renseignement du ministère ukrainien de la Défense (GRU MO) a été évoqué. Le sabotage a-t-il impliqué la Direction principale du renseignement du ministère de la Défense d'Ukraine (GUR) dirigé par le major-général Kyrylo Boudanov tenu pour responsable de l'attaque contre le pont en Crimée ? Selon les renseignements américains, la CIA a tenté de faire pression sur Boudanov, mais celui-ci semble hors de contrôle. Le major-général a déclaré : « Kiev continuera à mener des attentats terroristes sur le territoire russe ».

Les actions des services de renseignement ukrainiens commencent à déranger certains pays occidentaux et à fragiliser l'unité européenne. L'Union Européenne est prête à allouer 500 millions d'euros supplémentaires à Kiev, mais la Hongrie bloque la décision. L'Ukraine appelle au boycot d'OTP Bank, une grande banque hongroise accusée de soutenir Moscou. La France, la Grèce et l'Italie figurent sur cette liste noire, mais la Hongrie reste seule à soulever le problème auprès de l'UEE. La révélation que le président ukrainien avait envisagé la destruction du pipeline de Drouzhba qui approvisionne la Hongrie en pétrole russe a contribué à exacerber les tensions.

Le président Volodymyr Zelensky a-t-il été laissé dans l'ignorance ? A-t-il été débordé par le service de renseignement militaire ? S'agit-il d'une équipe de francs-tireurs ou d'une opération sous faux pavillon ? Qui cornaque qui et qui « encorne » qui ?